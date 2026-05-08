Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
A kormánypárti/Tisza sajtó már erre készíti fel az olvasóit.
„Az a sztori, hogy borzasztó állapotban van az ország ezért »költségvetési kiigazitásra« van szükség.
Ami megszorításokat jelent.
Ahhoz pedig, hogy »rendkívül nehéz helyzetben« van a gazdaság hozzá kell tenni, hogy most durrant be az ipar.
Márciusban 6,7 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, ami európai szinten is kiemelkedőnek számít.
Ahogy a GDP is nőtt az idei év elején.
Tehát ez a »rossz gazdaság« a mese része, a megszorítások előkészítésének egyik eleme.”
