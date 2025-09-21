Európa támadás alatt: sorra halnak le a nagyvárosok repülőterei – járattörlésekkel is kell a jövőben kalkulálni

Súlyos következményekkel lehet majd kalkulálni

Az érintett repülőtereken további járattörlésekre, hosszabb várakozási időkre és az utasfelvétel lassulására kell számítani. A brüsszeli helyzet különösen súlyos, hiszen a menetrend felének törlése több ezer utast érint közvetlenül.

A légitársaságok és repülőterek folyamatosan frissítik a járatinformációkat, így az utasoknak kiemelten fontos, hogy utazás előtt ellenőrizzék járataik státuszát.

