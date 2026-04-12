Lakner Zoltán egy mondatban elismert mindent, amivel Magyar Pétert a jobboldali sajtó vádolta

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A Partizán élő adásában szerepelt többek között Lakner Zoltán, a Tisza Pártot számtalan megszólalásával támogató politológus.
Ismert, Magyar Péter sorozatosan és következetesen tagadni próbálta azt a vádat, hogy ukránpárti lenne.
Ezért helyette lényegében most a politológus mondta el, mi várható az új Tisza-kormánytól.
„Már most el kell kezdeni egy olyan csillapító külpolitikai tevékenységet, ami az uniós kapcsolatainkat és az Ukrajnával szétzilált kapcsolatainkat azonnal elkezdi helyreállítani, mert ilyen ellenséges környezetben nem is szükséges és nem is tud működni Magyarország.”
Mint tudjuk, mindez alapvetően a kárpátaljai magyarok érdekeinek és az önálló magyar energiapolitikának a feladását jelenti majd.
