Nincs alternatíva: ha nem lenne a Barátság vezeték, az egész Közép-Európában ellátási zavart és áremelkedést okozna – Lantos Csaba a Mandinernek

Lantos Csaba 1962-ben született Hódmezővásárhelyen. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdaságtant és szociológiát hallgatott, 1986- ban diplomázott. Számos pénzintézetnél töltött be vezető pozíciót, irányította a Creditanstaltot, a CA-IB-ot, vezérigazgató-helyettese volt az OTP-nek. 1990 és 2002 között a Budapesti Értéktőzsde tőzsdetanácsának tagja volt. 2009 óta a MET Holding elnökeként energetikával foglalkozik. 2021 és 2023 között a Szegedi Tudományegyetem kuratóriumának tagja volt, 2022 decembere óta energiaügyi miniszter.

Már nagyhatalmi szinten tárgyalják az orosz energiahordozóktól való függőségünk kérdését. Reális alternatíva hazánk számára a leválás?

A jelenlegi körülmények között egyszerű a válasz: nem. Ma két kőolajszállító csövünk van; ha a Barátság leáll,

az Adria nem alkalmas arra, hogy Magyarországot és a pozsonyi finomítót ellássa.

A horvát fél azt állítja, a magyar olajvállalat hazudik…

Erről annyit, hogy az ukrajnai háború kezdete óta sokszorosára emelkedett a horvát tranzitdíj, amit nem tudnak megindokolni költségalapon. A legutóbb szeptemberben végzett tesztek is bizonyítják, hogy a vezeték nem alkalmas a régiós energiabiztonság garantálására. Ha csupán egy-két órán át képes teljes kapacitáson működni, és utána leáll, az nem azt igazolja, hogy tartósan számíthatnánk önmagában az Adriára.