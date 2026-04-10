Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Két nappal az április 12-i országgyűlési választás előtt mindenkit az foglalkoztat: mi lesz? Hogyan állunk? Ki fog nyerni vasárnap? Megkérdeztük hát a szakértőket, akik nem a „megúszós” választ adták: a Mesterterv legutóbbi adásában nem kerteltek arról, milyen eredményre számítanak, de annak kapcsán sem: szerintük várható-e végső eredmény vasárnap este.

Mráz: Az egyéni választókerületek döntik el a választást

A fenti kérdésekre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott: „ez a választás az egyéni választókerületektől függ.” Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: „54-nél kezdődik a többsége a választókerületnek. Ha egy párt kényelmes többséget szerez a választókerületekben – ami valahol 56-57 fölött van –, akkor ez a párt nagyon nagy valószínűséggel megnyeri az abszolút többségét is a mandátumoknak.”