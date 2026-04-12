04. 13.
hétfő
tisza párt mi hazánk országgyűlési választás 2026 Magyar Péter parlament Novák Előd orbán viktor

Novák Előd a Mandinernek: A tiszás szavazók csodavárását hamar csalódás fogja követni

2026. április 12. 23:37

A parlamentbe bejutó Mi Hazánk elnöke szerint a Facebook megszerezte az első miniszterelnökét Magyarországon Magyar Péter személyében. Novák Előd a Mandinernek azt nyilatkozta, nagy csodavárás lesz most a tiszás szavazók részéről, de a Tisza Párt nem fog tudni csodával szolgálni.

2026. április 12. 23:37
null
Vizvári Soma

Vastapssal fogadták a Mi Hazánk parlamentbe jutó jelöltjeit a párt eredményváróján. Toroczkai László pártelnök beszédében megköszönte azoknak a szavazóknak, akik nem hagyták magukat lebeszélni arról, hogy a Mi Hazánkra voksoljanak.

A Mi Hazánk elnöke azt mondta: Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek, 

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
szeretnék én is gratulálni a Facebooknak”.

Toroczkai László hozzátette: 

A Facebook mögött álló Szilícium-völgyi globális óriáscégnek, mert megszerezte az első magyar miniszterelnököt.”

Hangsúlyozta, a magyar demokrácia állapotának rohamos romlására számítanak a Tisza-kormány alatt.

„De nem csak azokat ismerjük, akik most hatalomra juttatták a Tisza Pártot, hanem Magyar Péter karakterét is kiismerhettük az elmúlt időszakban. Ebből is le tudjuk azt a következtetést szűrni, hogy 

a Tisza Párt vissza fog élni ezzel az óriási hatalommal, amely ma a kezébe került. 

Ezért is mondom azt, hogy a demokrácia állapotának rohamos romlására számítunk a következő időszakban. De ahogy mondtam, nekünk van már tapasztalatunk. 

A Gyurcsány-Bajnai-kormány pontosan ilyen volt. 

Úgyhogy el tudom mondani és tudom üzenni Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy mi a legkeményebben ellen fogunk állni akkor, amikor megpróbálják a magyar demokráciát leépíteni” – fogalmazott Toroczkai László.

Novák Előd: Csodavárás lesz, amit hamar követnek a nagy csalódások

Novák Elődöt a Mandiner arról kérdezte, mit terveznek a mérleg nyelve szerep helyett a parlamentben, ami nem jött össze nekik. Novák kifejtette, konstruktív ellenzéki szerepre készülnek, továbbra is vinni fogják a saját témáikat és igyekeznek majd számon kérni az általuk is pozitívnak ítélt tiszás ígéreteket, amelyeket kormányon esetleg már nem akarnak majd annyira feszegetni.

Novák Előd szerint a nem teljesül be a tiszás szavazók csodavárása (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)

Elmondta, arra számít, hogy rövid és közép távon is komoly csalódások lesznek a Tisza Párt támogatói körében. Mint fogalmazott:

Csodavárás lesz, de csodával a Tisza nem fog tudni szolgálni”.

Novák Előd a Metával és a mögötte álló erőkkel való harcról azt mondta, valószínűleg egy 

nemzetközi jogi küzdelmet fognak indítani, 

de ennél többet egyelőre nem akart ezzel kapcsolatban mondani.

Az eredményváró alatt a hangulat felemás volt. Egyrészt a bizakodás jellemezte, de az aggodalom is a párt bejutási küszöbön táncoló adatai miatt. 

A légkört formálta a Tisza győzelme is, többeken látszott, hogy az eredmény ezen részének kifejezetten nem örülnek. Az egyébként végig beszélgető tömeg Orbán Viktor beszédét csendben hallgatta meg.

Csöndben hallgatták végig Orbán Viktor beszédét a Mi Hazánk eredményváróján (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)

Hét vagy nyolc képviselője lehet a Mi Hazánknak

A sajtótájékoztató idején a valasztas.hu által közölt akkori információk szerint a Mi hazánknak hét vagy nyolc képviselője juthat be a parlamentbe, de lehetséges, hogy ez csak később fog eldőlni.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
dejavu
2026. április 13. 01:23
miért, kivezetik a kanyaró védőoltást, te fasztarisznya?
Bastyaelvtars
2026. április 13. 01:20
Soha párt még nem szerzett annyi szavazatot Mo.on mint most a Tisza.
fzx
2026. április 13. 01:13
Holnaptól teljesítjük az eu kéréseit! 1, rezsicsökkentést megszűntetni, 2,Benzinár sapkát eltörölni, 3, Árrés korlátot eltörölni!
az-aaa
2026. április 13. 01:08
SIVALKODJATOK ILLIPSIK!!!!
