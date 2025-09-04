Ennek minden magyar örülhet: brutálisan rákapcsolt a forint

A forint szeptember első hetében tovább erősödött, és az euróval szemben új lokális csúcsot ért el. Az EUR/HUF jegyzések a 393-as szint közelébe emelkedtek,

ami közel egy év után a legerősebb árfolyamot jelenti a hazai fizetőeszköz számára

– írja a Portfólió. Legutóbb 2024 szeptember végén járt a forint hasonló szinten, így az elmúlt napok mozgása valódi mérföldkőnek számít a devizapiacon.