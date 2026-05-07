05. 07.
csütörtök
országgyűlés költségvetési támogatás választás

Döntött az NVB, mennyi költségvetési támogatást kapnak a pártok a következő években

2026. május 07. 19:55

A költségvetésben biztosított összeget az országgyűlési választáson egy százaléknál nagyobb támogatást szerző pártok között osztják szét. A pártok az elkövetkező négy évben a most megállapított arányoknak megfelelően részesülhetnek a támogatásból.

Országház parlament

Az MTI beszámolója szerint a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) csütörtökön megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát.

A pártok támogatására fordítandó összeget az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A költségvetésben biztosított összeget az országgyűlési választáson egy százaléknál nagyobb támogatást szerző pártok között osztják szét. A pártok az elkövetkező négy évben a most megállapított arányoknak megfelelően részesülhetnek a támogatásból.

A törvény szerint az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25 százalékát egyenlő arányban az Országgyűlésben országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75 százaléknak megfelelő összeg a választások eredménye alapján a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, amely nem szerzi meg a választáson részt vevő választók szavazatainak egy százalékát.

Az NVB döntése szerint a költségvetési keret 25 százalékát a Tisztelet és Szabadság Párt, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, a Mi Hazánk Mozgalom és a Kereszténydemokrata Néppárt között osztják fel egyenlő arányban.

A költségvetési keret fennmaradó 75 százalékát pedig a következő arányban osztják szét a pártok között: 

Tisza Párt 55,034, Fidesz 38,092, Mi Hazánk Mozgalom 5,763, DK 1,111 százalék.

A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként történik.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

