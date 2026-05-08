megszorítások

Jönnek a megszorítások!

2026. május 08. 07:44

A kormánypárti/Tisza sajtó már erre készíti fel az olvasóit.

Bohár Dániel
„Az a sztori, hogy borzasztó állapotban van az ország ezért »költségvetési kiigazitásra« van szükség. 

Ami megszorításokat jelent.

Ahhoz pedig, hogy »rendkívül nehéz helyzetben« van a gazdaság hozzá kell tenni, hogy most durrant be az ipar. 

Márciusban 6,7 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, ami európai szinten is kiemelkedőnek számít.

Ahogy a GDP is nőtt az idei év elején.

Tehát ez a »rossz gazdaság« a mese része, a megszorítások előkészítésének egyik eleme.”

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
desikerult
2026. május 08. 08:26 Szerkesztve
Faszikám, az hogy márciusra összejött kb. a teljes évre prognosztizált államháztartási hiány, az nem politikai vélemény, hanem ún. adat. Márciusi adat, választások előttről, amikor még lekezelő cinikus vigyorral Hann Endre a legnagyobb humoristáztatok. Remélem veletek kezdődik a megszorítás, akik közpénzből fröcsögő bohócok voltatok nulla teljesítménnyel. Ha meg az volt a terv, hogy a lenyúlt zséből lesznek finanszírozva az ínséges évek, hát remélem hogy a minél több ilyen Balásy-féle lépés miatt fog összedőlni. Akár magától csinálta, akár nem. És akkor elgondolkodhattok a kedvenc mantrátokon, miszerint az Igazi Nagy Nevettetőtöknek nem igaza van, hanem igaza lesz......
Obsitos Technikus
2026. május 08. 08:17
Begyújtották a katlant a békák alatt.
szilvarozsa
2026. május 08. 08:13
Már elfelejtettük a "szívatás" szó szinonimáit: reform, kiigazítás, megszorítás, ...
hallgató
2026. május 08. 08:13
Holnap fergeteges buli lesz a Kossuth téren! "Pedig ahol ma dínomdánom ott holnap éhkopp!"
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!