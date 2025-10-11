Ft
Kína Donald Trump vám tőzsde

Trump újabb kereskedelmi háborút hirdetett – pánik a tőzsdéken

2025. október 11. 09:08

Az amerikai tőzsdéken az elmúlt fél év legnagyobb eladási hulláma söpört végig.

2025. október 11. 09:08
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy 2025. november 1-jétől további 100 százalékos vámot vet ki a kínai termékekre, valamint exportkorlátozásokat vezet be „minden kritikus szoftverre” – írja a vg.hu.

A döntés néhány órával azután született, hogy az elnök azzal fenyegetőzött: lemondja a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett találkozóját.

Trump közösségi oldalán azt írta: „Most derült ki, hogy Kína rendkívül agresszív álláspontot vett fel a kereskedelemben. Egy ellenséges hangvételű levelet küldtek a világnak, amelyben közölték: november 1-jétől nagyszabású exportkorlátozásokat vezetnek be szinte minden általuk gyártott termékre – sőt, némelyikre még akkor is, ha nem is ők gyártják azokat”.

A bejelentés azután érkezett, hogy Peking újabb exporttilalmat vezetett be a ritkaföldfémekre, amelyek kulcsfontosságúak a modern technológiai iparban. Trump erre reagálva közölte, „nincs semmi oka” megtartani a Hszivel tervezett találkozót, amelyet a hónap végén, a dél-koreai APEC-csúcson tartottak volna. Az új vámok időzítése azonban még lehetővé tenné, hogy az egyeztetés megtörténjen, mielőtt az intézkedések életbe lépnének.

A tervezett vámemelés 130 százalékra növelné a kínai importvámok mértékét, ami némileg alacsonyabb a korábbi, év eleji 145 százalékos szintnél – azt akkor mindkét fél enyhítette a tárgyalások előmozdítása érdekében.

Az amerikai tőzsdéken az elmúlt fél év legnagyobb eladási hulláma söpört végig: az S&P 500 2,7 százalékot esett, ezzel lenullázva heti nyereségét, a Nasdaq 100 3,5 százalékot zuhant, míg a chicagói szójabab-határidős árak közel 2 százalékkal csökkentek.

Elemzők szerint a kereskedelmi háború újabb fellángolása komoly kockázatokat hordoz, hiszen a világ két legnagyobb gazdasága között gyakorlatilag megszakadhatnak a gazdasági kapcsolatok, ami beláthatatlan következményekkel járhat a globális piacokra nézve.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

europész
2025. október 11. 09:42
Kinaban a hasukat fogjak a rohogestol. Valami nem jol mukodik Trumpnal. A folytonos vamolasba fog beleorulni mint Ursula kiralyno a szankciozasba.
