Ennyit a Tisza Párt kampányáról: sorra dőlnek meg Magyar Péter állításai

Amikor a Die Zeit egyik olvasója azt kérdezte Von der Leyentől, hogy Brüsszelnek szigorúbbnak kellett volna-e lennie Orbánnal szemben, az EB elnöke úgy válaszolt: „hihetetlenül szigorúak voltunk Orbánnal szemben.” Válaszában hangsúlyozta, hogy tizenhét milliárd eurót fagyasztottak be.

„Ez egy olyan ország számára, mint Magyarország, hatalmas összeg, és nagyon hiányzott” – mondta, hozzátéve: ez „megmutatkozott Magyarország versenyképességének további romlásában is”, ami végső soron azt is befolyásolta, hogy a választók hogyan voksoltak a szavazófülkében.

Így Ursula von der Leyen nyíltan beismerte, hogy a hazánknak járó források visszatartásának gyakorlatilag semmi köze nem volt a „diktatúrához, jogállamisághoz, korrupcióhoz” és semmiféle más kamuindokhoz, amikkel az eljárást az elmúlt 10 évben igazolták a balliberális hálózat magyarországi és külföldi tagjai. Annak egyetlen célja volt: Orbán Viktor megbuktatása.

Oktatás: a Tisza Párttal érkezik a gender propaganda

Emlékezetes, hogy a kampány során Magyar Péter a gender és LMBTQIA2+ ügyeket úgy dobta tovább, mintha forró krumpli lenne és igyekezett tudomást sem venni a Pride körüli felháborodásról. Ennek meg is lett a böjtje, nem dicsérte meg az őt támogató propaganda, ahogy a Telex írta:

a Fidesztől független nyilvánosságban többen is Magyar Péter szemére vetették, hogy miért nem állt ki határozottabban a Pride betiltása ellen”.

Azonban ez sem tartott sokáig, a választás után két héttel kibújt a szög a zsákból, amikor az Európai Bíróság kimondta, hogy az LMBTQ-tartalmak fiatalkorúaknak való bemutatását tiltó törvény sérti az EU alapértékeit és jogszabályait. A BBC cikke szerint Magyar Péter hangsúlyozta:

olyan országot akar, ahol senkit sem bélyegeznek meg mássága miatt, pro-EU irányvonalat ígér és vállalta a törvény visszavonását is”.

Barátság vezeték: „valahogy” megjavult

A Tisza kampányát segítő külföldi beavatkozások közül mégis az ukránok által bevezetett olajblokád, vagyis a Barátság kőolajvezeték zárva tartása volt a legnagyobb hatású akció. Emlékezetes, hogy január 27-én találat érte a Magyarországot is ellátó vezetéket, akkor az ukrán hivatalos kommunikáció azt állította a kár nem súlyos, lokális sérülésről van szó. Ennek ellenére március elején már arról számolt be a Portfolio.hu, hogy 20 (!) hónapig tarthat a javítás.

Ezt az Orbán Viktor vezette kormány nem hagyta annyiban és tényfeltáró szakértői bizottságot küldött a helyzet tisztázására. Zelenszkij azonban sem a magyar delegációt, sem a néhány nappal később érkezett hivatalos Európai Uniós küldöttséget nem engedte a vezeték közelébe, az újraindítás határidejét pedig Kijev újra és újra eltolta.

Egy héttel később, április 10-én a HVG már arról tájékoztatott, hogy „Ukrajna várhatóan még a tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szakaszának javítását”. A választás eredményének fényében ennyit sem kellett várnunk, hiszen április 21-re az ukránoknak sikerült kijavítaniuk minden olyan hibát, amire egy héttel korábban még két hónapot jósoltak.

Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy Zelenszkij végighazudta az elmúlt hónapokat (is) és az olajblokád egyetlen célja Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra juttatása volt.

Gyors kijózanodás

Két hét alatt kiderült: a Tisza Párt kampánya nem egy következetes politikai programra, hanem egymásnak ellentmondó, helyzethez igazított állításokra, és egyszerű hazugságokra épült. Ami tegnap még „életveszély”, „diktatúra” vagy „válság” volt, az ma már kezelhető technikai kérdés, szükséges intézkedés vagy egyszerűen nem is létezik. Ez nem korrekció, hanem a valóság és a kampány közötti teljes szakadék. Ha már az első napokban ennyire látványosan borulnak az állításaik, akkor nem kérdés, hogy egy ilyen alapokra épülő kormányzás nem stabilitást, hanem folyamatos terelést, hárítást és újabb hazugságok tömegeit hozza.

