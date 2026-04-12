tisza párt radics béla hadházy ákos fidesz

És a másik öröm az ürömben: Hadházy Ákos visszavonul

2026. április 12. 22:34

A független képviselő a harmadik lett.

Ahogy arról beszámoltunk, Budapest 06. számú egyéni választókerületben Velkey György László, a Tisza Párt képviselőjelöltje nyerte. A második helyen Radics Béla, a Fidesz jelöltje végzett a harmadik helyen pedig Hadházy Ákos, független politikus végzett.

Hadházy az eredményt követően közösségi oldalán jelentette be visszavonulását.

„Tizenhárom éve dolgozom a Fidesz bukásán. Vannak dolgok, amiért sokat kell dolgozni, de jó, hogy előbb-utóbb van eredmény. Boldog vagyok. Szinte lehetetlen lenne leírni, ki mindenkinek és mennyire vagyok hálás a támogatásért, hiszen ezt a munkát – minden ellenkező állítással szemben – soha nem egyedül csináltam” – írta a politikus.

„A választók most úgy döntöttek, hogy másnak adnak felhatalmazást, engem pedig elbocsátanak a köz szolgálatából. Ezt természetesen tudomásul veszem, gratulálok az utánam jövőknek és őszintén kívánom, hogy az új kormánynak sikerüljön.

Ezt viszont már magánemberként fogom figyelemmel kísérni. Egy régi-új szakasz kezdődik tehát az életemben”

– írta.

Nyitókép forrása: Purger Tamás / MTI

