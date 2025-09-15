Örömködnek az ukránok: az egész világ megérzi a támadásukat, a magyaroknak is fájhat

Az orosz olajszállítások teljes megbénítása lehet Ukrajna célja a két ország közötti háborúban, legalábbis úgy tűnik, mivel úgy tűnik a harctéren nem ér el sikereket Kijev, így marad számára távoli csapások lehetősége, ezzel pedig előszeretettel élnek is az ukránok.

Az Urals árfolyama is emelkedésnek indult az ukránok támadása után (Forrás: tradingeconomics.com)

Újabb támadást indítottak az ukránok

Az elmúlt hetekben többször is támadást indítottak már az orosz olajvezetékek és elosztóállomások ellen, különösen fájó volt ebből a magyarok számára a Barátság kőolajvezeték elleni támadássorozat, amely során ellátáskieséssel kellett szembenéznie hazánknak. A több napos leállások ellenére az ország energiabiztonsága nem került veszélybe, hiszen több hónapnyi tartalékkal rendelkezik Magyarország. Ráadásul folyamatosan bővülhet a hazai kitermelés is. Egy hosszabb kiesés, vagy a vezeték teljes megsemmisítése már viszont okozhat jelentős problémát, illetve súlyos drágulást a hazai töltőállomásokon.