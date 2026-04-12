Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében három körzetet nyert a Tisza, egyet a Fidesz

2. választókerület - Jászberény (92,59 százalék) 1. Halmai Ferenc Tibor (TISZA) - 50,41 százalék, 23 523 szavazat 2. Pócs János (FIDESZ-KDNP) - 41,97 százalék, 19 584 szavazat 3. Kassab Adonis (Mi Hazánk) - 6,02 százalék, 2809 szavazat

3. választókerület - Karcag (91,11 százalék) 1. F. Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP) - 48,95 százalék, 21 799 szavazat 2. Kovács Hunor Krisztián (TISZA) - 44,46 százalék, 19 798 szavazat 3. Somlay Róbert (Mi Hazánk) - 5,53 százalék, 2461 szavazat

4. választókerület - Törökszentmiklós (94,85 százalék) 1. Farkas Csongor (TISZA) - 53,03 százalék, 25 132 szavazat 2. Herczeg Zsolt (FIDESZ-KDNP) - 38,46 százalék, 18 230 szavazat 3. Szabó Bettina (Mi Hazánk) - 7,09 százalék, 3361 szavazat