Nincs megállás, tovább menetel a forint – erősen indult a péntek

392,4-ig erősödött a forint az euróval szemben péntek reggelre, Varga Mihály csütörtöki, Közgazdász Vándorgyűlésen elhangzott nyilatkozata és az európai kötvénypiaci helyzet javulása miatt. A dollárral szemben ez az érték 336,4 forint – közölte a Portfolio.

Az MNB elnöke a vándorgyűlésen elmondta,

a felzárkózást nem lehet árfolyamgyengítésre alapozni,

ahogy azt is, hogy csak a 2009-es világválságban történt olyan, mint most Magyarországon – idézte a lap.