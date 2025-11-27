Új kommunizmus az ingatlanpiacon? Ezt jelenti a kiszivárgott 40 százalékos adó

Képzeld el, hogy van egy jó állapotban lévő szuper kis 75 négyzetméteres lakásod a budai várban, aminek az eladásán gondolkozol. Valaki becsenget az utcáról, és ötmillió forintot kínál érte. Nem négyzetméterenként, hanem összesen. Eladnád neki? Nyilván nem. Azt gondolnád, hogy át akar verni, hogy nincsen tisztában az ingatlanárakkal, hogy le akar húzni? Valószínűleg igen.

Senki nem hiszi, hogy egy ilyen ingatlanért ötmillió forint korrekt ár lenne. Ép elméjű ember nem gondolná, hogy ha ennyiért eladod, akkor nyereséged lenne rajta. A Tisza-párt kiszivárgott gazdasági programja mégis ezt gondolja. És akár egymillió forintos extra adót is kifizettetne veled az adásvétel esetén.

Az Index által megszerzett gazdasági program 40 százalékos tőkejövedelem-adót vetne ki az ingatlaneladáson elért nyereségekre. Aki erre nem háborodott fel mélységesen, az nem érti, mit jelent a tőkenyereség adó ingatlanok esetében.