A fordulat éve lehet ez az esztendő Magyarországon – szakértő mondta el, miért

A forgalom várhatóan eléri a 800 millió eurót, a tavalyi kétszeresét, az ipari és lakóingatlan-befektetések felpörgése pedig új korszakot nyit a hazai piacon – ismertette Takács Ernő, a legnagyobb magyarországi ingatlanfejlesztőket tömörítő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke a szervezet november 20-ai, a XIII. Ingatlanfejlesztés Napja alkalmából készített közleményében.

Az ágazati elemzésben az IFK elnöke a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE adatai alapján hozzátette, ha ilyen ütemben bővül tovább a piac,