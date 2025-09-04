Ennek minden magyar örülhet: brutálisan rákapcsolt a forint

A forint erősödése elsősorban hazai tényezőkre vezethető vissza. A Közgazdász Vándorgyűlésen Varga Mihály jegybankelnök határozott üzenetet küldött a forint árfolyamáról, ami jelentős hatással volt a piaci hangulatra. Emellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter új kamattámogatást jelentett be, ami tovább stabilizálta a hazai pénzügyi környezetet.
A devizapiaci trendek alapján a forint ereje nemcsak az euróval, hanem a lengyel zlotyval szemben is érzékelhető. Mivel a nemzetközi környezet más devizák esetében inkább a dollár erősödését és a fejlett kötvényhozamok emelkedését mutatja, a hazai valuta kiemelkedő teljesítménye minden bizonnyal a belső gazdasági és jegybanki kommunikációnak köszönhető.
