Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Viktor felszántotta az országot – ezek voltak a legfontosabb üzenetei a magyarokhoz

2026. április 10. 16:54

A miniszterelnök országjárása valamennyi állomásán hangsúlyozta, hogy csak a Fidesz a biztos választás, és ez a szövetség tudja Magyarországot kívül tartani a háborúból.

null

Orbán Viktor a választás előtti napokon sem lazít a tempón, még két nagy fórumon találkozhatnak vele a szimpatizánsok. Pénteken kora este Székesfehérváron szól majd az összegyűltekhez, míg szombaton 19 órakor pedig Budapesten, a Szentháromság téren zárja a kampányt. A kampányzáró eseményen Szijjártó Péter és Lázár János is a színpadra lép majd.

Előtte mi egy csendes többség voltunk, akkor az ellenfél ráuszult a mieinkre, akik akkor még csendesek voltak, de mostanra hangossá váltak, hangos többség lett”

 – hangzott el.

Valamennyi állomáson elhangzott az is, hogy míg máshol Európában gyárakat zárnak be, addig Magyarországon teljes foglalkoztatás van, megduplázták a közvagyont, emelték az aranytartalékot. Sőt, a háború árnyékában képes volt a kormány a 13. havi nyugdíjat kifizetni és elkezdték visszavezetni a 14. havit is. A fiatalok az EU-ban a legkönnyebben tudnak ma lakáshoz jutni, a legfontosabb pedig továbbra is a család.

A családokat pedig nők tartják össze, akik világbajnok módon ma már adómentesek”

– sorolta az elmúlt évek fontosabb intézkedéseit. 

A legfőbb kérdés ukránbarát vagy nemzeti kormány legyen

A kormányfő arról is beszélt, hogy a legkisebb falutól a legnagyobb városokig egyértelművé vált számára, hogy mindenki tudja, mi a választás tétje. 

Valamennyi helyszínen elhangzott az is,

nem hagyhatjuk, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába.

Orbán Viktor ennek kapcsán felhívta arra a figyelmet, hogy több csatornán is ki akarják zsebelni a magyarokat: az EU támogatja a háborút, azonban erre már nincs pénze, ezért hitelt vesz fel és hitelként tovább akarják küldeni Ukrajnába. Az ukránoknak pedig akkor kéne visszafizetnie ezt az összeget, ha legyőzik az oroszokat, és elégtételt kapnak. Azonban „látható, hogy ezt nem fogják tudni visszafizetni, így a tagállamoknak kell majd visszafizetni” – magyarázta.

A miniszterelnök szerint a következő kormány dolga az lesz, hogy nemet mondjon ezekre, és a háborúból nem lehet kimaradni nemzeti egység nélkül:

a nemzeti egység pedig azt jelenti, hogy vasárnap 3 millió szavazat kell”

ezért mindenkinek el kell hoznia mindenkit a választás napján – hangoztatta, hozzátéve, hogy a Fidesz a biztos választás.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő rendre kiemelte, hogy az április 12-ei választáson egy kérdés lesz: 

ukránbarát vagy nemzeti kormányt akarunk-e az ország élére.

De arra is kitért rendszeresen, hogy áprilisban sorsot választunk magunknak. „Hiába követelőzik Brüsszel és Kijev, nem fogjuk tönkretenni Magyarországot a kedvükért! Nem engedhetjük, hogy a pénzünket Kijevbe, a fiainkat pedig Ukrajnába küldjék! Magyarországon csak a Fidesz képes kivédeni a hazánkat fenyegető veszélyeket és megvédeni az ország biztonságát!”

Ezért arra kért mindenkit, hogy újítsák meg a háborúellenes szövetségüket a szavazás napján, mert csak így tartható kívül Magyarországot háborúból. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Mantinka
2026. április 10. 19:07
csulak Ez a lenyeg : S még mit ajánl orbán? Diktatúrát! Előnyei: Hatalomgyakorlás: teljhatalom,egyszemélyi döntések, hosszú ideig hatalmon marad Politikai rendszer: nincs valódi demokrácia, egy vezető dominanciája Információ és propaganda: médiakontroll, propaganda: a vezetőt pozitívan, az ellenfeleket negatívan mutatják be Cenzúra: kellemetlen információk elhallgatása Erőszak és megfélemlítés: Titkosszolgálatok, rendőrség politikai használata Félelemkeltés a társadalomban Személyi kultusz: Vezető felmagasztalása „Megmentőként” való bemutatás Kritika személyes támadásként kezelve Jogállamiság hiánya Törvények a vezetőt szolgálják Független bíróságok hiánya Jogok korlátozása (szólásszabadság, gyülekezés stb.) Gazdaság és társadalom Állami kontroll erős (kulcságazatok felett) Korrupció gyakori Hűség jutalmazása, kritika büntetése
Mantinka
2026. április 10. 19:07
csulak Ez a lenyeg : Mit ajánl még orbán? korrupció vesztegetés hivatali visszaélés hűtlen kezelés költségvetési csalás EU-s támogatások szabálytalan felhasználása közbeszerzési visszaélések kartellezés gyanúja okirat-hamisítás (egyes ügyekben) befolyással üzérkedés pénzmosás gyanúja hatalommal való visszaélés állami erőforrások pártpolitikai használata médiabefolyás / médiakoncentráció választási rendszer manipulációja
Mantinka
2026. április 10. 19:06
csulak Ez a lenyeg : Mit ajánl orbán? több krumplit 65000 milliárd forintnál több államadósságot több pénz mészarosnak több szabadon engedett bűnözőt több gyalázkodó plakátot több pénzt a fidesznek több cenzúrát több propagandát több Nobel-díjas fidesz szakértőt több pénzt az orbán családnak több Nobel-díjas fidesz választót több katonát Afganisztánba több pénzt a lombkorona nélküli lombkorona-sétányokra több pénzt a minisztereinek
massivement5
2026. április 10. 18:51
OK facebook.com/photo/?fbid=1432622435216843
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!