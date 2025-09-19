Mindent felforgat, országokat tehet tönkre az új, minden eddiginél brutálisabb szankciós csomag: Von der Leyen mindent beáldoz Ukrajnáért

Von der Leyen őrült ötlettel állt elő: hitelt vetetne fel minden uniós országgal, hogy legyen miből költekeznie és Ukrajnának adakozni
Több ország is asztalra csapott a javaslat hallatán.
Az orosz LNG importjátnak betiltásától kezdve a tranzakciós tilalmakig minden megtalálható a szélsőséges javaslatban.
Mivel Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra – jelentette be Ursula von der Leyen pénteken.
Az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomagra vonatkozó javaslat bemutatásakor Ursula von der Leyen közölte: az intézkedés keretében
4a nagyobb orosz energiakereskedelmi vállalatok, köztük a Rosznyefty és a Gazprom, teljes tranzakciós tilalom alá kerülnek.
Az EU más olyan vállalatok vagyonát is befagyasztja, amelyek az ukrajnai háborút azzal táplálják, hogy a szankciókat megsértve olajat vásárolnak Oroszországtól. Az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg unión kívüli országokban, köztük Kínában is –emelte ki Von der Leyen.
Ideje elzárni a csapot. Fel vagyunk erre készülve. Energiát takarítottunk meg, diverzifikáltuk az ellátást és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokba fektettünk”
– fogalmazott.
Közölte, az EU azon pénzügyi kiskapukat is bezárja, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ.
Az EU tranzakciós tilalmat vezet be további oroszországi és más, nem uniós országok bankjaira.
A szankciók kijátszása elleni fellépés részeként pedig most először vezet be korlátozó intézkedéseket a kriptovaluta-platformokra, és betiltja a kriptovalutákban végzett, Oroszországhoz köthető tranzakciókat.
Mindemellett az EU új közvetlen exportkorlátozásokat is bevezet a harctéren használt termékekre és technológiákra. Emellett 45 oroszországi és nem uniós vállalatot listáz, amely közvetlen vagy közvetett támogatást nyújt az orosz katonai iparnak.
Kulcsfontosságú Oroszország hozzáférésének elvágása a szükséges technológiákhoz, mindenekelőtt a drónok esetében”
– húzta alá.
„Szankcióink a gazdasági nyomásgyakorlás hatékony eszközei. Addig fogjuk alkalmazni azokat, amíg Oroszország nem ül tárgyalóasztalhoz Ukrajnával egy igazságos és tartós béke érdekében” – fogalmazott.
Közölte továbbá, az EU új megoldáson dolgozik Ukrajna védelmi erőfeszítéseinek finanszírozására, amely az uniós bankokban tárolt, majd befagyasztott orosz pénzügyi eszközökre épül.
A lefoglalt orosz pénzeszközök kamataiból az EU jóvátételi kölcsönt tud nyújtani Ukrajnának, „kockázatot pedig kollektíven kell viselnünk” – jegyezte meg a bizottság elnöke, hozzátéve, hogy Ukrajna csak akkor fizeti vissza a kölcsönt, ha Oroszország jóvátételt fizet.
„Felszólítom a tagállamokat, hogy mielőbb támogassák ezeket a szankciókat, ha azt akarjuk, hogy Oroszország elhagyja a harcteret és tárgyalóasztalhoz üljön. Így adhatunk valódi esélyt a békének” – zárta 19. szankciós csomagra vonatkozó európai bizottság javaslat bemutatását Ursula von der Leyen.
Az Európai Bizottság javasolta, hogy a 2028–2034-es költségvetés tartalmazzon egy lehetőséget, amely szerint vészhelyzet esetén közös hitelfelvételre lehetne sor kerülni. Az újabb közös hitel felvétellel szimpatizáló országok azzal érveltek, hogy a közös adósság segíthetne finanszírozni a Bizottság által javasolt kiadásokat alacsonyabb hitelfelvételi költségekkel.
A Bizottság által javasolt kiadások igen gyakran Ukrajna vég nélküli, óriási összegekkel való támogatását jelenti. Végső soron tehát az EU valamennyi országával fizettetnék meg ezeket a „támogatásokat”.
(MTI)
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP