G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.

2026. április 11. 17:02
null

A Századvég friss kutatása szerint (lenti 1. ábra)

a magyarok 62 százaléka tartja valószínűnek, hogy Magyar Péter és a Tisza kormányra kerülve kitiltja az orosz olajat és gázt, és ezzel jelentősen megemelkedik majd az energia és a benzin ára.

Ennek ráadásul éppen a Tisza Párt politikusainak nyilatkozatai adhatnak alapot. Mint a Mesterterv előző adásaiban felidéztük:

  • Kapitány István azzal kezdte élete első ATV interjúját – amit már politikusként adott –, hogy az orosz energiáról le kell válni.
  • A Tisza Párt európai parlamenti képviselői hatszor megszavazták az orosz energia betiltását az Európai Parlamentben.
  • Tarr Zoltán a Politicónak elmondta, hogy ők majd rákényszerítik a MOL-t az orosz energiáról való leválásra.
  • Szintén Tarr Zoltán mondta azt, hogy nem mondanak el mindent, mert akkor belebuknak.
  • És kiszivárgott a Tisza Párt energiaprogramja is, amiben szintén benne van az orosz energiáról való leválás, különadók, rezsicsökkentés megszűnése. 

A párt kapcsolódó nyilatkozatait ebben a cikkünkben gyűjtöttük csokorba. És itt nincs vége.

Ugyanis

megkérdezték azt is a választóktól, hogy mennyire valószínű az, hogy Magyar Péter miniszterelnöksége alatt Magyarország belesódródhat az orosz-ukrán háborúba, vagy annak a finanszírozásába. Itt 57 százalék mondta azt, hogy valószínű (lenti 2. ábra).

Ha 57 százalék szerint egy reális veszély az, hogy Magyarország belesódródik a háborúba, akkor miért kérdés egyáltalán, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os orszgágyűlésu választást? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

G. Fodor: Nem mindegy, a politika hogyan artikulálja, mi a választás tétje

„Azért nem egyértelmű az emberek fejében, hogy ki fogja nyerni a választást, mert nem így van feltéve a kérdés” – fogalmazott a fenti kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott:

a Tisza nem beszél erről. A Tisza részéről úgy van megfogalmazva a kérdés, hogy menjen vagy maradjon Orbán. Rendszerváltást akarnak. És nem úgy van megfogalmazva a kérdés, hogy ha mi jövünk, akkor nem lesz rezsicsökkentés, akarjátok-e? Ezért van ez.”

Mint hozzátette: „nem mindegy, hogy a politika hogyan artikulálja azt a végső kérdést, ami majd a választás tétje lesz.”

„A Fidesz – helyesen – a háborúból való kimaradást és a rezsicsökkentést tette meg a választás tétjévé. A Tisza meg másképp artikulálja ezt a kérdést, és nincsen közös metszet, ha nem támasztunk mellé magyarázó mondatokat. Ez a magyarázata ennek (a két ábrának – a szerk.)”

– mutatott rá a szakértő.

Mutatjuk az adásban említett, kapcsolódó ábrákat:

1. ábra: A magyarok 62 százaléka tartja valószínűnek, hogy Magyar Péter és a Tisza kormányra kerülve kitiltja az orosz olajat és gázt, és ezzel jelentősen megemelkedik majd az energia és a benzin ára.

***

2. ábra: A válaszadók 57 százaléka szerint valószínű, hogy Magyar Péter miniszterelnöksége alatt Magyarország belesódródhat az orosz-ukrán háborúba, vagy annak a finanszírozásába.

 

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szimpibetti
•••
2026. április 11. 18:15 Szerkesztve
A ruszkik ma is lemészároltak 3 külhoni magyart, sok árva kisgyermeket hagyva maguk után.putykó senkit nem kímél,ukrán ,magyar,mindenkit kivégeznek.Hál istennek orbán jóban van vele ha minden magyart meg is ölnek, ő talán megmarad,persze csak ha a fideszre szavazunk.👍👏
szimpibetti
2026. április 11. 18:10
Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba" 😁🤦‍♂️Úgy félek,hogy puytin kirobbant egyet.Ja már megtette ,rengeteg embert lemészárolva.Csak a ruszkik!Aki azt szeretné,hogy a ruszkik mindenkit lemészároljanak ,csak a fideszre szavazzon.👍
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. április 11. 18:08
62% lesz szíves holnap elballagni a szavazóhelyiségbe! mi hazánkosok, legyen eszetek!
Szerintem
2026. április 11. 18:02
Érzésem szerint a tiszafostos nagyobbat fog taknyolni, mint MZP. Körülnézve magam körül, voltak úgy nyolcan akik egy darabig csápoltak a tiszafostosnak, de már egy sincs, MZP mellett meg végig kitartottak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.