Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
dollár Magyarország árfolyam MNB elnök Varga Mihály euró nyilatkozat

Nincs megállás, tovább menetel a forint – erősen indult a péntek

2025. szeptember 05. 09:50

Varga Mihály MNB-elnök kijelentése is kedvezően befolyásolta az árfolyamot.

2025. szeptember 05. 09:50
null

392,4-ig erősödött a forint az euróval szemben péntek reggelre, Varga Mihály csütörtöki, Közgazdász Vándorgyűlésen elhangzott nyilatkozata és az európai kötvénypiaci helyzet javulása miatt. A dollárral szemben ez az érték 336,4 forint – közölte a Portfolio.

Az MNB elnöke a vándorgyűlésen elmondta, 

a felzárkózást nem lehet árfolyamgyengítésre alapozni,

 ahogy azt is, hogy csak a 2009-es világválságban történt olyan, mint most Magyarországon – idézte a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

Varga szerint a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba. Továbbá kiemelte: 

a monetáris politika továbbra is szigorú és óvatos marad, mert csak így biztosítható, hogy a forint stabil árfolyama hosszú távon is a gazdasági növekedés alapja legyen.

Ezek a jelzések pedig a forint árfolyamát is támogatták – emlékeztettek a cikkben.

Hozzáfűzték, hogy az árfolyamok további alakulását a péntek délutáni amerikai munkaerőpiaci adatok is befolyásolhatják.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. szeptember 05. 11:44
Bocsánat D-209, hattal alább értékeltem e kedves ember piaci árfolyamát.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. szeptember 05. 11:41
Kedves néhai 421-es bábok! Mostani,100. új neveteken szólhatnátok arról, hogy 2006-ban( nem 2008-ban,ahogy a szemkilövető bajnokok hazudták)ki vitte padlóra Magyarországot? Gergényi nem lehetett,mert ő mással volt elfoglalva. Talán egy d-203-as egy Boesmeticumos pápai zsenivel?
Válasz erre
0
0
namivan-2
2025. szeptember 05. 11:07
Nézve a hozzászólásokat azt látom, hogy délelőttönként a főállású rosszindulatú hozzászólók tarolnak. (Ez a munkájuk, miközben a jobboldaliak a munkahelyen dolgoznak valami hasznosat.) Egyszerű a mottójuk: Minden sz@r! Egyébként Pottyondy Edina glóriás képe előtt szoktak erőt gyűjteni. Én máshogy látom Magyarországot. Elvesztettünk két világháborút, ami nekünk semmi jót nem ígért még győzelem esetén sem. 1956-ban az Orosz-ukrán banda megakadályozta az önrendelkezést. 1989 óta van remény. Az emberek dolgoznak, ha akarnak, a megélhetés különböző szinteken elérhető. Szabadok vagyunk. Nem az euró lovagol meg minket, hanem mi élünk a forinttal. Nagyon biztató, hogy kormányunk nem engedi az országot háborúba sodródni, vagy háborút finanszírozni. Sokkal-sokkal rosszabb lenne, ha a lelkiismeretlen hőzöngők vezetnék az országot. Gyurcsány, Bajnai, MZP, MP. Jó, jó, de van e sz@r valahol? Hát persze! Néhány hőzöngő fejében és megpróbálják szétteríteni.
Válasz erre
1
1
massivement-4
2025. szeptember 05. 10:26
Veritek rá, miközben az elmúlt 15 évben direkt gyengítette a tolvajkormány és a tolvaj Matolcsy-klán a forintot. (Nyilván nem is fog sokáig tartani a trend.) A birkáknak mindegy is, legyen krumpli, meg legyen benne a címben, hogy "erős" és ez már elég is. Esetleg lehetne benne egy kis magyarpéterezés.
Válasz erre
3
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!