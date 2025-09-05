Nincs megállás, tovább menetel a forint – erősen indult a péntek

Ennek minden magyar örülhet: brutálisan rákapcsolt a forint
Egy éves csúcson a magyar fizetőeszköz.
Varga Mihály MNB-elnök kijelentése is kedvezően befolyásolta az árfolyamot.
392,4-ig erősödött a forint az euróval szemben péntek reggelre, Varga Mihály csütörtöki, Közgazdász Vándorgyűlésen elhangzott nyilatkozata és az európai kötvénypiaci helyzet javulása miatt. A dollárral szemben ez az érték 336,4 forint – közölte a Portfolio.
Az MNB elnöke a vándorgyűlésen elmondta,
a felzárkózást nem lehet árfolyamgyengítésre alapozni,
ahogy azt is, hogy csak a 2009-es világválságban történt olyan, mint most Magyarországon – idézte a lap.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy éves csúcson a magyar fizetőeszköz.
Varga szerint a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba. Továbbá kiemelte:
a monetáris politika továbbra is szigorú és óvatos marad, mert csak így biztosítható, hogy a forint stabil árfolyama hosszú távon is a gazdasági növekedés alapja legyen.
Ezek a jelzések pedig a forint árfolyamát is támogatták – emlékeztettek a cikkben.
Hozzáfűzték, hogy az árfolyamok további alakulását a péntek délutáni amerikai munkaerőpiaci adatok is befolyásolhatják.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay