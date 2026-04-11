Veszélyes, amit az ellenzék ajánl – lerántotta a leplet Brüsszel B-tervéről Orbán Balázs (VIDEÓ)

Vereségre hangolva: Magyar Péterék már a kudarc narratíváját építik
Megszólalások, narratív panelek és előkészületek jelzik: Magyar Péterék már előre magyarázzák vereségük okait.
A magyar külpolitika sikereiről és a választásokba való nemzetközi beavatkozási kísérletekről is beszélt a Hetek podcastjában a Fidesz kampányfőnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója. J.D. Vance amerikai alelnök látogatása szerinte alapjaiban cáfolta meg az ország elszigeteltségéről szóló narratívát.
A választási kampány végére kiderült, hogy „komoly barátaink, komoly szövetségeseink vannak, akiknek fontos az, hogy Magyarország sikeres legyen” – fogalmazott a Hetek podcastjában, Kulifai Máténak nyilatkozva Orbán Balázs.
A miniszterelnök politikai igazgatója arról is beszélt:
Magyarország külföldi titkosszolgálatok, brüsszeli érdekcsoportok „műveleti területévé” vált,
ezek próbálják befolyásolni a választói akaratot. Szerinte a Tisza Párt tevékenysége egy olyan stratégia része, melynek célja, hogy ha a kormányt nem sikerül leváltani, a legitimációt aláássák. A „B-terv” – fogalmazott Orbán Balázs – a folyamatos, választások utáni nyomásgyakorlás, például annak állítása, hogy elcsalták a választásokat, „még akkor is, hogyha ennek semmi alapja nincsen.”
Megszólalások, narratív panelek és előkészületek jelzik: Magyar Péterék már előre magyarázzák vereségük okait.
A „kiugrott” állami alkalmazottak ellenzéki fellépését
politikai szemfényvesztésnek nevezte.
Mint kifejtette, a választás tétje a háborúból való kimaradás és a gazdasági szuverenitás megőrzése is. Orbán Balázs elmondta: a következő évek a „világrendszerváltozás” jegyében telnek majd, amely helyzetben egy nemzet ereje, stabilitása, cselekvőképességének fenntartása „életet menthet”.
Leszögezte azt is: a nemzeti oldalnak egységesnek kell maradnia a brüsszeli globalista iránnyal szemben, rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl – csak a szuverén kormányzás garantálhatja Magyarország biztonságát 2030-ig és azon túl is.
Nyitókép: Orbán Balázs/Facebook