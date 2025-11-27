Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
árak otthon program pénz

Új kommunizmus az ingatlanpiacon? Ezt jelenti a kiszivárgott 40 százalékos adó

2025. november 27. 13:31

Ha eladod a lakásodat, az árnak akár közel 40 százalékát is elvenné az állam. Ezt tartalmazza legalábbis az Index által megszerzett állítólagos Tisza-csomag. Ez olyan, mintha a 75 négyzetméteres otthonodból 30-at egyszerűen einstandolnának. Ez már nem adópolitika, hanem a kommunista rendszer visszatérése. 

2025. november 27. 13:31
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

Képzeld el, hogy van egy jó állapotban lévő szuper kis 75 négyzetméteres lakásod a budai várban, aminek az eladásán gondolkozol. Valaki becsenget az utcáról, és ötmillió forintot kínál érte. Nem négyzetméterenként, hanem összesen. Eladnád neki? Nyilván nem. Azt gondolnád, hogy át akar verni, hogy nincsen tisztában az ingatlanárakkal, hogy le akar húzni? Valószínűleg igen.  

Senki nem hiszi, hogy egy ilyen ingatlanért ötmillió forint korrekt ár lenne. Ép elméjű ember nem gondolná, hogy ha ennyiért eladod, akkor nyereséged lenne rajta. A Tisza-párt kiszivárgott gazdasági programja mégis ezt gondolja. És akár egymillió forintos extra adót is kifizettetne veled az adásvétel esetén.  

Az Index által megszerzett gazdasági program 40 százalékos tőkejövedelem-adót vetne ki az ingatlaneladáson elért nyereségekre. Aki erre nem háborodott fel mélységesen, az nem érti, mit jelent a tőkenyereség adó ingatlanok esetében.  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Egy lakást jellemzően hosszú távra veszünk. A mai magyar ingatlantulajdonosok jelentős része még a rendszerváltás környékén vette meg otthonát. Akkor, amikor a négyzetméterárak a mai szintek egyszázad része körül jártak.  

Ma a budai várban a hárommillió forintos négyzetméterár teljesen szokásosnak számít a jó állapotú ingatlanok esetében. Azaz a fenti 75 négyzetméteres kecó reális piaci ára valahol 225 millió forint környékén lehet. Az 5 millió forintos ajánlat tehát arcpirítóan alacsony.  

Ha azonban te 1990 környékén vásároltad meg ezt az otthont, akkor olyan kétmillió körül lehetett a vételárad. Azaz a nyereséged a hatóságok szerint hárommillió forint lenne, ha ötmillióért eladnád. Erre kellene a Tisza állítólagos tervezete szerint 40 százalékos adót fizetned. Azaz az állam 1,2 millió forintot venne el a teljes vételárból. Magyarul neked nem hogy ötmillió, de négymilliónál is kevesebb maradna.  

Ezt is ajánljuk a témában

Vegyünk egy reális forgatókönyvet. Azt, hogy a fiktív vevő kifizeti a teljes, korrekt, piaci árat. Azaz 225 millió forintot. Mit jelentene ekkor a 40 százalékos tőkejövedelem-adó? A hatóságok szerint a nyereséged ekkor 223 millió forint lenne. Azaz lényegében szinte a teljes vételár.  

Valóban kétszázmilliós gazdasági profitod van a tranzakción? Egy fenéket. Piaci áron vetted, és piaci áron adtad el a lakást. Csak azért tűnik úgy, hogy óriási hasznod van, mert a mai forint a töredékét éri annak, amit a rendszerváltáskori forint ért.  

Nem igaz tehát, hogy szinte a teljes vételárad haszon lenne. Nagyrészt azt az értéket kapod vissza, amit évtizedekkel ezelőtt beletettél a vásárláskor. Egy korrekt adórendszer nem húzna le téged. A tervezett ingatlanadó viszont lényegében az egész vételárat, így az általad befektetett pénz mai értékét is haszonként kezeli, és elveszi a 40 százalékát.  

Magyarul egy ilyen ingatlan eladásakor közel 90 millió forint adót kellene fizetned. Az állam rátenné a kezét a kapott pénz közel 40 százalékára. Ez lényegében olyan, mintha elvennék tőled a 75 négyzetméter 40 százalékát, azaz 30 négyzetmétert.  

Tény, hogy ez a kiszivárgott tervezet nagyvonalúbb, mint amit a Magyar Kommunista Párt, illetve a Magyar Dolgozók Pártja csinált 1945 után. Hiszen ők az ingatlanok 100 százalékára tartottak igényt. Ehhez képest úgy tűnik, szellemi utódaik csupán a kétötödét vennék el. Első körben legalábbis. Hiszen ha a maradék pénzedből másik ingatlant veszel, majd az is eladod, akkor újra kezdődik az einstand.  

Ezt is ajánljuk a témában

Azt gondolom, hogy aki 40 százalékkal akar „ingatlan-nyereségeket” adóztatni, annak vagy fogalma sincsen, hogy hogyan működik az ingatlanpiac, vagy azt gondolja, hogy bármit megtehet. Egyik verzió sem örömteli.  

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. november 27. 13:35
A patkányoknak mindig a mások pénze kell...
Válasz erre
1
0
nyugalom
2025. november 27. 13:34
Ha weber et keri, mindent oda kell adni!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!