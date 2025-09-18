Íme a bizonyíték: egy pillanat alatt kiszolgáltatottá teheti Magyarországot Zelenszkij

Szeptember 18-án éjjel nagyszabású dróntámadás érte az oroszországi Volgográd városát, ahol a helyi lakosok legalább öt robbanásról számoltak be – szúrta ki a Kárpáthír. Andrej Bocsarov, a régió kormányzója megerősítette a támadás tényét.

A közösségi médiában terjedő hírek szerint a célpont a helyi olajfinomító lehetett.

A kormányzó arról is beszámolt, hogy a város Krasznoarmejszkij kerületében egy drón roncsdarabjainak lezuhanása következtében két magánházban betörtek az ablakok és megrongálódott a tetőszerkezet. Személyi sérülés az eset során nem történt.

Az ukrán támadás célpontja

A támadás ideje alatt a régió légterét teljesen lezárták a polgári repülőgépek előtt.