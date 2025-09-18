Ft
09. 18.
csütörtök
Háború Ukrajnában olajfinomító Magyarország lukoil dróntámadás támadás Ukrajna Oroszország Volgográd Volodimir Zelenszkij

Íme a bizonyíték: egy pillanat alatt kiszolgáltatottá teheti Magyarországot Zelenszkij

2025. szeptember 18. 11:58

Könyörtelen dróntámadást indított az ukrán elnök az éj leple alatt.

Szeptember 18-án éjjel nagyszabású dróntámadás érte az oroszországi Volgográd városát, ahol a helyi lakosok legalább öt robbanásról számoltak be – szúrta ki a Kárpáthír. Andrej Bocsarov, a régió kormányzója megerősítette a támadás tényét.

A közösségi médiában terjedő hírek szerint a célpont a helyi olajfinomító lehetett.

A kormányzó arról is beszámolt, hogy a város Krasznoarmejszkij kerületében egy drón roncsdarabjainak lezuhanása következtében két magánházban betörtek az ablakok és megrongálódott a tetőszerkezet. Személyi sérülés az eset során nem történt.

Az ukrán támadás célpontja

A támadás ideje alatt a régió légterét teljesen lezárták a polgári repülőgépek előtt.

A közösségi médiában megjelent információk arra utalnak, hogy a drónok célpontja a „LUKOIL-Volgogradneftepererabotka” nevű helyi olajfinomító lehetett.

A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy a Lukoil volgográdi olajfinomítóját tavaly Oroszország olajfeldolgozásának több mint 5 százalékát adta, motorbenzint, dízelt és LNG-t gyárt, mégpedig nagyon jelentős mennyiségben.

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy Magyarország sérülékeny a kőolaj importnak való kitettsége miatt,

ami békeidőben normál piaci környezetben problémamentesen kezelhető. Természetesen egész más a helyzet konfliktusos, háborús helyzetben, amikor a piaci eszközök nem feltétlenül alkalmazhatók, az import lehetősége pedig beszűkül.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

tikkadt-szocske
2025. szeptember 18. 12:38
Kánaán = Nem orosz energiahordozó. Pl amerikai LNG. Mit nékünk az óceán túlsó partjáról átpöfögő rohadt drága energiahordozó környezetszennyezése. Az intelligens Gréta sem foglalkozik vele. Vagyis neki még senki nem beszélt erről. Nem is fog sohasem. Különben is, ő úgy tudja, hogy a benzin a benzinkútban terem, az meg mindenhol van. A biznisz az Trumpnak is biznisz, bárki bármit is mond. Miután " rettentően dühös " lett a Barátság lerakétázasakor, hirtelen eszébe jutott, hogy neki biza' vóna egy kis eladó ezmegaz. Tehát kiadta az ukázt : mindenki váljon le az orosz kőolajszármazékokról. Nehéz ügy.
fogas paduc
2025. szeptember 18. 12:36 Szerkesztve
5 drón elrepült odáig, kitört egy ablak---- "+ kegyetlen dróntámadás...""" --- nem túlzás egy picit? Holnapra azt ukrik már Vlagyivosztoknál fognak járni.....
Tuners
2025. szeptember 18. 12:33
Öröm lesz nézni ahogy “cserébe” megint elpukkan néhány egy éve intenzíven javítgatott hőerőmű stb….. Szerintem játsszák le egymás között.
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 18. 12:33
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy Magyarország sérülékeny a kőolaj importnak való kitettsége miatt,és ezen változtatni sem akar." Szörnyű, ezek a rohadt ukránok mindig visszalőnek.Legalább ne az olajunkat lője, hanem a fákat abból sok van olajból kevés. A kőolaj, kőből készül ,vigyázzunk rá.
