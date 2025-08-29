Magyar Péter maga ismerte be: mások döntenének helyette az adóemelésről, ha kormányra kerülne a Tisza

A Tisza Párt politikusai „olyan vehemenciával tagadják az adóemelési terveket, mint egyszeri Magyar Péter a felesége lehallgatását az Európai Parlamentben. Csak hát az a helyzet, hogy nem csupán a dokumentum valós, hanem a saját emberei is nagy lendülettel beszéltek korábban az adóemelési tervekről” – emlékeztetett Facebook-ra feltöltött videójában Dömötör Csaba.

A Fidesz európai parlamenti képviselője felidézte, Magyar Péter már egy korábbi Partizán-interjúban is beszélt a Tisza Párt tervezett adóváltoztatásairól, amely a politikus videójában is megtekinthető. Az ellenzéki vezető Gulyás Márton kérdésére kikerülte a választ, a műsorvezető arra lett volna kíváncsi, hogy megtartaná-e a Tisza az egykulcsos személyi jövedelemadót.

Magyar válaszában kiemelte, az adórendszerrel kapcsolatos változásokat a szakértők, és

nem Magyar Péter fogja eldönteni.

Dömötör Csaba azt is felidézte, hogy a Tisza Párt szakértői korábban miként nyilatkoztak az adórendszerről.

„Bod Péter Ákos egy tiszás fórumon fejtette ki, hogy át kellene térni a progresszív adózásra. Nem mellékesen utalt arra is, hogy a fiatalok adókedvezményét is meg kellene szüntetni, mert az buherálás” – emlékeztetett. A kormánypárti politikus arra is emlékeztetett, Bod Péter Ákos eaz édesanyáknak járó szja-mentességet is kritizálta, nem mellékesen tagja volt Márki-Zay Péter csapatának is. Akkor azt mondta, hogy