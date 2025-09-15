Örömködnek az ukránok: az egész világ megérzi a támadásukat, a magyaroknak is fájhat

Zelenszkij markában van Magyarország – ha az ukrán elnök ezt meglépi, azzal óriási kárt okozhat
Egyetlen döntésen múlik.
Egyértelmű sikerként értékelték egy ukrán gazdasági lapban, hogy az elmúlt napok súlyos csapásai után emelkedésnek indult az olaj világpiaci ára. A drágulást márpedig mi is megérezzük majd előbb-utóbb, lehet, hogy az ukránok dróntámadásai miatt egy időre búcsút mondhatunk a 600 forint alatti üzemanyagáraknak.
Az orosz olajszállítások teljes megbénítása lehet Ukrajna célja a két ország közötti háborúban, legalábbis úgy tűnik, mivel úgy tűnik a harctéren nem ér el sikereket Kijev, így marad számára távoli csapások lehetősége, ezzel pedig előszeretettel élnek is az ukránok.
Az elmúlt hetekben többször is támadást indítottak már az orosz olajvezetékek és elosztóállomások ellen, különösen fájó volt ebből a magyarok számára a Barátság kőolajvezeték elleni támadássorozat, amely során ellátáskieséssel kellett szembenéznie hazánknak. A több napos leállások ellenére az ország energiabiztonsága nem került veszélybe, hiszen több hónapnyi tartalékkal rendelkezik Magyarország. Ráadásul folyamatosan bővülhet a hazai kitermelés is. Egy hosszabb kiesés, vagy a vezeték teljes megsemmisítése már viszont okozhat jelentős problémát, illetve súlyos drágulást a hazai töltőállomásokon.
Ez utóbbi viszont ennek ellenére is leselkedik ránk. Ukrajna ugyanis vasárnapra virradóra, ahogy arról a Mandiner is beszámolt: brutális csapást indított az oroszországi primorszki és kirishi finomítók ellen. Ez a két legnagyobb olajfinomítója Oroszországnak.
Kirishi évente körülbelül 17,7 millió tonna (napi 355 000 hordó) orosz nyersolajat finomít, ami az ország teljes termelésének 6,4 sz teszi ki.
Noha a csapás sikerességéről eltérő véleményen vannak a felek, beszédes, hogy hétfő reggel egy ukrajnai gazdasági portál, az Ekonomicsna Pravda azzal a címmel közölt cikket, hogy „az olajárak is reagáltak az orosz finomítók elleni ukrajnai dróntámadásra”.
Ebből is egyértelműsíthető, hogy mi is a célja ezzel Ukrajnának. Hiszen a Brent hordónkénti ára valóban a múlt heti árfolyamhoz képest több mint másfél százalékkal nőtt, ebből fél százalékponttal csak hétfőn és még tovább is emelkedik, közelíti a 67,5 dollárt. Az ukrán lap a Reutersre hivatkozva vett át olyan szakértői megszólalásokat, amelyben arról értekeznek elemzők, hogy amennyiben Ukrajna továbbra is ilyen intenzitással támadja az orosz energiahálózatot, akkor további kockázatot jelent az előrejelzésekben. Azaz még inkább kilenghet az olaj világpiaci ára.
Nohaz ez a Brent árfolyamáról szólt, az Uralsnál még szembetűnőbb a támadások hatása:
Erre mutatott rá a Mandinernek Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője is.
„Magyarország olajimportjának nagy része orosz eredetű, így számunkra az Urals ármozgása az érdekes. A Brent és az Urals azonban érthető módon hosszabb távon együtt mozog, hiszen egymás helyettesítői, azaz várható, hogy az Urals árak is emelkedni fognak.
Egy ilyen áremelkedés pár héten belül épülhet be a nagykereskedelmi energiaárakba. Ezt a hatást a forint gyengülése is erősítheti, hiszen a háború intenzitásának növekedése sem jó hír hazánknak szomszédos országként, illetve az import árnövekedése megemeli a vásárolni szükséges deviza mennyiségét, ami szintén gyengíti a magyar fizetőeszközt” – tette hozzá.
A forint most kifejezetten erős, de ez nem lesz mindig így, hiába döntött hétfőn több éves csúcsot a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is. A forintra sokkal inkább hatással vannak a külföldi tényezők, így például a mostani erősödés is főleg a dollár gyengülésének köszönhető. Ha ez a hatás kiesik, újra 400 körüli euróárfolyamról beszélhetünk.
Márpedig a bizonytalanság jöhet a mostani hírekből is. Sebestyén Géza is rámutatott, hogy Ukrajna folyamatos csapásai nem jó hír az olaj ára szempontjából.
„A szállítási bizonytalanságok is emelhetik a fekete arany árát, emellett nagy exportőrök konfliktusai ugyancsak emelik az olajárat. Emellett a volatilitás is nőni fog, azaz nagyobb lesz a bizonytalanság az olaj piacán, szélesebbek lesznek a kilengések” – szögezte le.
Arra a kérdésünkre, hogy ennek miért örülhetnek az ukránok hozzátette: az ukránoknak a háború fáj. Nem is kicsit. Valószínűleg az a gondolatmenetük, ha más országoknak is fáj a mostani helyzet, akkor nagyobb eséllyel tudják ezen államokat arra sarkallni, hogy támogassák őket, gyorsabban beálljanak az ukrán érdekek mögé.
Másrészt ez a megjegyzésem is jól mutatja, hogy más országok érdekei nem ritkán mások, hiszen ha azonosak lennének, akkor nem lenne szükség ilyesfajta nógatásra
– húzta alá.
Hétfőn jött a friss hír, hogy a máris változnak az üzemanyagárak a hazai kutakon. A VG.hu cikke szerint benzin ára bruttó két forinttal nő literenként, a gázolaj ára egyelőre változatlan marad. Így mindkettő 589 forintos átlagáron tankolható. Ha az árfolyamoknál tapasztalt másfél százalékos emelkedés beépülne, akkor rögtön 597 forintra nőhetne az átlagár, néhány héten belül pedig búcsút mondhatnánk, a 600 forint alatti díjszabásnak, ha folytatódnak az orosz olajfinomítók elleni csapások.
Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP