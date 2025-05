„Vannak jó magyar agyak, de ezeket még nem mindig tudjuk jól használni”

Mit lehet tenni?

Először az intézményi körülményeket kell rendbetenni, majd a finanszírozást. De nagyon fontos az is, hogy ösztönözzék a kutatópályára a fiatalokat, majd az ő eredményeiket fel tudják használni. Ez az innovációs folyamat kulcsfontosságú.

Az intézményekre kitérve: elsősorban az egyetemeken zajlik a kutatás, illetve a HUN-RENnél. 2021-ben lezajlott az egyetemek modellváltása, rendezték a feltételeket, a béreket és a finanszírozásokat is. Utóbbiak 50 százalékát teljesítményindikátorokhoz kötötték.

Ma már látszódnak is ennek az eredményei: 30 százalékkal több publikációt jegyeznek, jelentősen nőtt ezek idézettsége is, megugrott a szabadalmak száma is, illetve az ezekből származó bevételek is. A legsikeresebb a Budapesti Műszaki Egyetemen történt, de ez azért is volt, mert itt a legszorosabb a kapocs a gazdasággal. Az egyetemeknél tehát az alapstruktúrákat rendbe tette a kormány.

2019-ben az akkor 17 milliárd forintos keretösszeg 48 milliárdra nőtt 2020-2021-re a kutatóhálózatok esetében, amelyeket leválasztottak a Magyar Tudományos Akadémiáról.

Ebből jött létre a HUN-REN kutatóhálózat. Gulyás Balázs, a szervezet elnöke a HUN-REN vezetője 2024-ben tett le egy tervet a Kulturális és Innovációs Minisztérium asztalára. Ebből egy új törvény lett, amely feloldotta a korábbi rugalmatlan környezetet. Korábban húszfelé tagozódott a rendszer, most már egy központ jött létre, új finanszírozási rendszert is állítottak fel francia mintára.

Ennek egyik fontos kitétele, hogy a finanszírozás egy bizonyos részét kifejezetten mely ágazatra kell fordítani. Pontosan nem mondják meg, mit kell kutatni, de olyan ágazatokat jelölnek meg, amelyek a magyar gazdaságnak kiemelten fontosak. Fontos feladata a kutatóhálózatnak az is, hogy népszerűsítse a tudományt. 2027-ig a finanszírozás 100 milliárd körülire nő majd.

Ezzel számottevően lehet majd emelni a béreket is, a kutatói átlagbér meg tudja majd így haladni a bruttó 1 millió forintot. Ez már versenyképesnek nevezhető.

Aztán jött Gyurcsány

Szintén fontos kérdés volt az ingatlanvagyon is. Az ingatlanok korábban állami tulajdonban voltka, ám 2007-ben a Gyurcsány-kormány ingyen odaadta az MTA-nak, 2019-ben pedig, a kutatóhálózat leválasztásakor maradtak is az Akadémiánál. A kormány ezeket az ingatlanokat 80 milliárd forintért megvette és ingyen átadta a HUN-REN-nek, igaz, kutatási feltételekkel.

Ezen ingatlanok piaci értéke egyébként nulla, mert ezeket lehetetlen lett volna értékesíteni. Viszont bármi probléma volt az épületekkel, akkor a kutatóhálózatnak az Akadémiához kellett volna rohangálnia engedélyekért. Ezért volt fontos átadni ezeket. Decemberben viszont egy akadémikus megtámadta az MTA közgyűlési döntését. Ez a per még zajlik, addig pedig nem lehet átadni az ingatlanokat teljesen.