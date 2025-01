Orbán Viktor kritikusai szerint sem tartozunk az Európai Unió legszegényebb országai közé – bezzeg Románia

Egyre több szakértő hangsúlyozza, hogy a román gazdaság gyors növekedése nem csak az alacsony bázis miatt látványos, hanem ahhoz a lehetőségekhez képest eltúlzott költekezés is hozzájárul. Ezt támasztja alá, hogy a román kormány durva megszorításokat vezetett be, amelyek az emberek jövedelmét is érintik.