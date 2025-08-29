Magyar Péter maga ismerte be: mások döntenének helyette az adóemelésről, ha kormányra kerülne a Tisza

Lebukott Bod Péter Ákos, hiába tagadta: támogatja a többkulcsos SZJA-emelést, és egyeztetett is a témáról a Tiszával
A közgazdász korábban még tagadta a támogatását, egy februárban készült felvételen viszont a többkulcsos adó mellett érvelt.
Petschnig Mária Zita, Bod Péter Ákos és a többiek pedig már döntöttek: látni sem akarják többé az egykulcsos adórendszert. Magyar Péter tehát már korábban elismerte, nem akadályozná meg az adóemelést.
A Tisza Párt politikusai „olyan vehemenciával tagadják az adóemelési terveket, mint egyszeri Magyar Péter a felesége lehallgatását az Európai Parlamentben. Csak hát az a helyzet, hogy nem csupán a dokumentum valós, hanem a saját emberei is nagy lendülettel beszéltek korábban az adóemelési tervekről” – emlékeztetett Facebook-ra feltöltött videójában Dömötör Csaba.
A Fidesz európai parlamenti képviselője felidézte, Magyar Péter már egy korábbi Partizán-interjúban is beszélt a Tisza Párt tervezett adóváltoztatásairól, amely a politikus videójában is megtekinthető. Az ellenzéki vezető Gulyás Márton kérdésére kikerülte a választ, a műsorvezető arra lett volna kíváncsi, hogy megtartaná-e a Tisza az egykulcsos személyi jövedelemadót.
Magyar válaszában kiemelte, az adórendszerrel kapcsolatos változásokat a szakértők, és
nem Magyar Péter fogja eldönteni.
Dömötör Csaba azt is felidézte, hogy a Tisza Párt szakértői korábban miként nyilatkoztak az adórendszerről.
„Bod Péter Ákos egy tiszás fórumon fejtette ki, hogy át kellene térni a progresszív adózásra. Nem mellékesen utalt arra is, hogy a fiatalok adókedvezményét is meg kellene szüntetni, mert az buherálás” – emlékeztetett. A kormánypárti politikus arra is emlékeztetett, Bod Péter Ákos eaz édesanyáknak járó szja-mentességet is kritizálta, nem mellékesen tagja volt Márki-Zay Péter csapatának is. Akkor azt mondta, hogy
teljes az egyetértés az egykulcsos adórendszer megváltoztatásáról.
„Petschnig Mária Zita rendszeres előadója a Tisza-szigeteknek, nyilván ennek oka van” – mutatott rá Dömötör Csaba. Emlékeztetett, a közgazdász 2012 óta, több mint 10 éve támadja az egykulcsos adórendszert, mint ahogy az anyáknak járó kedvezményt is. Az EP-képviselő kiemelte,
A Tisza Párt brutális lakossági adóemelést tervez, amennyiben hatalomra kerül.
37 éves az SZDSZ, jogilag már megszűnt, de politikailag újjáéledezik a Tiszában.
„Magyar Bálint például rendszeresen előad a Tisza-szigeteken, na ő perverz újraelosztásnak nevezte a mostani adórendszert, tehát az egykulcsost. Az anyák adómentessége pedig Bokros Lajost idézve a világ gonoszságának adókedvezménye. Tényleg micsoda elvetemült gonoszság ez. Szóval a lényeg az, hogy a Magyar Péter által említett szakértők progresszív adózást akarnak, magyarul adóemelést” – összegezte Dömötör Csaba.
Végezetül felidézte Tarr Zoltánnak, Magyar Péter jobbkezének a Mandiner által is bemutatott elszólását, amelyben a Tisza-csomag adóemelésére azt mondta
Nem fogjuk nagyon nyilvánosságra hozni, nincs értelme, még egyszer mondom.
„Tényleg tiszta Bajnai-korszak. Akkor is letagadtak a kampányban mindent, majd mindent megléptek. Azt mondták, hogy nem fog fájni, aztán nagyon fáj. Nem kell félni, nem fog fájni! De mi is a pályán vagyunk, nem akarjuk hagyni, hogy ez még egyszer megismétlődjön” – tette hozzá videójában a kormánypárti politikus.
A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
Igazságtalan az élet.
Nyitókép: Facebook
