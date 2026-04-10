Tombol az energiaháború: miért került Zelenszkij célkeresztjébe Magyarország?

A történtek túlmutatnak egy lokális biztonsági eseten: a régió egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalának sérülékenységére mutatnak rá. A nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy az energiahálózatok már nemcsak gazdasági, hanem stratégiai célponttá váltak, egy sikeres támadás nemcsak műszaki problémát, hanem politikai és piaci sokkot is okozhat.

Zelenszkij nyomásgyakorlása volt a Barátság vezeték lezárása is

Ezzel párhuzamosan mint ismert, az ukrán fél politikai okból elzárta a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Az elmúlt hetek eseményei azt mutatták, hogy a Barátság vezeték ügye túlmutatott a technikai problémákon. Egyre több megszólalás utalt arra, hogy a szállítás leállítása politikai döntés és nyomásgyakorlási eszköz volt. Maga Zelenszkij is úgy fogalmazott:

Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon.

Más ukrán megszólalók ennél is egyértelműbben beszéltek a helyzetről. Roman Szvitan ukrán katonai szakértő és volt katonatiszt kijelentette:

Ez a mi közlekedési rendszerünk, magunk intézzük el vele. Ez a mi földünk, a mi rendszerünk. Akarjuk, kinyitjuk a csapot, nem akarjuk, elzárjuk.

Valerij Savchuk ukrán politikai elemző és kommentátor pedig nyíltan kimondta:

Zsarolás? Igen, geopolitika.

A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.

A konfliktus politikai dimenzióját erősítette, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint a kialakult helyzet egyértelműen Magyarország ellen irányuló olajblokádként értelmezhető, amely a hazai parlamenti választásokra is hatással lehet. Hangsúlyozta azt is, hogy a vezeték műszakilag működőképes, és rövid időn belül újraindítható lenne, ezért Magyarország a szállítás helyreállítását és a politikai nyomásgyakorlás megszüntetését követelte. A nyomásgyakorlás nem állt meg az energia területén. Zelenszkij a magyar kormányfő címének az ukrán hadsereg számára való átadásával fenyegetőzött, majd azt mondta:

Nem beszélek Orbánnal, mert ő nem akar. De ő le lesz váltva, hál' Istennek már a közeljövőben.

A folyamatban a Tisza Párt brüsszeli szavazatai is kulcsszerepet kaptak. A párt képviselői több alkalommal támogatták az orosz energia kivezetését célzó döntéseket.

Lakos Eszter már 2024 őszén támogatta azokat a javaslatokat, amelyek az orosz fosszilis energiahordozók, köztük a földgáz uniós importjának mielőbbi megszüntetését szorgalmazták. Nem sokkal később a párt ismét hasonló tartalmú állásfoglalás mellé állt, amely az orosz energia kivezetésének felgyorsítását sürgette.

A következő hónapokban ez az irány következetesen megjelent a Tisza szavazataiban. A párt képviselői támogatták az EU fennmaradó importfüggőségeinek felszámolását, majd a RePowerEU programot is, végül 2026 elején ismét az orosz energiaimport teljes és fokozatos kivezetését célzó álláspontot erősítették meg. A szavazatok sorozata egyértelműen az olcsóbb keleti energiaforrások kiszorításának irányába mutatott



Vajon ki akarta a Török Áramlatot felrobbantani?



Mindezek után érdemes a konkrét tényeket számba venni:

Az ukránok felrobbanthatták az Északi Áramlatot. Ezt a német szövetségi legfelsőbb bíróság is kimondta. A Barátság kőolajvezetéket pedig elzárták.

S ezenfelül folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát.

Ezek után nem meglepő a kommunikációjuk sem, nyíltan közlik: nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ezt Zelenszkij is többször elismételte.

Így pedig teljesen nyílvánvaló az ukránok érdeke a Török Áramlat megsemmisítése. Kinek az érdekében állhatott a tervezett szabotázsakció?



Gyakorlatilag azután, hogy egy szabotázsakciót sikerült meghiúsítaniuk a szerb hatóságoknak a szerb-magyar gázvezeték mellett, nem meglepő, hiszen ez a merényletkísérlet nagyon sok kérdést napirendre hozott, az energetikai kérdések, az energetikai ügyek most ismét fókuszba kerültek, hiszen Európa egy nagyon súlyos energiaválság előtt van” – mondta Deák Dániel videóelemzésben a Magyar Nemzet összefoglalója szerint. A XXI. Század vezető elemzője szerint

ebben a helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarország tud-e vásárolni olcsó orosz energiát vagy nem.

Tehát ezek a kérdések bizony a most vasárnapi választásnak is a fő kérdései,

hiszen két út között lehet választani. Van a magyar út, amelyik egy szuverén energiapolitikát visz, ragaszkodik a rezsicsökkentéshez, és van a brüsszeli, illetve a kijevi út, amely a Tisza Pártot jellemzi, ők szakítanának az orosz energiával, megszüntetnék a rezsicsökkentést és a védett árat az üzemanyagtöltő állomásokon” – hangsúlyozta Deák. Kifejtette:

Hogyha a vasárnapi merénylet sikeres lett volna, és ez a vezeték megsemmisül vagy meghibásodik, akkor nemcsak Magyarország, hanem az egész térségnek a gázellátása került volna veszélybe,

nem lehetne biztosítani Magyarország gázellátását enélkül a vezeték nélkül.”

Ukrajnának lenne ez az érdeke, hiszen az ukrán vezetés,

Zelenszkij is maga számtalan alkalommal beszélt arról, hogy neki az a célja és ő azt akarja, hogy az egész Európai Unió váljon le az olcsó orosz energiáról” – mutatott rá.

Ukrajna arra törekszik, hogy Európát leválassza az olcsó orosz energiáról”

– magyarázta a Deák Dániel.

Ezért is nevetséges, amikor azt látjuk és halljuk, hogy a Tisza-közeli véleményformálók, ukránpárti ügynökök arról beszélnek, hogy az orosz és magyar érdek lenne, hogy ilyen merényletek vagy robbantások történjenek.

Nem, ez egyértelműen Ukrajna érdeke, és az Északi Áramlatot sem az oroszok robbantották fel, ahogy előzetesen egyébként ezek a Tisza-közeli véleményformálók állították. Ott is kiderült, hogy az ukránok követték el az Északi Áramlat felrobbantását” – húzta alá az elemző.

Mint ismert, Magyar Péterék energetikai tervezete nagyban hasonlít Zelenszkij céljához, miszerint le kell válni az olcsó orosz nyersanyagokról.