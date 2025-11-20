A fordulat éve lehet ez az esztendő Magyarországon – szakértő mondta el, miért

Meddig lesz elérhető az Otthon Start? Az államtitkár válaszolt!
Az Otthon Startra stabil pillérként számít a kormány, mondta Panyi Miklós.
2025 a lakáspiaci fordulat éve lett; az ingatlanbefektetési piac a tavalyi stabilizálódás után újra erősödik.
A forgalom várhatóan eléri a 800 millió eurót, a tavalyi kétszeresét, az ipari és lakóingatlan-befektetések felpörgése pedig új korszakot nyit a hazai piacon – ismertette Takács Ernő, a legnagyobb magyarországi ingatlanfejlesztőket tömörítő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke a szervezet november 20-ai, a XIII. Ingatlanfejlesztés Napja alkalmából készített közleményében.
Az ágazati elemzésben az IFK elnöke a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE adatai alapján hozzátette, ha ilyen ütemben bővül tovább a piac,
akkor 2026 végére újra 1 milliárd euró felett lehet a magyarországi befektetési piac, ahol a magyar tőke dominál, miközben a nyugat-európai befektetők (német, francia) kevésbé, míg a kínai befektetők egyre aktívabbak.
Rámutatott, Magyarországra 2023-2025 között több mint 23 milliárd eurónyi működőtőke érkezett, ami európai összehasonlításban is az egyik legdinamikusabb növekedés.
amely a következő évtized egyik legnagyobb gazdasági sikertörténete lehet Magyarországon, fogalmazott.
Takács Ernő hangsúlyozta, a jövő évi optimista kilátásokat a bővülő GDP mellett a régiós tőke erősödése és a globálisan laza monetáris politika alapozza meg, amelyek a további növekedés motorjai lehetnek.
