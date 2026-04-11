Legyünk ott mindannyian vasárnap, és tegyük egyértelművé: Magyarország nem eladó!

És mit mond eközben Manfred Weber, a Tisza brüsszeli főnöke? Azt, hogy csak azzal dolgoznak együtt, aki hajlandó feltétel nélkül támogatni Ukrajnát. A folyamatosan a Tisza szekerét toló ukrán nyilatkozatokról és arról a kiugrott ukrán kémről már ne is beszéljünk, aki szerint Volodimir Zelenszkijék rendszeresen adtak pénzt Magyar Péternek és pártjának a kampányra. Az tehát, hogy kapcsolat van a Tisza és az ukránok között, egyértelmű. Azt viszont továbbra sem látni, hol jelenik meg mindebben a magyar álláspont.

Ki képviseli Magyarországot? Mert a Tisza biztosan nem.

Magyar Péter kínosan kerüli a témát, és nem ad érdemi választ arra, milyen kapcsolat fűzi az ukrán szereplőkhöz. És amikor mindezen információkra fény derül, nem kérnek bocsánatot, hanem inkább támadásba lendülnek. Ugyanazt a módszert veszik elő, amit 2016-ban láttunk az Egyesült Államokban. Donald Trump első megválasztásakor is hazugsággal operáltak: orosz befolyásolással próbálták hitelteleníteni Trumpot, hogy aztán később kiderüljön, egy szó sem igaz az egészből. Külföldről finanszírozott újságírók, hírportálok, aktivisták mind ugyanazt a történetet fújják.

De hiába a dezinformáció, a végeredmény ismeretes: az EgyesültÁllamok elnökét ma Donald Trumpnak hívják – mert a józanul gondolkodó amerikaiak elmentek és elmondták a véleményüket erről az agresszív lejárató akcióról.

A magyar választók előtt most ugyanez a feladat áll. Április 12-én nem csupán kormányt, hanem sorsot is választunk. Arról döntünk, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását, vagy olyan pályára kerül, ahol a legfontosabb kérdésekben mások írják a forgatókönyvet. Sokat beszélünk ebben a kampányban a szuverenitásról. Ez nem véletlen, hiszen épp ezt a jogot akarják most elvenni tőlünk. Ma azt látjuk, hogy Brüsszel és Kijev akarja megmondani, honnan vehetünk energiát, kitől nem vehetünk, és milyen irányba kell haladnia az országnak. Ha viszont ezek a lépések nem a magyar érdekeket figyelembe véve születnek meg, hanem kívülről érkező elvárásokhoz igazodunk, annak az árát minden magyar család megfizeti – az energiában, a megélhetésben és végső soron az ország biztonságában. Ezért is válik különösen fontossá, mi történik vasárnap. Ilyen körülmények között – háborúk, gazdasági feszültségek, energiaválságok közepette – nem szabad kísérletezni. Nem lehet egyik napról a másikra szétverni azokat a struktúrákat, amelyek működnek és védelmet adnak. Nem lehet vakon ismeretlen irányba indulni.