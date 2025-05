Freund Tamás az MTA ingatlanjainak ügyéről: „Radnóti Sándorék célja láthatóan az időhúzás”

Hosszú interjút adott Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke a HVG-nek, amelyben arra a vitára is kitért, amely arról szól, hogy az MTA 80 milliárd forintért cserébe több ingatlanát is átadná a Magyar Kutatási Hálózatnak (HUN-REN).

A lap kérdésére, hogy ezzel nem kótyavetyéli-e el a vagyonát az MTA, Freund rámutatott:

„Azt gyakran elfelejtik, hogy 2008-ig, amikor Gyurcsány Ferenc egyetlen tollvonással, ingyenesen, de célhoz kötötten odaadta az Akadémiának a kutatóintézetek több tucat ingatlanát, azok az állam tulajdonában voltak, az Akadémia csak a használójuk volt. A kormánytól komoly gesztus, hogy fizet értük 80 milliárdot.

Ez tehát nem az Akadémia törzsvagyona.

Arra nagyon is vigyázunk, nem adjuk el például a Vigyázó Ferenc által az MTA-ra hagyott vácrátóti ingatlanegyüttest, az ott működő Ökológiai Kutatóintézet majd bérleti díjat fizet nekünk.”

Az elnök azzal kapcsolatban is tiszta vizet öntött a pohárba, hogy egyesek 130 milliárdos vagyonról beszélnek és arról, hogy az ingatlanok átadásáról szóló közgyűlési határozat szabálytalan volt.

„Egy korábbi közgyűlés határozott arról, hogy nagy értékű ingatlanok eladásakor be kell szerezni három értékbecslést, de a közgyűlés fel is menthet ez alól, és ezt meg is tette. Azért kértem ezt, mert nem volt egyetlen értékbecslő cég sem, amelyik meg tudta volna mondani, hogy mennyit ér a piacon egy lakott, célhoz kötött ingatlanegyüttes. Ezért nem akartam újabb százmilliókat kiadni. A 130 milliárdos összeg úgy jött ki, hogy végül arra kértünk egy céget, mérje fel a vagyont úgy, mintha nem lenne célhoz kötött, és nem lenne lakott. Tehát

szó sincs róla, hogy 130 milliárdot érne, a forgalmi értéke gyakorlatilag nulla”

– fogalmazott Freund Tamás.

Azokkal a félelmekkel kapcsolatban, miszerint a vagyonkezelő egyes ingatlanokat nem ad majd át a HUN-REN-nek, az MTA elnöke leszögezte:

A Hankó Balázs miniszter úrral aláírt szándéknyilatkozatban benne van, hogy maradéktalanul átkerülnek a Hun-Ren tulajdonába.

Én ennél nagyobb biztosítékot nem tudok kérni. Nem eskethetem meg őket.”

Mint mondta, nem tudja, mikor zárulhat az üggyel kapcsolatos per, amelyet Radnóti Sándor akadémikus indított, de úgy vélekedett:

Radnóti Sándorék célja láthatóan az időhúzás: hátha lesz egy új kormány, amely majd visszaadja nekünk a kutatóhálózatot.

De ha lesz is valaha ilyen kormányzati akarat, akkor az ingatlanokkal együtt is vissza tudják adni a hálózatot.”

Ezzel kapcsolatban az is felmerült, hogyhogy aláírná Freund az ingatanegyüttes eladását, míg a per tart.

„Egy per alatt lévő ingatlanegyüttest nem adhatok el. Csakhogy ha én ezt most nem írom alá, az elbizonytalanítja a kormányt, és nem alapítja meg a Hun-Rent új jogi státuszban, és nem tudja megkötni vele a közfeladat-ellátási szerződéseket,

nem érkezhet meg a 18 milliárdos plusztámogatás, amiből az ígért fizetésemelést meg tudnák oldani. Amire pedig nagy szükség volna, hiszen több kutató megy külföldre a bizonytalanság elől

– nekem a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetből most két tanítványom ment ki tartósan az USA-ba, egy pedig Bécsbe készül, mindhárman csoportvezető professzorként.”

Az újságíró megjegyzésére pedig, mely szerint a kormány zsarol, az MTA elnöke kifejtette:

„Én azt gondolom, hogy a kormány is biztosra akar menni. Ezért ajánlottam nekik: ha biztosak abban, hogy jogszerű az ingatlanok átadása, ahogy nekünk sincs kétségünk efelől, akkor fogadják el azt a záradékot, ami szerint akkor válik érvényessé az aláírásom az adásvételi szerződésen, ha a bíróság jogerősen az Akadémia javára dönt.”

Hankó: Így akarják megakadályozni, hogy a 18 milliárdos bérfejlesztés megvalósuljon

Az üggyel kapcsolatban nemrég Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere a Mandinernek elmondta, a kormány a kutatási hálózat elnökének javaslatára tett egy 80 milliárdos ajánlatot az ingatlanok felértékelése alapján az MTA-nak, amelyet az akadémia közgyűlése el is fogadott még tavaly december 12-én.