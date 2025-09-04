Ft
Ennek minden magyar örülhet: brutálisan rákapcsolt a forint

2025. szeptember 04. 14:58

Egy éves csúcson a magyar fizetőeszköz.

2025. szeptember 04. 14:58
null

A forint szeptember első hetében tovább erősödött, és az euróval szemben új lokális csúcsot ért el. Az EUR/HUF jegyzések a 393-as szint közelébe emelkedtek, 

ami közel egy év után a legerősebb árfolyamot jelenti a hazai fizetőeszköz számára

– írja a Portfólió. Legutóbb 2024 szeptember végén járt a forint hasonló szinten, így az elmúlt napok mozgása valódi mérföldkőnek számít a devizapiacon. 

A forint erősödése elsősorban hazai tényezőkre vezethető vissza. A Közgazdász Vándorgyűlésen Varga Mihály jegybankelnök határozott üzenetet küldött a forint árfolyamáról, ami jelentős hatással volt a piaci hangulatra. Emellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter új kamattámogatást jelentett be, ami tovább stabilizálta a hazai pénzügyi környezetet.

A devizapiaci trendek alapján a forint ereje nemcsak az euróval, hanem a lengyel zlotyval szemben is érzékelhető. Mivel a nemzetközi környezet más devizák esetében inkább a dollár erősödését és a fejlett kötvényhozamok emelkedését mutatja, a hazai valuta kiemelkedő teljesítménye minden bizonnyal a belső gazdasági és jegybanki kommunikációnak köszönhető.

A nyitókép illusztráció (Mandiner) 

