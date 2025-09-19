Elképesztő fordulat: jöhetnek az uniós források, de súlyos árat kér érte Brüsszel

Ez utóbbit egyébként nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia is ellenzi, márpedig a szankciós csomagot kizárólag egyöntetűen, tehát az összes tagállam támogatásával lehet csak elfogadni. Ennek elősegítésére használná fel tehát Brüsszel a források egy részének feloldását.

2022-ben mintegy 22 milliárd eurónyi forrást fagyasztott be Brüsszel a Magyarországnak járó keretből, de már ebből is sikerült valamennyit lehívni. Májusban a magyar kormány a lap szerint 605 millió eurót igényelt a keretből, erről hónapok óta zajlanak a tárgyalások.

