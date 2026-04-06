Hiába tagad Magyar Péter, a tiszások saját szavaikkal bizonyítják a kiszivárgott energiaterv valódiságát

A politikus kijelentette, hogy „idővel le kell válni az orosz energiáról”. Ez a lépés azonban gyakorlatilag megszüntetné a rezsicsökkentést, és alaposan megnövelné a magyar háztartások kiadásait.

A Tisza Párt egyik legismertebb arca, a „Meseország mindenkié” című gyerekek átnevelésére készült LMBTQ-propagandakönyv szerzője, Bódis Kriszta például úgy látja, hogy a rezsicsökkentés „ártalmas, mert azt az illúziót kelti az emberekben, hogy ez nekik jár”. A párt budapesti 2 . választókerületi jelöltje már 2022-ben egy podcast vendégeként úgy fogalmazott (2:23:55-től) a kérdésről:

„Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés, arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért. És hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog, pedig van, amikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog.

Egyrészt a valósághoz igazodik. Ha egyszerűen nincs annyi energia, akkor én miért fizessek kevesebbet? Hosszú távon magamnak fogok rosszat csinálni, mert el fogom hinni, hogy tényleg ennyi van. Ez nem egy megújuló forrás.”. Bódis szerint tehát fizessünk többet, mert az jó lesz nekünk. Kérdés, hogy a magyar emberek mennyire díjazzák, ha megint elkezdi valaki elmagyarázni, hogy mi lesz a jó nekik.