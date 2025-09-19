Ft
kormány Magyarország szankciók energiaimport uniós források

Elképesztő fordulat: jöhetnek az uniós források, de súlyos árat kér érte Brüsszel

2025. szeptember 19. 21:18

Sajtóértesülések szerint több mint félmilliárd eurónyi befagyasztott uniós forrást oldana fel az Európai Bizottság, és utalna át Magyarországnak, ha a magyar kormány megszavazza a következő szankciós csomagot. A gond csak az, hogy ez az összeg alapból is járna Magyarországnak, vagyis nem kellene érte lábon lőnünk magunkat.

2025. szeptember 19. 21:18
null

Csaknem 215 milliárd forintnyi, összesen 550 millió eurónyi uniós forráshoz juthat hozzá Magyarország, ha nem gördít akadályt a következő szankciós csomag megszavazása elé – írta meg pénteken a Financial Times című lap. A fordulat mindenképp váratlannak mondható, hiszen Brüsszel eddig hallani sem akart a 2022-ben befagyasztott pénzek feloldásáról, ám most úgy tűnik, hajlandó lenne feloldani részben a tiltást. Persze mindez akár zsarolásként is felfogható, hiszen olyan pénzzel akarja rávenni a magyar kormányt az engedelmességre, amely egyébként jár hazánknak. 

A cikk szerint a következő csomagban ráadásul az orosz energiaimportról lesz szó, azaz pont olyan területről, amely Magyarországot rendkívül érzékenyen érinti. A magyar gazdaság ugyanis bezuhanna, ha nem érkezne több olcsó orosz energiahordozó. Márpedig az uniós vezetés épp ezt tervezi, 

első körben a cseppfolyósított gázszállítások, azaz az LNG-vásárlásokat állítanák le – számos ország vásárolja tonnaszám az orosz gázt ilyen módon –, majd teljes tilalmat szeretnének. 

Ez utóbbit egyébként nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia is ellenzi, márpedig a szankciós csomagot kizárólag egyöntetűen, tehát az összes tagállam támogatásával lehet csak elfogadni. Ennek elősegítésére használná fel tehát Brüsszel a források egy részének feloldását. 

2022-ben mintegy 22 milliárd eurónyi forrást fagyasztott be Brüsszel a Magyarországnak járó keretből, de már ebből is sikerült valamennyit lehívni. Májusban a magyar kormány a lap szerint 605 millió eurót igényelt a keretből, erről hónapok óta zajlanak a tárgyalások. 

Nyitókép: Kisbenedek Attila /AFP

