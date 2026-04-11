Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Az sem rejtették véka alá: mennyire valószínű, hogy végső eredményt lehet majd hirdetni vasárnap este.
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A Századvég friss kutatása szerint (lenti 1. ábra)
a magyarok 62 százaléka tartja valószínűnek, hogy Magyar Péter és a Tisza kormányra kerülve kitiltja az orosz olajat és gázt, és ezzel jelentősen megemelkedik majd az energia és a benzin ára.
Ennek ráadásul éppen a Tisza Párt politikusainak nyilatkozatai adhatnak alapot. Mint a Mesterterv előző adásaiban felidéztük:
A párt kapcsolódó nyilatkozatait ebben a cikkünkben gyűjtöttük csokorba. És itt nincs vége.
Ugyanis
megkérdezték azt is a választóktól, hogy mennyire valószínű az, hogy Magyar Péter miniszterelnöksége alatt Magyarország belesódródhat az orosz-ukrán háborúba, vagy annak a finanszírozásába. Itt 57 százalék mondta azt, hogy valószínű (lenti 2. ábra).
Ha 57 százalék szerint egy reális veszély az, hogy Magyarország belesódródik a háborúba, akkor miért kérdés egyáltalán, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os orszgágyűlésu választást? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
„Azért nem egyértelmű az emberek fejében, hogy ki fogja nyerni a választást, mert nem így van feltéve a kérdés” – fogalmazott a fenti kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott:
a Tisza nem beszél erről. A Tisza részéről úgy van megfogalmazva a kérdés, hogy menjen vagy maradjon Orbán. Rendszerváltást akarnak. És nem úgy van megfogalmazva a kérdés, hogy ha mi jövünk, akkor nem lesz rezsicsökkentés, akarjátok-e? Ezért van ez.”
Mint hozzátette: „nem mindegy, hogy a politika hogyan artikulálja azt a végső kérdést, ami majd a választás tétje lesz.”
„A Fidesz – helyesen – a háborúból való kimaradást és a rezsicsökkentést tette meg a választás tétjévé. A Tisza meg másképp artikulálja ezt a kérdést, és nincsen közös metszet, ha nem támasztunk mellé magyarázó mondatokat. Ez a magyarázata ennek (a két ábrának – a szerk.)”
– mutatott rá a szakértő.
Mutatjuk az adásban említett, kapcsolódó ábrákat:
