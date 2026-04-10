Északi Áramlat gázvezetékek Ukrajna robbantás

Tombol az energiaháború: miért került Zelenszkij célkeresztjébe Magyarország?

2026. április 10. 17:46

Az Északi Áramlat felrobbantása után új fordulat jött: egy német bírósági döntés szerint ukrán egység is érintett lehetett. Közben a Török Áramlat közelében robbanóanyagokat találtak, a Barátság vezetéket lezárták. Miért akar kiszúrni Zelenszkij Magyarországgal?

Kovács András
2022 őszén robbant fel az Északi Áramlat gázvezeték-rendszer a Balti-tenger mélyén, minden idők egyik legsúlyosabb szabotázs-akciója során. Volodimir Zelenszkij finoman szólva nem volt szomorú emiatt. A nyomozás 2026 elején lépett új szakaszba. A Der Spiegel korábbi cikke szerint a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (BGH) 2025. december 10-i döntése arra utal, hogy a támadás mögött egy ukrán különleges egység állhatott, és Németország szuverenitása is sérült.

 

A bíróság a határozatában döntött úgy, hogy előzetes letartóztatásban marad Serhij K. – egy volt ukrán különleges egység katonája –, akit az olasz hatóságok tavaly fogtak el, majd adtak ki Németországnak. A főügyészség szerint a férfi részt vehetett az Északi Áramlat elleni robbantásban, ezért 

alkotmányellenes szabotázs, robbantás és építmények megrongálása miatt folyik ellene eljárás.

Zelenszkij
Zelenszkij célja az orosz energiahordozók importjának a kiiktatása
Forrás: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

A bíróság kimondta:

a támadás „nagy valószínűséggel idegen állam megbízásából” történt, és az indoklás szövegéből egyértelműen az derül ki, hogy Ukrajnára utalnak.

A védelem azzal érvelt, hogy a feltételezett elkövetők „funkcionális immunitást” élveznek, mivel

a támadás a háború része volt, és katonai célpont ellen irányult”.

A BGH azonban elutasította ezt az értelmezést, és kimondta, hogy az olajvezeték elsősorban polgári célokat szolgált, Németország energiaellátását biztosította, ezért nem számít legitim katonai célpontnak. A döntés precedensértékű, úgynevezett irányadó határozat, amelyhez a későbbi eljárásokban is igazodhatnak a német bíróságok.

Oroszország egyébként nem vesz részt a nyomozásban. Moszkva az Egyesült Államokat és szövetségeseit hibáztatta a történtekért. Ők tagadják részvételüket. Számos nyugati média azt írta, hogy a robbantásokat az ukrán különleges szolgálatokhoz kapcsolódó emberek szervezték. 

Miközben Kijev tagadja a szabotázs szervezésének vádját, addig 2022 óta naponta sürgetik az európai országokat, hogy 100 százalékban váljanak le az orosz energiahordozókról, és ennek érdekében Kijevben mindent elkövetnek!

Valaki fel akarta robbantani a Török Áramlatot

Ilyen eseményekkel a hátunk mögött április 5-én robbanóanyaggal teli hátizsákokat találtak a szerb hatóságok a Török Áramlat közelében, amelyek alapján felmerült egy előkészített szabotázsakció, egy esetleges támadás gyanúja. A Magyar Nemzetnek a Szabadkai Felső Ügyészség vizsgálata megerősítette: a megtalált eszközök alkalmasak lehettek robbanószerkezet előállítására. A robbanóanyagokat tartalmazó hátizsákokat a szerb katonaság jelzése alapján találták meg a vajdasági Ilonafalu és Oromhegyes közötti területen, még április 5-én, az ügyészség utasítására végrehajtott terepkutatás során. A helyszínen Mladenka Manojlovic ügyész 

személyesen végzett vizsgálatot. 

Bár a megtalált eszközök jellege alapján felmerül a robbanószerkezet előállításának lehetősége és egy lehetséges támadás előkészítésének gyanúja, az elkövető kiléte egyelőre ismeretlen, és a lefoglalt tárgyak sem szolgáltak olyan konkrét adattal, ami egyértelműen meghatározná a nyomozás további irányát. Az ügyészség ezért előzetes eljárás keretében folytatja a vizsgálatot, és további bizonyítékok gyűjtésén dolgozik a feltételezett elkövető azonosítása érdekében.

SZIJJÁRTÓ Péter; ORBÁN Viktor
Határozottan lépett a kormány a Török Áramlatot érintő szabotázsakció kapcsán
Forrás: MTI

Ukrajna célja az orosz energiaimport kilövése

Nem belpolitikai akcióról vagy megrendezett esetről van szó, hanem célzott támadási kísérletről – ezt hangsúlyozta a szerb állami gázvállalat vezetője a kanizsai robbanóanyagügy kapcsán. A nyilatkozat szerint a gázvezeték elleni támadást immár nem elszigetelt incidensként, hanem a regionális energiarendszert érintő fenyegetésként értelmezik, melynek célpontja nem Szerbia, hanem Magyarország és Szlovákia lehetett. A szerbiai Török Áramlat (Balkáni Áramlat) közelében talált robbanószerek ügyében megszólaló Dusan Bajatovic szerint a hatóságok nem véletlenül erősítették meg már hetekkel korábban a vezeték védelmét. A teljes, mintegy 400 kilométeres szakaszt katonai egységekkel biztosították, ami azt jelzi, hogy előzetesen is számoltak a kritikus infrastruktúra elleni támadás lehetőségével.

A szakmai értékelés szerint már néhány kilogramm robbanóanyag is elegendő lett volna ahhoz, hogy súlyos károkat okozzon a vezetékben. Egy ilyen támadás automatikusan leállította volna a gázszállítást, a helyreállítás pedig hosszadalmas és technikailag összetett folyamat lenne: a csővezeték tisztítása, kivágása, hegesztése és újraindítása hetekig is eltarthat. A nyilatkozat legfontosabb része azonban az, hogy a feltételezett támadás célpontja nem Szerbia volt. Bajatovic politikai értékelése szerint 

a cél az lehetett, hogy Magyarország és Szlovákia gázellátása sérüljön, ami azonnali gazdasági és politikai következményekkel járna a régióban. 

Egy ilyen kiesés különösen érzékeny lenne, mivel ez az útvonal kulcsszerepet játszik a két ország ellátásában.

A vezeték sajátossága tovább növeli a kockázatot: nem egyetlen objektumról van szó, hanem több száz kilométeres, nehezen védhető infrastruktúráról, melyen 20-30 kilométerenként találhatók úgynevezett blokkállomások. Bár a rendszert kamerák, szenzorok és egyéb biztonsági megoldások védik, a közvetlen közelből végrehajtott támadások ellen korlátozott a védekezési lehetőség.

A szerb fél szerint a támadás hátterében szervezett csoportok állhatnak, és felmerült az is, hogy 

a végrehajtók között lehettek katonai képzettséggel rendelkező személyek. 

Nem zárták ki annak lehetőségét sem, hogy külföldi állampolgárokhoz köthető „alvó sejtek” is szerepet játszhattak az előkészületekben.

A történtek túlmutatnak egy lokális biztonsági eseten: a régió egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalának sérülékenységére mutatnak rá. A nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy az energiahálózatok már nemcsak gazdasági, hanem stratégiai célponttá váltak, egy sikeres támadás nemcsak műszaki problémát, hanem politikai és piaci sokkot is okozhat.

Zelenszkij nyomásgyakorlása volt a Barátság vezeték lezárása is

Ezzel párhuzamosan mint ismert, az ukrán fél politikai okból elzárta a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Az elmúlt hetek eseményei azt mutatták, hogy a Barátság vezeték ügye túlmutatott a technikai problémákon. Egyre több megszólalás utalt arra, hogy a szállítás leállítása politikai döntés és nyomásgyakorlási eszköz volt. Maga Zelenszkij is úgy fogalmazott: 

Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon.

Más ukrán megszólalók ennél is egyértelműbben beszéltek a helyzetről. Roman Szvitan ukrán katonai szakértő és volt katonatiszt kijelentette: 

Ez a mi közlekedési rendszerünk, magunk intézzük el vele. Ez a mi földünk, a mi rendszerünk. Akarjuk, kinyitjuk a csapot, nem akarjuk, elzárjuk.

Valerij Savchuk ukrán politikai elemző és kommentátor pedig nyíltan kimondta:

 Zsarolás? Igen, geopolitika.

A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.
MTI/Szigetváry Zsolt

A konfliktus politikai dimenzióját erősítette, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint a kialakult helyzet egyértelműen Magyarország ellen irányuló olajblokádként értelmezhető, amely a hazai parlamenti választásokra is hatással lehet. Hangsúlyozta azt is, hogy a vezeték műszakilag működőképes, és rövid időn belül újraindítható lenne, ezért Magyarország a szállítás helyreállítását és a politikai nyomásgyakorlás megszüntetését követelte. A nyomásgyakorlás nem állt meg az energia területén. Zelenszkij a magyar kormányfő címének az ukrán hadsereg számára való átadásával fenyegetőzött, majd azt mondta: 

Nem beszélek Orbánnal, mert ő nem akar. De ő le lesz váltva, hál' Istennek már a közeljövőben.

A folyamatban a Tisza Párt brüsszeli szavazatai is kulcsszerepet kaptak. A párt képviselői több alkalommal támogatták az orosz energia kivezetését célzó döntéseket. 

