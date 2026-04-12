Novák Előd a Mandinernek: A tiszás szavazók csodavárását hamar csalódás fogja követni

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A parlamentbe bejutó Mi Hazánk elnöke szerint a Facebook megszerezte az első miniszterelnökét Magyarországon Magyar Péter személyében. Novák Előd a Mandinernek azt nyilatkozta, nagy csodavárás lesz most a tiszás szavazók részéről, de a Tisza Párt nem fog tudni csodával szolgálni.
Vastapssal fogadták a Mi Hazánk parlamentbe jutó jelöltjeit a párt eredményváróján. Toroczkai László pártelnök beszédében megköszönte azoknak a szavazóknak, akik nem hagyták magukat lebeszélni arról, hogy a Mi Hazánkra voksoljanak.
A Mi Hazánk elnöke azt mondta: Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek,
szeretnék én is gratulálni a Facebooknak”.
Toroczkai László hozzátette:
A Facebook mögött álló Szilícium-völgyi globális óriáscégnek, mert megszerezte az első magyar miniszterelnököt.”
Hangsúlyozta, a magyar demokrácia állapotának rohamos romlására számítanak a Tisza-kormány alatt.
„De nem csak azokat ismerjük, akik most hatalomra juttatták a Tisza Pártot, hanem Magyar Péter karakterét is kiismerhettük az elmúlt időszakban. Ebből is le tudjuk azt a következtetést szűrni, hogy
a Tisza Párt vissza fog élni ezzel az óriási hatalommal, amely ma a kezébe került.
Ezért is mondom azt, hogy a demokrácia állapotának rohamos romlására számítunk a következő időszakban. De ahogy mondtam, nekünk van már tapasztalatunk.
A Gyurcsány-Bajnai-kormány pontosan ilyen volt.
Úgyhogy el tudom mondani és tudom üzenni Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy mi a legkeményebben ellen fogunk állni akkor, amikor megpróbálják a magyar demokráciát leépíteni” – fogalmazott Toroczkai László.
Novák Elődöt a Mandiner arról kérdezte, mit terveznek a mérleg nyelve szerep helyett a parlamentben, ami nem jött össze nekik. Novák kifejtette, konstruktív ellenzéki szerepre készülnek, továbbra is vinni fogják a saját témáikat és igyekeznek majd számon kérni az általuk is pozitívnak ítélt tiszás ígéreteket, amelyeket kormányon esetleg már nem akarnak majd annyira feszegetni.
Elmondta, arra számít, hogy rövid és közép távon is komoly csalódások lesznek a Tisza Párt támogatói körében. Mint fogalmazott:
Csodavárás lesz, de csodával a Tisza nem fog tudni szolgálni”.
Novák Előd a Metával és a mögötte álló erőkkel való harcról azt mondta, valószínűleg egy
nemzetközi jogi küzdelmet fognak indítani,
de ennél többet egyelőre nem akart ezzel kapcsolatban mondani.
Az eredményváró alatt a hangulat felemás volt. Egyrészt a bizakodás jellemezte, de az aggodalom is a párt bejutási küszöbön táncoló adatai miatt.
A légkört formálta a Tisza győzelme is, többeken látszott, hogy az eredmény ezen részének kifejezetten nem örülnek. Az egyébként végig beszélgető tömeg Orbán Viktor beszédét csendben hallgatta meg.
A sajtótájékoztató idején a valasztas.hu által közölt akkori információk szerint a Mi hazánknak hét vagy nyolc képviselője juthat be a parlamentbe, de lehetséges, hogy ez csak később fog eldőlni.
