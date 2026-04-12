Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
andrij szibiha országgyűlési választás 2026 Magyar Péter ukrajna

Üzent az ukrán külügyminiszter: már nagyon várják a közös munkát Magyar Péterrel

2026. április 12. 23:24

„Ukrajna és Magyarország megérdemli, hogy jó szomszédok, partnerek és barátok legyenek.”

2026. április 12. 23:24
Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a magyarországi parlamenti választásokon aratott győzelmükhöz.

„Gratulálunk a magyar népnek a mai demokratikus, átlátható és történelmi parlamenti választásokhoz. A rekordmagas részvétel fordulópontot jelez Magyarország számára. Sok sikert kívánunk a győzteseknek, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a magyar emberek elvárásainak megvalósításához. A magunk részéről készek vagyunk a kölcsönösen előnyös együttműködés fejlesztésére, a régóta fennálló problémák megoldására, valamint egy új fejezet megnyitására mindkét nép javára. Nyitottak vagyunk a közös munkára annak érdekében, hogy biztosítsuk a nemzeti kisebbségeinkre vonatkozó európai normák érvényesülését – a magyar közösség esetében Ukrajnában, valamint az ukrán közösség esetében Magyarországon.

Ukrajna és Magyarország megérdemli, hogy jó szomszédok, partnerek és barátok legyenek”

 – hangsúlyozta Andrij Szibiha a Facebookon

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
2026. április 13. 01:04
Távolságtartás kell csatlaskozásuk kérdésében. (másban nem blokkolnám őket)
Ízisz
2026. április 13. 00:35
A bosszúálló ukránok meg a migránsok milyen terrorban fogják a magyarokat tartani!!! Megérdemlitek mind, akik a tiszára szavaztatok!!! Most már nem tudjuk azt mondani, hogy a józan paraszti ész megmenti a belpesti agyatlanoktól az országot!!! Ugyanolyan hülyék mint a kamugerit magválasztók!!! 💯❗😐
Szamóca bácsi
2026. április 13. 00:14
…meg gondolom a magyar honvédség mindenét. ott fognak állni a katonák egy gyakorlóruhában.
sagirdilsiz-2
2026. április 13. 00:14
Szárazon nyalni és közben pislogni, attrakció.
