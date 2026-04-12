Üzent Toroczkai: A Mi Hazánk belátható időn belül a Tisza Párt váltópártja lesz

Mi vagyunk az egyetlen politikai erő, akit nem söpört el a Tisza Párt – jelentette ki Toroczkai László pártelnök, listavezető vasárnap a Mi Hazánk Mozgalom eredményváróján éjjel fél 11-kor tartott sajtótájékoztatóján.

A politikus arról beszélt: a Tisza a Facebooknak és a mögötte álló globális cégnek köszönheti sikerét, emiatt pedig „a demokrácia állapota rohamosan romlani fog Magyarországon”. Szerinte ezt jelzi, hogy a Tisza eredményvárójára nem engedtek be a pártnak „nem szimpatikus” újságírókat, médiumokat.