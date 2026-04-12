Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
szolnok fidesz - kdnp országgyűlési választás 2026

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében három körzetet nyert a Tisza, egyet a Fidesz

2026. április 12. 22:12

A megyében az országos tendecia érvényesült.

2026. április 12. 22:12
null

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a négy választókerületből hármat a Tisza nyert, egyet pedig a Fidesz.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. választókerület - Szolnok (81,19 százalékos feldolgozottság) 1. Rost Andrea (TISZA) - 57,44 százalék, 26 779 szavazat 2. Berkó Attila (FIDESZ-KDNP) - 33,45 százalék, 15 594 szavazat 3. Kapás Roland (Mi Hazánk) - 6,99 százalék, 3261 szavazat

2. választókerület - Jászberény (92,59 százalék) 1. Halmai Ferenc Tibor (TISZA) - 50,41 százalék, 23 523 szavazat 2. Pócs János (FIDESZ-KDNP) - 41,97 százalék, 19 584 szavazat 3. Kassab Adonis (Mi Hazánk) - 6,02 százalék, 2809 szavazat

3. választókerület - Karcag (91,11 százalék) 1. F. Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP) - 48,95 százalék, 21 799 szavazat 2. Kovács Hunor Krisztián (TISZA) - 44,46 százalék, 19 798 szavazat 3. Somlay Róbert (Mi Hazánk) - 5,53 százalék, 2461 szavazat

4. választókerület - Törökszentmiklós (94,85 százalék) 1. Farkas Csongor (TISZA) - 53,03 százalék, 25 132 szavazat 2. Herczeg Zsolt (FIDESZ-KDNP) - 38,46 százalék, 18 230 szavazat 3. Szabó Bettina (Mi Hazánk) - 7,09 százalék, 3361 szavazat

Nyitókép: MTI

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!