Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza országgyűlési választás 2026 fidesz vármegye

Dunántúl keleti részén többségben a Tisza nyert, Békésben mindent vitt az ellenzék

2026. április 12. 22:14

Négy megyéből érkeznek végeredménynek tekinthető számok.

null

A kormánypárti képviselők Komárom-Esztergomban, Fejérben, Veszprémben és Békésben is többségében a második helyen végeztek, szinte mindenhol a Tisza Párt jelöltjei győztek magas feldolgozottsági arányoknál. 

A négy vármegyéből mutatjuk az első három helyezetteket: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Komárom-Esztergom vármegye

1. OEVK: - 96 százalékos feldolgozottságnál

  • Sopov Ildikó Éva (Tisza) 59 százalék
  • Bencsik János (Fidesz) 34 százalék
  • Boda Bánk (Mi Hazánk) 4 százalék

2. OEVK: - 80 százalékos feldolgozottságnál

  • Radnai Márk (Tisza) 56 százalék
  • Erős Gábor (Fidesz) 37 százalék
  • Lantos János (Mi Hazánk) 5,5 százalék

3. OEVK: - 84 százalékos feldolgozottságnál

  • Árvay Nikolett (Tisza) 53 százalék
  • Czunyuné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) 39 százalék
  • Ábrahám Barnabás (Mi Hazánk) 6,3 százalék

 

Fejér vármegye

1. OEVK: - 82 százalékos feldolgozottságnál

  • Csiszár Béla (Tisza) 55 százalék
  • Vargha Tamás (Fidesz) 37 százalék
  • Végh Annamária (Mi Hazánk) 5,6 százalék

2. OEVK: - 74 százalékos feldolgozottságnál

  • Borics Mihály (Tisza) 53 százalék
  • Törő Gábor (Fidesz) 37 százalék
  • Schmidt Roland (Mi Hazánk 6,7 százalék

3. OEVK: - 86 százalékos feldolgozottságnál

  • Bögi Viktória (Tisza) 54 százalék
  • Tessely Zoltán (Fidesz) 39 százalék
  • Som Tamás (Mi Hazánk) 5,3 százalék

4. OEVK: - 83 százalékos feldolgozottságnál

  • Nagy Ervin (Tisza) 60 százalék
  • Mészáros Lajos (Fidesz) 33 százalék
  • Adamsky Lőrinc (Mi Hazánk) 5,6 százalék

5. OEVK: - 93 százalékos feldolgozottságnál

  • Varga Gábor (Fidesz) 48 százalék
  • Nagy Richárd (Tisza) 43 százalék
  • Gieber Lajos (Mi Hazánk) 7 százalék

 

Veszprém vármegye

1. OEVK: - 88 százalékos feldolgozottságnál

  • Gáspár Levente (Tisza) 58 százalék
  • Ovádi Péter (Fidesz) 35 százalék
  • László Péter (Mi Hazánk) 5 százalék

2. OEVK: - 89 százalékos feldolgozottságnál

  • Forsthoffer Ágnes (Tisza) 56 százalék
  • Hegedűs Barbara (Fidesz) 36 százalék
  • Szabó Miklós (Mi Hazánk) 5,6 százalék

3. OEVK: - 83 százalékos feldolgozottságnál

  • Balatincz Péter (Tisza) 53 százalék
  • Navracsics Tibor (Fidesz) 40 százalék
  • Gergelis Ádám (Mi Hazánk) 4,6 százalék

4. OEVK: - 87 százalékos feldolgozottságnál

  • Ujvári Szilvia (Tisza) 48 százalék
  • Takács Péter (Fidesz) 45 százalék
  • Bardai Péter (Mi Hazánk) 6 százalék

 

Békés vármegye

1. OEVK - 92 százalékos feldolgozottságnál

  • Bodóczi István (Tisza) 57 százalék
  • Takács Árpád (Fidesz) 35 százalék
  • Gyebnár Dávid (Mi Hazánk) 6,5 százalék

2. OEVK: - 97 százalékos feldolgozottságnál 

  • Gombár Dávid (Tisza) 50 százalék
  • Dankó Béla (Fidesz) 41 százalék
  • Földesi Mihály (Mi Hazánk) 7 százalék

3. OEVK: - 98 százalékos feldolgozottságnál

  • Ráki Zsolt (Tisza) 51 százalék
  • Kónya István (Fidesz) 42 százalék
  • Vidó Attila (Mi Hazánk) 5,3 százalék

4. OEVK: - 99 százalékos feldolgozottságnál

  • Gurzó Mária (Tisza) 53 százalék
  • Erdős Norbert (Fidesz) 37 százalék
  • Schultz Gábor (Mi Hazánk) 6 százalék

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!