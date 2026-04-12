magyar jobboldal tisza párt jobboldal

Nem voltam és nem leszek sem hazug propagandista, sem áruló

2026. április 12. 22:08

Nagyon szeretem a hazámat, akkor is, ha szerintem borzasztóan rossz döntést hozott.

2026. április 12. 22:08
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

„Az első gondolatom: elnézést kérek Hann Endrétől. Ő látta a valóságot úgy, ahogy volt. Mi pedig rosszul láttuk. Én is rosszul láttam, miközben legjobb szándékom szerint kerestem az igazságot.

A második: nagyon szeretem a hazámat, akkor is, ha szerintem borzasztóan rossz döntést hozott. Ez nem ok arra, hogy meggyűlöljem, sem egészében, sem részeiben; arra sem, hogy elhagyjam. A következő magyar kormányt a Tisza Párt fogja adni, ezt ugyanúgy elfogadom, mint ahogy fordított esetben is ugyanezt követeltem volna.

A harmadik: nem voltam és nem leszek sem hazug propagandista, sem áruló. Tiszta szívből hittem és hiszek a magyar jobboldal értékeiben, büszke vagyok a teljesítményére. A magyar jobboldalhoz tartozni nem időjárás kérdése. Minden megszólalásomat, elemzésemet, véleményemet vállalom. Azokat is, amelyekben tévedtem.

A negyedik: a holnaptól kezdődő időszak annak az időszaka, hogy az ország megtapasztalja, mit választott, a magyar jobboldal pedig kijavítsa, amit elhibázott. E két erő egyensúlyából fog újra egészséges helyzet előállni.

Az ötödik: „Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut; hanem a könyörülő Istené.“ (Rómaiakhoz írt levél 9,16)

Minden másról holnap reggel a Mandineren.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zod___
2026. április 12. 23:19
Az 5. pont kapcsán; persze én is bízom benne, de azért ott a kérdés: Hányszor választhat rossz utat egy ország? Vannak hibák amiket nem lehet kijavítani, ha pl. lemondunk az Unió vétójogról, akkor megszűnik a szuverenitásunk. Százezer befogadott harmadik világbeli migráns után már sosem lesz ilyen a demográfiai összetételünk.
westend
2026. április 12. 23:15
Pötike: "akik meglopták az országot, azoknak felelősséget kell vállalni tetteikért" - ezek szerint poloskánk lemond a mentelmi jogáról :D
Zod___
2026. április 12. 23:10
Hann Endre nem látott semmit, csak addig nyomta a propagandát amíg valósággá nem vált. 2011-ben Bajnai Gordonnal nem jött neki, 2024-2026-ban Magyar Péterrel igen. Az persze nagyobb gond, hogy a teljes magyar közvéleménykutató szakma értéktelenné vált. A jobboldaliak nem bíznak(és nem válaszolnak) a balos intézetekben, a balosok meg így vannak a jobboldali intézetekkel. Így most sokszázezer/millió ember véleménye nem jelenik meg a kutatásokban.
Csomorkany
2026. április 12. 23:09
A FIDESZ megérdemelte. A baj az, hogy a Tisza nem érdemelte meg.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!