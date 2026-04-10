Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Két nappal az április 12-i országgyűlési választás előtt mindenkit az foglalkoztat: mi lesz? Hogyan állunk? Ki fog nyerni vasárnap? Megkérdeztük hát a szakértőket, akik nem a „megúszós” választ adták: a Mesterterv legutóbbi adásában nem kerteltek arról, milyen eredményre számítanak, de annak kapcsán sem: szerintük várható-e végső eredmény vasárnap este.
A fenti kérdésekre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott: „ez a választás az egyéni választókerületektől függ.” Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: „54-nél kezdődik a többsége a választókerületnek. Ha egy párt kényelmes többséget szerez a választókerületekben – ami valahol 56-57 fölött van –, akkor ez a párt nagyon nagy valószínűséggel megnyeri az abszolút többségét is a mandátumoknak.”
A Nézőpont Intézet vezetője a fentek kapcsán aláhúzta: „mivel mi 66 választókerületet reálisan megnyerhetőnek tartunk a Fidesznek, ezért
reálisan megnyerhetőnek tartunk a Fidesz számára a választást.”
G. Fodor Gábor a Mandiner főszerkesztőjének kérdésére úgy fogalmazott: „itt az okoskodások ideje véget ér”. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: a kutatásoktól és felmérésektől függetlenül a választók már eldöntötték, hogy mit akarnak.
Az elemző úgy látja:
a Fidesz fog nyerni és a számok is ebbe az irányba mutatnak”.
A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója egyetértett kollégájával abban is, hogy az egyéni választókerületek nagy súllyal esnek latba. „Nem mindegy, hogy ebben a 106 versenyben mi történik és ebben vannak racionális tényezők, amik a Fidesz mellett szólnak” – mutatott rá, kiemelve többek között „azt a több évtizedes munkát, amit a Fidesz beletett abba, hogy
Ezt az előnyt nagyon nehéz ledolgozni egy-két év alatt és végülis szerintem ez lesz a döntő és végülis”.
De a szakértő hozzátette azt is:
a Fidesz fog kormányt alakítani, de ezt sajnos még az én esélylatolgatásaim szerint sem tudjuk majd vasárnap kijelenteni.
Ha csak a külképviseleten szavazók angy számára gondulunk, amit ha visszaosztunk választókerületekre,
számos olyan választókerület van, ahol 2-3 ezer szavazat a külképviseletekről jön majd vissza és a jelöltek közötti különbség valószínűleg kisebb lesz. Tehát itt még egy hetet biztos várni fogunk arra, hogy végső eredményt tudjunk hirdetni”
– értékelt G. Fodor Gábor.
