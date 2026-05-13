Komoly ellátási gondok jelentkezhetnek a magyar benzinkutakon – súlyos figyelmeztetést adtak ki

Tényleg elfogy a MOL a dízeltartaléka? – reagált az olajvállalat
„A MOL minden partnerét kiszolgálja, ezáltal biztosítja a folyamatos és biztonságos ellátást” – hangsúlyozták kommentjükben.
Akár már néhány héten belül fennakadásokra lehet számítani.
Komoly üzemanyag-ellátási problémák alakulhatnak ki Magyarországon – állítja a független benzinkutak érdekképviselete. A Forbes cikke szerint a szervezet arra figyelmeztetett: akár már néhány héten belül fennakadások jöhetnek, ha a kutak tartósan minimális vagy nulla árréssel kénytelenek értékesíteni az üzemanyagot.
A szövetség úgy látja, hogy a jelenlegi gazdasági környezet hosszabb távon ellehetetlenítheti számos kisbenzinkút működését. Ez egyes helyeken üzemanyag-korlátozásokhoz, máshol akár ideiglenes bezárásokhoz is vezethet.
Az érdekképviselet elnöke szerint több kisebb töltőállomás már most is kénytelen korlátozni az értékesítést, és a következő napokban további nehézségek várhatók. A szervezet úgy véli,
sürgős beavatkozásra lenne szükség annak érdekében, hogy elkerülhető legyen egy újabb országos üzemanyagválság.
A Mol ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a fogyasztókat. A vállalat közlése szerint Magyarország üzemanyag-ellátása jelenleg stabil, nincs hiány sem benzinből, sem dízelből. A társaság szerint a piacon tapasztalható feszültség nem készlethiányból ered, hanem a hatályos árszabályozási rendszerből és az értékesítési feltételekből fakad.
Ezt is ajánljuk a témában
„A MOL minden partnerét kiszolgálja, ezáltal biztosítja a folyamatos és biztonságos ellátást” – hangsúlyozták kommentjükben.
Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak