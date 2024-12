Hallgatnak az egyik legfontosabb eredményünkről azok, akik szerint a magyar fizetések érnek a legkevesebbet az EU-ban

2024. december 31. 06:04

Magyarországon az egyik legmagasabb a foglalkoztatottság az EU-ban. Míg jövőre idehaza bérrobbanás várható, bezzegromániában éppen most fagyasztották be a közalkalmazotti béreket és a nyugdíjakat, miközben egyéb durva megszorításokról is döntött a kormány.

2024. december 31. 06:04 8 p 0 2 67 Mentés

Az egyik legfontosabb gazdasági mutatót hagyják figyelmen kívül azok, akik azt állítják, a magyar fizetések vásárlóereje az egyik legalacsonyabb a 27 tagállam közül, a helyzet pedig csak Bulgáriában rosszabb. Az uniós átlagkereset és a hazai bérszínvonal összehasonlítása akkor lenne objektív, ha minden uniós országban ugyanazon a szinten állna a foglalkoztatottság. Magyarország az EU tagállamok között előkelő helyen szerepel a foglalkoztatottságban, köszönhetően annak, hogy 2010 óta egymillióval nőtt a munkavállalók száma. Jelenleg a 15-64 éves korosztály 75,3 százaléka dolgozik, ezzel a hatodik legjobb mutatóval büszkélkedhet hazánk. A régiós országok közül egyedül Csehországban magasabb a foglalkoztatottság, míg Romániában jóval alacsonyabb, mindössze 63,3 százalék volt 2024 harmadik negyedévében az Eurostat adatai szerint. Magyarország minden gazdasági mutatója jelentősen javult 2010-hez képest, ráadásul a régiós országok már 2006-tól megelőztek minket – mondta a Mandiner megkeresésére Sebestyén Géza. Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője kérdésünkre világossá tette, a bérekre és a termelékenységre vonatkozó adatok megfelelő értelmezéséhez figyelembe kell venni a foglalkoztatottság szintjét is. Ennek oka, hogy ott, ahol magas a munkavállalók száma, több az alacsony keresetű munkavállaló, ami lefelé húzza az átlagot. Ugyanez igaz a termelékenységi adatokra is. Romániában ugyan egy kicsivel magasabb az átlagkereset, ám jóval alacsonyabb a foglalkoztatási ráta, így a várható reáljövedelme egy román családnak több mint tíz százalékkal alacsonyabb, mint egy magyar családnak – emelte ki Sebestyén Géza, aki arra is rámutatott, hogy a régióban Csehország előzi Magyarországot, amelynek oka nagyrészt az, hogy Csehország Európa motorjának, Németországnak a szomszédja. Az ellenzéki politikusok és a baloldali sajtó általános gyakorlata, hogy kiragad olyan uniós mutatókat, amelyek tagállami összevetéséből – az adatok téves értelmezése miatt – az derül ki, hogy Magyarország az EU egyik legszegényebb és legélhetetlenebb országa. Az elmúlt időszakban ráadásul egyre több cikk jelenik meg arról, hogy Romániában is magasabb az életszínvonal, mint hazánkban, miközben Romániában az egyik legalacsonyabb a foglalkoztatottság a tagállamok közül és több millió román állampolgár dolgozik külföldön, az ország lakosságának jelentős része tehát nem járul hozzá a román gazdaság növekedéséhez. Románia befagyasztotta a béreket és a nyugdíjakat Keleti szomszédunk statisztikai adatok mögött fellelhető, egyre súlyosabb problémáit jól tükrözi, hogy a kormány drasztikus megszorításokról döntött az év utolsó napjaiban: egy tollvonással befagyasztotta hétfőn a közalkalmazotti béreket és a nyugdíjakat, 2025 végéig nem lesz emelés. A kormány a céges osztalékok után fizetendő adót 8 százalékról 10 százalékra emelte, egyúttal a jelenlegi 500 ezer euróról (205,615 millió forint) 250 ezer euróra (102,755 millió forint) csökkentette azt az éves árbevételküszöböt, amely alatt a cégek mentesülnek a társasági adó fizetése alól, ami helyett forgalmi adót fizetnek. Emellett a bukaresti kabinet számos ágazatban megszüntette az adókedvezményeket.

Az MCC szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar minimálbér nominálisan ugyan valóban az egyik legalacsonyabb uniós összevetésben, de a vásárlóerőt tekintve már az EU középmezőnyébe tartozik az Európai Szakszervezetek Intézetének összehasonlítása és az Eurostat adatai alapján is.

Ezt is ajánljuk a témában A számok nem hazudnak – kamu hír, hogy a magyarok rosszul keresnek! Az Európai Szakszervezetek Intézetének adatbázisa szerint a legalacsonyabb magyar bérek is a középmezőnyben találhatók.

Legutóbb a Válasz Online írt arról, hogy a magyar keresetek és a hazai gazdaság termelékenysége gyakorlatilag megrekedt, 2004 óta stagnál mindkét mutató, miközben a régiós versenytársak elhúztak mellettünk. Az elemzésben ugyanakkor nincs szó arról, hogy a régiós országok jelentősen növekedtek a 2008-as gazdasági válság előtt, míg a magyar gazdaság már 2006-van válságba került és jelentősen lemaradt,

Magyarországon 2010 után a jobboldali kormányok egymillió új munkahelyet hoztak létre. Az újonnan elhelyezkedők jelentős része alacsony bérszínvonal mellett tudott elhelyezkedni, ami torzítja a statisztikát. Ahol alacsony a foglalkoztatási ráta, a magas hozzáadott értékű munkahelyek felfelé húzzák az átlagkeresetet és a hatékonyságot,

bezzegromániából világviszonylatban is az egyik legmagasabb az elvándorlás és alacsony a foglalkoztatottság,

Jellemző, hogy az ellenzék a gyenge forint-euró árfolyammal trükközve torzít a statisztikai adatokon. Nyitókép: Getty Images

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.