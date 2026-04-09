válság Ukrajna Európai Bizottság Oroszország elleni szankciók államtitkár

Ukrajna miatt térdeltették le Európát: megdöbbentő, milyen brutális tervet eszelt ki Brüsszel a lakosság ellen! (VIDEÓ)

2026. április 09. 13:35

Hiába a hangos brüsszeli propaganda, az energiaszankciók csődöt mondtak. Czepek Gábor és Hortay Olivér kőkemény figyelmeztetést adott ki: az ukrajnai háborúra hivatkozva hamarosan brutális fogyasztáscsökkentésre – a nadrágszíj meghúzására – kényszeríthetik az embereket.

A Scruton KÖZ-TÉR-KÉP című műsorának nemrég Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára és Hortay Olivér, a Századvég Gazdasági folyamatok Kutatóintézet igazgatója volt a vendége.

A beszélgetés felvezetőjében a moderátor, Gerhardt Máté elmondta, hogy pontosan látszik az, hogy Európa „a saját ideológiai fogságába” került az energiaháború kapcsán. Elhangzott, hogy hiába akarnak levállni az olcsó orosz energiahordozókról, és hiába szeretnének csak nyugati LNG-re támaszkodni, az iráni háború, az orosz-ukrán konfliktus és a világpiaci helyzet egyáltalán nem azt mutatja, hogy Brüszel számításai bejönnének. „Sőt, az európai gazdaság térdre kényszerült, Magyarország is küzd a válsággal, és nagyon úgy tűnik, hogy az oroszok nem fognak azon sokat problémázni, hogy nem érkezik orosz olaj Európába, el tudják adni máshol is” – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Gerhardt vendégeivel többek között arra kereste a választ, hogy mi lesz ebből a kiút, hogyan változhat ez meg a választások után, illetve milyen helyzetben van Magyarország energetikai szempontból. 

Czepek Gábor kijelentette, hogy a jelenlegi helyzet egy másfajta válság, mint ami 2022-es volt, ez egy olajalapú válság, és hiába van átmeneti tűzszünet a Közel-Keleten, és adott esetben hiába nyílik meg a Hormuzi-szoros ez nem okoz visszarendeződést ilyen rövid távon,

 tehát továbbra is fennmarad az a krízis, amivel meg kell küzdenie Európának

– húzta alá.

Az államtitkár arra is rámutatott, hogy ebben a folyamatban Európa elszenvedő, és nem alakító. „Semmiféle hasznot nem húzunk belőle, ennek elszenvedője ez a kontinens”. S azért elszenvedője, mert 2022-ben olyan döntést hozott, amit – magyarázta. 

Az a döntés pedig úgy hangzik, hogy függőséget függőségre cserél: levágja magát a keleti orosz forrásról, és hozzáköti magát a tengeri szállításokhoz, és ennek a döntésnek issza energiapolitika szempontjából a levét Európa.

Majd arra a kérdésre, hogy mit tehet Európa, azt felelte, hogy az ő javaslata az, hogy pont csináljon mindent másképp, mint eddig. „Ennek két gócpontja van: az orosz forrásokra hangsúlyt kell helyezni, és a karbonadót ki kell vezetni a rendszerből, és meg kell reformálni” – szögezte le a miniszterhelyettes.

Ezután Hortay Olivér vette át a szót, és kijelentette, hogy egy nagyon nehéz időszak áll előttünk, ráadásul mennyiségi oldalról az Európai Unióban a válság most fogja várhatóan éreztetni a hatásait. A következő napokban várhatóan befutnak az utolsó olyan szállítmányok, melyek a háború kirobbanása előtt indultak a Közel-Keletről, és utána nincs több. Katar például vis majorra hivatkozva már lemondta a nyár eleji szállításait is – ismertette a szakértő.

Itt már nem lesz elég a zöld ideológia

Az Európai Bizottság javaslataira, – melyek több szakértő szerint a Covid-járvány legsötétebb időszakát idézik meg, hiszen már-már az állampolgárokat is korlátoznák a szabad mozgásukban – Czepek Gábor úgy reagált, hogy ez lesz az a pont, ahol a józan észt nem lehet eltakarni többé. „Nem lehet egy zöld ideológiával leteríteni ezt az egész problémagócot, amit létrehozott Brüsszel”

Majd felsorolta, hogy véleménye szerint négy oka is van annak, hogy a mostani tűzszünet kapcsán. „Az egyik, hogy ez egy olajalapú válság. A másik, hogy nemcsak kőolajat érint. Végül az infrastruktúra legyengülése, és ne feledjük, hogy az egész világot egy legyengültebb gazdasági pozícióban érint ez a válság. (...) S 

erre Brüsszel válasza a fogyasztáscsökkentés, amit úgy lehet értelmezni, hogy »húzd meg a nadrágszíjat«” 

– hangzott el.

A Századvég Gazdasági folyamatok Kutatóintézet igazgatója minderre valamivel később úgy reagált, hogy minél tovább húzza az Bizottság a szankciós intézkedéseket, annál nagyobb kárkat kell majd Európának elszenvednie. Arra, hogy ezt az európaiak meddig tűrik el, nem lehet pontos válast adni, de Hortay Olivér szerint sokat mondó az, hogy az elmúlt napokban is Európa-szerte nagyon jelentős tüntetéshullám söpört végig. 

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

akitiosz
2026. április 09. 15:43
Ezt a válságot mesterségesen és szándékosan okozzák, Izrael és az Amerikai Egyesült Államok. Amint nem okoznak válságot nem lesz válság.
egonsamu-2
2026. április 09. 15:26
Nem a nadrágszíjunkat kell meghúzni hanem Ursula és gátlástalan pribékjei nyaka körül a hurkot! Brüsszelben és mindenütt, ahol csak el akarnának bújni...
venceremos
2026. április 09. 15:23
"Schiffer: azokról a nemzetstratégiai kérdésekről, amelyekről Orbán Viktor sunnyog, csak a Mi Hazánk beszél Amiről sunnyog Orbán Viktor, hogy minket a külső hatások jóval nagyobb mértékben ütnek agyon, mint a lengyeleket, a baltiakat, a cseheket, a románokat, bolgárokat, tessék megnézni a Covidot követő inflációs sokkot, vagy amikor lődöznek a Vörös-tengeren, akkor ez mennyiben érinti a lengyel termelést, a cseh, szlovák termelést, és mennyiben a magyart. (...) Van egy mintázat, és abból Magyarország mindig abba az irányba lóg ki, ami arról árulkodik, hogy jóval kitettebbek vagyunk a nagy globális ellátóláncoknak, az egyben egy figyelmeztető jel, egy felkiáltójel a mindenkori magyar kormánynak, hogy halaszthatatlan a hazai termelőkapacitások megerősítése, és valamiképpen lazítani kellene az ország szélsőséges kitettségét - jelentette ki Schiffer András az Inforádióban" Ez mar nem Szarban gondja lesz
Csigorin
2026. április 09. 15:18
olyan az EB mint a hutlen ferj, aki a sajat gyerekeitol (tagallamok) vonja meg a falatot hogy kitartsa a kurvajat (ukrajna) epp itt az ideje hogy a feleseg (a nep) kiadja az utjat.
