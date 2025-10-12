Elfogyott az osztrákok türelme, Brüsszel fellépését várják a magyar szabályozás ellen

Mi az osztrákok problémája a különadóval?

Magyarország egyik legnagyobb élelmiszer-üzletlánca a Spar, amely osztrák tulajdonban van. A multilánc régóta a nagy árbevétel utáni adófizetési kötelezettséggel próbálja alátámasztani a veszteséges magyarországi működést. Ez ugyanakkor aligha megalapozott, amelyre több hazai kutatás is rávilágított, ráadásul a legnagyobb árbevételt elérő boltlánc, a német Lidl a különadó mellett is jelentős profitra tesz szert. A szakértők szerint a Spar Magyarország működési költsége meghaladja a versenytársakét, így a különadó mindössze egy indok arra, hogy a nem hatékony működésből adódó bevételcsökkenést ezzel indokolják.

Az osztrákok szerint a magyar különadó diszkriminatív, mivel csak a külföldi tulajdonú üzletláncokat érinti, a magyar franchise élelmiszer-kereskedőket pedig nem terheli az adófizetési kötelezettség. Bécs szerint ezzel Magyarország megsérti a letelepedés szabadságára vonatkozó uniós szabályokat, mivel akadályozza a külföldi befektetéseket. Egy másik indoklásban Ausztria azt állítja, a a különadókkal a magyar kormány tiltott állami támogatást nyújt a hazai boltoknak. A kormány álláspontja ugyanakkor az Európai Bíróság 2010 és 2020 között meghozott ítéleteire hivatkozik és többször világossá tette,

a különadók szabályozása nem tesz különbséget a külföldi és a belföldi piaci szereplők között, mindössze arról van szó, hogy az élelmiszer-kereskedelemben a magyar piacot a külföldi multiláncok és diszkontok uralják, a hazai vállalkozások árbevétele pedig nem éri el a különadó-kötelezettség határát. Amennyiben ez megváltozna, a magyar tulajdonban lévő üzleteket is terhelné az adófizetési kötelezettség.

Az adózás egyébként tagállami hatáskör és a magyarországihoz hasonló különadók sem ütköznek uniós szabályokba, ám a belső piacra torzító hatással bíró adószabályokat csak megalapozott érvekkel alátámasztva lehet bevezetni. Ezeket a nemzeti érdekeket Brüsszel korábban nem ismerte el, így a magyar kormány válasza aligha tántorítja el a testületet attól, hogy az Európai Bíróság elé vigye az ügyet. Brüsszel ráadásul szélesre tárta kapuit a multinacionális vállalatok előtt, általános gyakorlat, hogy a tőkeerős piaci szereplők komoly lobbitevékenységet folytatnak az uniós döntéshozóknál.