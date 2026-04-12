Üzent az ukrán külügyminiszter: már nagyon várják a közös munkát Magyar Péterrel

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a magyarországi parlamenti választásokon aratott győzelmükhöz.

„Gratulálunk a magyar népnek a mai demokratikus, átlátható és történelmi parlamenti választásokhoz. A rekordmagas részvétel fordulópontot jelez Magyarország számára. Sok sikert kívánunk a győzteseknek, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a magyar emberek elvárásainak megvalósításához. A magunk részéről készek vagyunk a kölcsönösen előnyös együttműködés fejlesztésére, a régóta fennálló problémák megoldására, valamint egy új fejezet megnyitására mindkét nép javára. Nyitottak vagyunk a közös munkára annak érdekében, hogy biztosítsuk a nemzeti kisebbségeinkre vonatkozó európai normák érvényesülését – a magyar közösség esetében Ukrajnában, valamint az ukrán közösség esetében Magyarországon.