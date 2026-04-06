Bódis Kriszta Tarr Zoltán rezsicsökkentés Tisza Párt Gerzsenyi Gabriella tiszás energiaterv Magyar Péter Kapitány István

Hiába tagad Magyar Péter, a tiszások saját szavaikkal bizonyítják a kiszivárgott energiaterv valódiságát

2026. április 06. 15:10

A napokban kiszivárgott energiaterv óriási pluszköltséget jelentene a családoknak. Magyar Péter tagad, ám Tisza Párt politikusai egymás után ismerték be, hogy mit terveznek.

2026. április 06. 15:10
A hét elején szivárgott ki a Tisza Pártnak tulajdonított energetikai reform-tervezet, amely a szakértők szerint egészen brutális következményekkel lenne a magyar emberek megélhetésére nézve – konkrétan többszörösére emelné a rezsiköltségeket, a benzinárak is ezer forint felé kúsznának fel, sőt még a háztartások megtakarításaira is adót vetnének ki. Magyar Péter természetesen – ahogy a Tisza adócsomagja esetében – azonnal tagadta, hogy a kikerült dokumentum a Tisza Párt tervezete lenne. 

Tisza Párt, rezsicsökkentés
A Tisza Párt energiaterve ellehetetlenítené a rezsicsökkentést
Kép: MTI/Kovács Attila

Ezt azonban elég nehéz lesz elhitetni az emberekkel, hiszen a a Tisza Párt politikusai szinte szó szerint ugyanazt mondják, ami a dokumentumban található:

  • a rezsicsökkentés káros, meg kell szüntetni;
  • nincs szükség árstopokra;
  • el kell törölni a hatósági árakat;
  • meg kell szüntetni a multikra kivetett különadókat.

Íme a vezető tiszás politikusok nyilatkozatai, amelyekben az energiapolitikai elképzeléseikről vallanak! 

A Tisza Párt politikusai szerint a rezsicsökkentés „rossz”, „ártalmas”, „humbug” és tarthatatlan

Kezdjük is rögtön a főhőssel, Magyar Péterrel, aki országjárásának egyik állomásán úgy fogalmazott: „és tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug”. 

A politikus kijelentette, hogy „idővel le kell válni az orosz energiáról”. Ez a lépés azonban gyakorlatilag megszüntetné a rezsicsökkentést, és alaposan megnövelné a magyar háztartások kiadásait. 

A Tisza Párt egyik legismertebb arca, a „Meseország mindenkié” című gyerekek átnevelésére készült LMBTQ-propagandakönyv szerzője, Bódis Kriszta például úgy látja, hogy a rezsicsökkentés „ártalmas, mert azt az illúziót kelti az emberekben, hogy ez nekik jár”. A párt budapesti 2 . választókerületi jelöltje már 2022-ben egy podcast vendégeként úgy fogalmazott (2:23:55-től) a kérdésről: 

„Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés, arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért. És hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog, pedig van, amikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog. 

Egyrészt a valósághoz igazodik. Ha egyszerűen nincs annyi energia, akkor én miért fizessek kevesebbet? Hosszú távon magamnak fogok rosszat csinálni, mert el fogom hinni, hogy tényleg ennyi van. Ez nem egy megújuló forrás.”. Bódis szerint tehát fizessünk többet, mert az jó lesz nekünk. Kérdés, hogy a magyar emberek mennyire díjazzák, ha megint elkezdi valaki elmagyarázni, hogy mi lesz a jó nekik. 

A Tisza párt korábban az Európai Bizottságnál tevékenykedő képviselője Gerzsenyi Gabriella sem akart lemaradni, és a brüsszeli irányvonalat híven képviselve szintén elutasította a rezsicsökkentést. A tiszás ep-képvsielő úgy fogalmazott, „Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni”. Egy másik alkalommal pedig kijelentette, „Ebben a formában nem támogatható ez a rendszer...már ugye az energiaárakkal nincs köszönőviszonyban, az ahogyan az árakat megállapítják, másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy ez a pénz rossz helyre kerül.”

Az Európai Parlament környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottságának egyik ülésén pedig azt kérte számon a magyar kormány képviselőjén, miként tervezik a rezsicsökkentés által „kivéreztetett” szolgáltatók feltőkésítését. 

A Shell-től a Tisza Pártba küldött Kapitány István is az Orbán-kormányok energiapolitikájával szemben foglalt állást. Bár azon, hogy az életének nagy részében egy multicégért dolgozó „energiaszakértő” a multicégek oldalára áll egy ilyen kérdésben, valószínleg senki nem lepődött meg. 

Kapitány nyáron egy interjúban kijelentette, hogy a pártjuk által tervezett energiaátállás költségét a választókkal kell megfizettetni. „A politikusnak bele kell állni abba, hogy igen, szeretnék energiaátmenetet kedves választók, és el is fogunk költeni a költségvetésből ennyit és ennyit”közölte 

Kapitány emellett kifejtette meggyőződését a védett benzinárakkal, a bankokra és multicégekre kivetett különadókkal és az árréstoppal kapcsolatban is, amelyekből szerinte sokkal kevesebb kellene.   

Tarr Zoltán tiszás alelnök és EP-képviselő egy interjúban elmondta, hogy győzelmük esetén 2035-ig köteleznék a Molt az orosz olajimport teljes leállítására. De nem csak a tiszás politikusok utasítják el a rezsicsökkentést, a Tisza Párt holdudvarához tartozó egykori balliberális „szakértők” is vannak szép számmal, akik így gondolkodnak. Élükön a Tisza pársajtójában saját podcastot vezető Kéri Lászlóval, aki szerint a rezsicsökkentés „blöff”.  

Egy friss kutatás egyértelművé tette, hogy a Tisza Párt kiszivárgott energiaterve és politikusainak energiapolitikával kapcsolatban tett kijelentései teljesen szembe megy a magyar emberek többségének véleményével. Érthető tehát, hogy Magyar Péter tagadja, hogy mire készülnek, ám saját párttársai igazolják, hogy megint nagyvonalúan közelíti meg a valóságot

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
kailniris
2026. április 06. 20:59
"már ugye az energiaárakkal nincs köszönőviszonyban, az ahogyan az árakat megállapítják, másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy ez a pénz rossz helyre kerül.” Fordítom, a pénz az embereknél rossz helyen van!
csulak
2026. április 06. 17:55
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
gullwing
2026. április 06. 16:58
Protkós vén szar. Tökéletes tiszaszar ez az alak is...
hidegenhagy
2026. április 06. 16:52
A tisza nyomort és pusztítást hozna Magyarországra. Ez a drogos fasiszta banda mindenkinek tönkretenné az életét, még a saját szavazóikét is.
