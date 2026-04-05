04. 06.
hétfő
háború zelenszkij török áramlat fidesz orbán viktor

A Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanóanyag ügyében valójában nem két lehetséges elkövető/szervező van, hanem legalább három

2026. április 05. 20:55

Ők a következők.

2026. április 05. 20:55
Toroczkai László
Toroczkai László
X

„Még egy kis információ azoknak, akik szeretnek gondolkodni: A Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanóanyag ügyében valójában nem két lehetséges elkövető/szervező van, hanem legalább három. Ők a következők:

1. Hamis zászlós önmerénylet (lehet orosz, szerb állami + Fidesz)

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
2. Ukrán kormányzati (akik azzal érvelnek, hogy a Zelenszkij-rezsimnek több esze van ennél, hiszen ezzel csak a Fidesz kampányát segítik, azokat emlékeztetném arra, hogy a Barátság vezeték megjavításának elakadása, valamint Zelenszkij félreérthető (?) mondatai az ukrán katonák Orbán Viktorhoz küldéséről is akarva-akaratlanul valójában a Fidesz kampányát segítették).

3. Irreguláris ukrán erők. 
Ukrajnában négy éve (de inkább 12 éve) dúl a háború, és olyan, politikailag kevésbé, de katonailag annál inkább képzett egykori focihuligánok és mások is követtek el több terrorcselekményt, akik ennél az esetnél is szóba jöhetnek. A háborús pszichózis sokszor okoz irracionális döntéseket, amelyeket egy békés szobából, egy kanapén az elemző értelmetlennek, vagy egyenesen kontraproduktívnak tart. Azok az ukránok például, akik engem és a Mi Hazánkat évek óta fenyegetik (ők láthatóak a képen, részlet a nekem küldött videóból) nem hiszem, hogy ukrán kormányzati irányítással teszik ezt. És nem biztos, hogy fel tudják, vagy fel akarják mérni a tetteik következményeit. Terrorban, háborúban élnek, csak terrorban tudnak gondolkodni.
Ukrajnában bármilyen fegyverhez, robbanóanyaghoz könnyen tudnak hozzájutni, ahogy a jugoszláviai háborúk óta Szerbiában is. Egyébként nagyon sok orosz és ukrán is Szerbiába költözött a háború óta.

Egyelőre azt sem tudjuk, hogy miért nem robbantak fel a hátizsákok. Lehet, hogy eleve nem is akarták felrobbantani, de az is lehet, hogy valakik vagy valami megzavarta az elkövetőket. Több információ kell ahhoz, hogy erről bármit lehessen mondani.

Az igazság az, hogy még a felsorolt három lehetőségnél is több van, de ezek a legvalószínűbbek.”

Nyitókép forrása: X/Toroczkai László

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Összesen 92 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagira004
2026. április 06. 03:51
polárüveg 2026. április 06. 03:47 Ásotthalmi polgármesternek Gyurcsány szavazta be , poloskást felkereste baráti kezet nyújtott neki , székház ügy , rendőrautóban ült kiket irányított , erről fotó megjelent .
FAdamus
2026. április 05. 23:45
Toroczkai süllyedjél el szégyenedben te rohadék. Ha olyan kurva nagy hazafi vagy, mint amilyennek mondod magad, akkor most 1 emberként kéne kiállni a magyar kormány mellett, mert nem a magyar kormányt támadják ezzel, hanem egész Magyarországot és a magyarságot.
counter-revolution
2026. április 05. 23:40
Kurva nagy bajban van a Zsidesz, kapar a mihazánkos szavazókért, de az ideíró zsideszes szektatagok nem értették meg, hogy szépen beszéljenek, most az a parancs Tel-Avivból. A nyafika nevű elkaparandó szar meg aztán tényleg nem érti, ő a leghülyébb zsideszes. 🤣 Mitanyánkozz csak, te féreg, jót teszel vele! 🤣🤣🤣
nyafika
2026. április 05. 23:34
MiTanyánk meg örülhet, ha együtt szavazhat a TiSzar frakcióval...mert ez lesz, nem kell a parasztvakítás.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!