Lakos Eszter már 2024 őszén támogatta azokat a javaslatokat, amelyek az orosz fosszilis energiahordozók, köztük a földgáz uniós importjának mielőbbi megszüntetését szorgalmazták. Nem sokkal később a párt ismét hasonló tartalmú állásfoglalás mellé állt, amely az orosz energia kivezetésének felgyorsítását sürgette

A következő hónapokban ez az irány következetesen megjelent a Tisza szavazataiban. A párt képviselői támogatták az EU fennmaradó importfüggőségeinek felszámolását, majd a RePowerEU programot is, végül 2026 elején ismét az orosz energiaimport teljes és fokozatos kivezetését célzó álláspontot erősítették meg. A szavazatok sorozata egyértelműen az olcsóbb keleti energiaforrások kiszorításának irányába mutatott


Vajon ki akarta a Török Áramlatot felrobbantani?
 

Mindezek után érdemes a konkrét tényeket számba venni: 

  • Az ukránok felrobbanthatták az Északi Áramlatot. Ezt a német szövetségi legfelsőbb bíróság is kimondta. A Barátság kőolajvezetéket pedig elzárták. 
  • S ezenfelül folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát.
  • Ezek után nem meglepő a kommunikációjuk sem, nyíltan közlik: nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ezt Zelenszkij is többször elismételte.
  • Így pedig teljesen nyílvánvaló az ukránok érdeke a Török Áramlat megsemmisítése. Kinek az érdekében állhatott a tervezett szabotázsakció? 
     

Gyakorlatilag azután, hogy egy szabotázsakciót sikerült meghiúsítaniuk a szerb hatóságoknak a szerb-magyar gázvezeték mellett, nem meglepő, hiszen ez a merényletkísérlet nagyon sok kérdést napirendre hozott, az energetikai kérdések, az energetikai ügyek most ismét fókuszba kerültek, hiszen Európa egy nagyon súlyos energiaválság előtt van” – mondta Deák Dániel videóelemzésben a Magyar Nemzet összefoglalója szerint. A XXI. Század vezető elemzője szerint 

ebben a helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarország tud-e vásárolni olcsó orosz energiát vagy nem.

Tehát ezek a kérdések bizony a most vasárnapi választásnak is a fő kérdései, 

hiszen két út között lehet választani. Van a magyar út, amelyik egy szuverén energiapolitikát visz, ragaszkodik a rezsicsökkentéshez, és van a brüsszeli, illetve a kijevi út, amely a Tisza Pártot jellemzi, ők szakítanának az orosz energiával, megszüntetnék a rezsicsökkentést és a védett árat az üzemanyagtöltő állomásokon” – hangsúlyozta Deák. Kifejtette: 

Hogyha a vasárnapi merénylet sikeres lett volna, és ez a vezeték megsemmisül vagy meghibásodik, akkor nemcsak Magyarország, hanem az egész térségnek a gázellátása került volna veszélybe, 

nem lehetne biztosítani Magyarország gázellátását enélkül a vezeték nélkül.”

Ukrajnának lenne ez az érdeke, hiszen az ukrán vezetés,

Zelenszkij is maga számtalan alkalommal beszélt arról, hogy neki az a célja és ő azt akarja, hogy az egész Európai Unió váljon le az olcsó orosz energiáról” – mutatott rá.

Ukrajna arra törekszik, hogy Európát leválassza az olcsó orosz energiáról” 

– magyarázta a Deák Dániel.

Ezért is nevetséges, amikor azt látjuk és halljuk, hogy a Tisza-közeli véleményformálók, ukránpárti ügynökök arról beszélnek, hogy az orosz és magyar érdek lenne, hogy ilyen merényletek vagy robbantások történjenek. 

Nem, ez egyértelműen Ukrajna érdeke, és az Északi Áramlatot sem az oroszok robbantották fel, ahogy előzetesen egyébként ezek a Tisza-közeli véleményformálók állították. Ott is kiderült, hogy az ukránok követték el az Északi Áramlat felrobbantását” – húzta alá az elemző.

Mint ismert, Magyar Péterék energetikai tervezete nagyban hasonlít Zelenszkij céljához, miszerint le kell válni az olcsó orosz nyersanyagokról. 

  • a rezsicsökkentés káros, meg kell szüntetni;
  • nincs szükség árstopokra;
  • el kell törölni a hatósági árakat;
  • meg kell szüntetni a multikra kivetett különadókat.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP
 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Alo973
2026. április 10. 20:14
Zselének selyem zsinór . Az ukrán náciknak korbács és kényszermunka ,életük végéig. Libantak milyen gazdasági előny származik , ha leválnánk az olcsó energiahordozókról.
Csigorin
2026. április 10. 18:17
ukrajna egy terrorista allam, zelenszkivel ugy kell elbanni mint bagdadival
londonbaby
2026. április 10. 17:53
ne vergődj te náci töpörödött csivava !!! masszírozd a kis bögyörődet tömpszli !!! Magyarország neked nagy falat !!!! Örülj hogy még nem lőttek ki mint egy rühes beteg korcs állatot !!! ne foglalkozz a nagyok dolgával, mert kisfiú vagy te még a MAGYAR EMBEREKHEZ !!! Magyar embereket mondtam nem tetves HAZAÁRULÓ patkány tiszafosokat !!!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!