Komoly ellátási gondok jelentkezhetnek a magyar benzinkutakon – súlyos figyelmeztetést adtak ki

Komoly üzemanyag-ellátási problémák alakulhatnak ki Magyarországon – állítja a független benzinkutak érdekképviselete. A Forbes cikke szerint a szervezet arra figyelmeztetett: akár már néhány héten belül fennakadások jöhetnek, ha a kutak tartósan minimális vagy nulla árréssel kénytelenek értékesíteni az üzemanyagot.

A szövetség úgy látja, hogy a jelenlegi gazdasági környezet hosszabb távon ellehetetlenítheti számos kisbenzinkút működését. Ez egyes helyeken üzemanyag-korlátozásokhoz, máshol akár ideiglenes bezárásokhoz is vezethet.