Új kommunizmus az ingatlanpiacon? Ezt jelenti a kiszivárgott 40 százalékos adó

Nem igaz tehát, hogy szinte a teljes vételárad haszon lenne. Nagyrészt azt az értéket kapod vissza, amit évtizedekkel ezelőtt beletettél a vásárláskor. Egy korrekt adórendszer nem húzna le téged. A tervezett ingatlanadó viszont lényegében az egész vételárat, így az általad befektetett pénz mai értékét is haszonként kezeli, és elveszi a 40 százalékát.
Magyarul egy ilyen ingatlan eladásakor közel 90 millió forint adót kellene fizetned. Az állam rátenné a kezét a kapott pénz közel 40 százalékára. Ez lényegében olyan, mintha elvennék tőled a 75 négyzetméter 40 százalékát, azaz 30 négyzetmétert.
Tény, hogy ez a kiszivárgott tervezet nagyvonalúbb, mint amit a Magyar Kommunista Párt, illetve a Magyar Dolgozók Pártja csinált 1945 után. Hiszen ők az ingatlanok 100 százalékára tartottak igényt. Ehhez képest úgy tűnik, szellemi utódaik csupán a kétötödét vennék el. Első körben legalábbis. Hiszen ha a maradék pénzedből másik ingatlant veszel, majd az is eladod, akkor újra kezdődik az einstand.