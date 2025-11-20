Ft
gazdaság építőipar Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület CBRE otthonteremtés

A fordulat éve lehet ez az esztendő Magyarországon – szakértő mondta el, miért

2025. november 20. 06:34

2025 a lakáspiaci fordulat éve lett; az ingatlanbefektetési piac a tavalyi stabilizálódás után újra erősödik.

2025. november 20. 06:34
null

A forgalom várhatóan eléri a 800 millió eurót, a tavalyi kétszeresét, az ipari és lakóingatlan-befektetések felpörgése pedig új korszakot nyit a hazai piacon – ismertette Takács Ernő, a legnagyobb magyarországi ingatlanfejlesztőket tömörítő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke a szervezet november 20-ai, a XIII. Ingatlanfejlesztés Napja alkalmából készített közleményében.

Az ágazati elemzésben az IFK elnöke a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE adatai alapján hozzátette, ha ilyen ütemben bővül tovább a piac,

akkor 2026 végére újra 1 milliárd euró felett lehet a magyarországi befektetési piac, ahol a magyar tőke dominál, miközben a nyugat-európai befektetők (német, francia) kevésbé, míg a kínai befektetők egyre aktívabbak.

Rámutatott, Magyarországra 2023-2025 között több mint 23 milliárd eurónyi működőtőke érkezett, ami európai összehasonlításban is az egyik legdinamikusabb növekedés.

  • Az ipar és lakhatás összefonódása,
  • az Otthon Start keresletélénkítő szerepe,
  • valamint a kapacitások bővítése egy komplex, egymásra épülő rendszert alkot,

amely a következő évtized egyik legnagyobb gazdasági sikertörténete lehet Magyarországon, fogalmazott.

Takács Ernő hangsúlyozta, a jövő évi optimista kilátásokat a bővülő GDP mellett a régiós tőke erősödése és a globálisan laza monetáris politika alapozza meg, amelyek a további növekedés motorjai lehetnek.

Nyitókép forrása: Facebook

 

