Hírek
Vélemények
Hetilap
béremelés garantált bérminimum minimálbér

A minimálbér mellett a garantált bérminimum is nagyot emelkedik 2026-ban

2025. szeptember 08. 20:00

A megállapodás alapján januártól 13 százalékkal nő a legkisebb kereset. A Mandiner azt is megtudta, a minimálbér mellett mennyivel nőhet a garantált bérminimum.

2025. szeptember 08. 20:00
fodrász minimálbér
Nagy Kristóf

Jelentősen, 13 százalékkal emelkedik jövőre a minimálbér összege, azaz az idei bruttó 290 800 forintról 328 600 forintra. A 2024-ben megkötött bérmegállapodás szerint 2027-ben további 14 százalékkal nő a kötelező legkisebb munkabér. A tavalyi alku ugyanakkor nem tartalmazza a jóval több, mintegy egymillió munkavállalót érintő garantált bérminimum emelésének mértékét. A munkáltatók és a szakszervezetek ezért az ősz folyamán ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, az első fordulón már túl vannak a felek.

minimálbér garantált bérminimim
A minimálbér és a garantált bérminimum változása. Forrás: Mandiner

A minimálbér és a garantált bérminimum is jelentősen nő

A Mandiner információi szerint a tárgyalásokon – amelyek rövidesen folytatódnak – felmerült, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum közötti különbség ne csökkenjen tovább. A javaslat szerint ezért

a garantált bérminimum a minimálbér összegével azonos mértékben nőhet 2026-ban, azaz bruttó 37 800 forinttal. Ez 10,8 százalékos emelést jelentene azoknak, akik a magasabb összegű minimálbért keresik.

A munkaadóknak és a munkáltatóknak még meg kell állapodniuk a következő hónapokban, a vállalkozásoknak a bérminimum-emelés jóval nagyobb pluszkiadást jelent, mint a minimálbér emelése.

A kormány ugyanakkor felvetette, hogy tovább csökkenhetne egy százalékponttal 12 százalékra a munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó. 

A szocho 2017 óta jelentősen mérséklődött, 2016-ban még a bruttó bér 27 százaléka volt.

Ha sikerül a feleknek megállapodniuk, akkor

  • a minimálbér 13 százalékkal nő, azaz bruttó 290 800 forintról 328 600 forintra,
  • a garantált bérminimum pedig 10,8 százalékkal emelkedik, azaz bruttó 348 800 forintról 386 600 forintra.

A bérminimum jelentős emelése a magasabb kereseti kategóriákban is „kikényszeríti” a bérek emelését, elkerülve a bértorlódást és az ezzel járó bérfeszültséget.

Ágazatonként eltérhet a bérminimum?

Várhatóan napirendre kerül az őszi tárgyalásokon a Munkástanácsok Országos Szövetségének javaslata, amelyet a VOSZ is támogat. Eszerint az országos szinten elfogadott garantált bérminimum mellett ágazatonként is meghatározhatnának a tárgyalópartnerek eltérő összegű bérminimumot, amely figyelembe venné az adott terület, vagy szakma sajátosságait. Erre egyébként a munka törvénykönyve is lehetőséget ad.

A garantált bérminimum nagyjából 1 millió munkavállalót érint, míg a minimálbér összege csak jóval kevesebben, mintegy 500 ezer munkavállalót. A garantált bérminimum azoknak jelenti a kötelező legkisebb keresetet, akiknek van középfokú végzettségük és olyan munkakörben helyezkednek el, amelynek betöltése középfokú, vagy felsőfokú végzettséghez kötött. A minimálbér közvetve érint sokakat, mivel számos juttatás és kedvezmény összegét számolják a minimálbér összegéből kiindulva.

Nyitókép: Pixabay

