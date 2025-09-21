Európa támadás alatt: sorra halnak le a nagyvárosok repülőterei – járattörlésekkel is kell a jövőben kalkulálni

A számok nem hazudnak: ezért vette vissza a legjobbkor a repülőteret a kormány
Tavaly óta egyik beruházás éri a másikat Ferihegyen és környékén. Sőt, rekordokban sincs hiány.
Európa több nagy repülőterén jelentős fennakadásokkal kell szembenézni a hétvégén egy kibertámadás miatt, amely a Collins Aerospace által fejlesztett MUSE szoftvert érte. A rendszer az utasfelvétel és a csomagkezelés működését segíti, a támadás miatti meghibásodása pedig több ezer utast érintett.
A vállalat anyacége, az RTX megerősítette a támadás tényét, ugyanakkor nem közölt részleteket arról, pontosan mely repülőtereket érinti a probléma – olvasható a Világgazdaság cikkében. A hiba hatása azonban gyorsan érzékelhetővé vált a kontinens légiközlekedésében.
Budapest: a ferihegyi repülőtér üzemeltetője is jelezte, hogy a támadás hatással lehet a magyar utasokra, bár a helyzet kezelhető.
Az érintett repülőtereken további járattörlésekre, hosszabb várakozási időkre és az utasfelvétel lassulására kell számítani. A brüsszeli helyzet különösen súlyos, hiszen a menetrend felének törlése több ezer utast érint közvetlenül.
A légitársaságok és repülőterek folyamatosan frissítik a járatinformációkat, így az utasoknak kiemelten fontos, hogy utazás előtt ellenőrizzék járataik státuszát.
