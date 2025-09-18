Íme a bizonyíték: egy pillanat alatt kiszolgáltatottá teheti Magyarországot Zelenszkij

Olajat öntött a tűzre Zelenszkij: azonnal reagálnia kellett a magyar külügyminiszternek
Könyörtelen dróntámadást indított az ukrán elnök az éj leple alatt.
Szeptember 18-án éjjel nagyszabású dróntámadás érte az oroszországi Volgográd városát, ahol a helyi lakosok legalább öt robbanásról számoltak be – szúrta ki a Kárpáthír. Andrej Bocsarov, a régió kormányzója megerősítette a támadás tényét.
A közösségi médiában terjedő hírek szerint a célpont a helyi olajfinomító lehetett.
A kormányzó arról is beszámolt, hogy a város Krasznoarmejszkij kerületében egy drón roncsdarabjainak lezuhanása következtében két magánházban betörtek az ablakok és megrongálódott a tetőszerkezet. Személyi sérülés az eset során nem történt.
A támadás ideje alatt a régió légterét teljesen lezárták a polgári repülőgépek előtt.
A közösségi médiában megjelent információk arra utalnak, hogy a drónok célpontja a „LUKOIL-Volgogradneftepererabotka” nevű helyi olajfinomító lehetett.
A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy a Lukoil volgográdi olajfinomítóját tavaly Oroszország olajfeldolgozásának több mint 5 százalékát adta, motorbenzint, dízelt és LNG-t gyárt, mégpedig nagyon jelentős mennyiségben.
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy Magyarország sérülékeny a kőolaj importnak való kitettsége miatt,
ami békeidőben normál piaci környezetben problémamentesen kezelhető. Természetesen egész más a helyzet konfliktusos, háborús helyzetben, amikor a piaci eszközök nem feltétlenül alkalmazhatók, az import lehetősége pedig beszűkül.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
