Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa utasfelvétel RTX kibertámadás reptér

Európa támadás alatt: sorra halnak le a nagyvárosok repülőterei – járattörlésekkel is kell a jövőben kalkulálni

2025. szeptember 21. 13:55

Európa több nagy repülőterén jelentős fennakadásokkal kell szembenézni a hétvégén egy kibertámadás miatt, amely a Collins Aerospace által fejlesztett MUSE szoftvert érte. A rendszer az utasfelvétel és a csomagkezelés működését segíti, a támadás miatti meghibásodása pedig több ezer utast érintett.

2025. szeptember 21. 13:55
null

A vállalat anyacége, az RTX megerősítette a támadás tényét, ugyanakkor nem közölt részleteket arról, pontosan mely repülőtereket érinti a probléma – olvasható a Világgazdaság cikkében. A hiba hatása azonban gyorsan érzékelhetővé vált a kontinens légiközlekedésében.

Támadás a repterek ellen
Támadás a repterek ellen: Budapesten kezelhető a helyzet // Forrás: Facebook

Támadás után itt vannak az érintett repülőterek

  • London Heathrow: szombaton már törlések és komoly késések jelentkeztek.
  • Brüsszel (Zaventem): a reptér vezetése arra kérte a légitársaságokat, hogy vasárnapra a járatok felét töröljék a hosszú sorban állások és az utolsó pillanatos törlések elkerülése érdekében.
  • Berlin: a német főváros repülőtere is hasonló nehézségekkel küzd.
  • Dublin és Cork: Írországban kisebb fennakadások fordultak elő.

Budapest: a ferihegyi repülőtér üzemeltetője is jelezte, hogy a támadás hatással lehet a magyar utasokra, bár a helyzet kezelhető.

Ezt is ajánljuk a témában

Súlyos következményekkel lehet majd kalkulálni

Az érintett repülőtereken további járattörlésekre, hosszabb várakozási időkre és az utasfelvétel lassulására kell számítani. A brüsszeli helyzet különösen súlyos, hiszen a menetrend felének törlése több ezer utast érint közvetlenül.

A légitársaságok és repülőterek folyamatosan frissítik a járatinformációkat, így az utasoknak kiemelten fontos, hogy utazás előtt ellenőrizzék járataik státuszát.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
canadian-deplorable
2025. szeptember 21. 14:42
Megint egy szenzáció hajhász cím. "Európa támadás alatt ... járattörlésekkel is kell a jövőben kalkulálni" Ha egy ócska kis kiber (cyber) támadás miatt végleg leáll Európa és nem tudják néhány óra alatt megoldani, akkor a kivénhedt kontinens megérdemli a sorsát.
Válasz erre
4
1
survivor
2025. szeptember 21. 14:40
Rettenetes....🤣🤣🤣🤣 Ez a normál állapot,b+.
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2025. szeptember 21. 14:33 Szerkesztve
Mindig is, így fog történni , ha tömegesen használnak, 1 biztonságosnak ítélt szoftvert , (MUS) mert a kompatibilitásra ,nem hajlandók más fejlesztéseknél .Az egyénieskedés, egyenlő sebezhetőség .váltásra nincs lehetőség ..,jogi, vagy technikai okok miatt ..
Válasz erre
3
0
Gubbio
•••
2025. szeptember 21. 14:32 Szerkesztve
Nem jó. Nyugtalanító. Veszélyes. Keresni kell az okokat - és felszámolni. Hajrá!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!