A minimálbér mellett a garantált bérminimum is nagyot emelkedik 2026-ban

Jelentősen, 13 százalékkal emelkedik jövőre a minimálbér összege, azaz az idei bruttó 290 800 forintról 328 600 forintra. A 2024-ben megkötött bérmegállapodás szerint 2027-ben további 14 százalékkal nő a kötelező legkisebb munkabér. A tavalyi alku ugyanakkor nem tartalmazza a jóval több, mintegy egymillió munkavállalót érintő garantált bérminimum emelésének mértékét. A munkáltatók és a szakszervezetek ezért az ősz folyamán ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, az első fordulón már túl vannak a felek.

A minimálbér és a garantált bérminimum változása. Forrás: Mandiner

A minimálbér és a garantált bérminimum is jelentősen nő

A Mandiner információi szerint a tárgyalásokon – amelyek rövidesen folytatódnak – felmerült, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum közötti különbség ne csökkenjen tovább. A javaslat szerint ezért