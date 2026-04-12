„Az első gondolatom: elnézést kérek Hann Endrétől. Ő látta a valóságot úgy, ahogy volt. Mi pedig rosszul láttuk. Én is rosszul láttam, miközben legjobb szándékom szerint kerestem az igazságot.

A második: nagyon szeretem a hazámat, akkor is, ha szerintem borzasztóan rossz döntést hozott. Ez nem ok arra, hogy meggyűlöljem, sem egészében, sem részeiben; arra sem, hogy elhagyjam. A következő magyar kormányt a Tisza Párt fogja adni, ezt ugyanúgy elfogadom, mint ahogy fordított esetben is ugyanezt követeltem volna.