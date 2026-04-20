Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
von der leyen magyarország uniós források európai bizottság

Von der Leyen nyíltan bevallotta: az EU-s források felfüggesztése befolyásolta a magyar választás eredményét

2026. április 20. 14:41

Ursula von der Leyenék tárgyalásokat kezdtek a magyarországi választásokat megnyerő Tisza Párttal a Magyarországnak járó, de jogállamisági problémákra hivatkozva befagyasztott uniós források felszabadításáról.

null

Ursula von der Leyen a Die Zeit című újság 80. évfordulóját ünneplő rendezvényen, Giovanni di Lorenzo főszerkesztővel folytatott hamburgi beszélgetés során beszélt a Magyarországnak járó, de jogállamisági problémákra hivatkozva befagyasztott uniós források felszabadításáról – írja hirado.hu a Süddeutsche Zeitung nyomán. Az Európai Bizottság elnöke gyors reformokat sürgetett Magyarországon, és hangsúlyozta, hogy az időbeli nyomás „hatalmas”, ugyanis augusztus végén a források egy része végleg elveszhet. 

Úgy vélte, a koronavírus-helyreállítási alapból származó 6,5 milliárd euró veszélybe kerülhet, „ha augusztus végéig nem történnek meg bizonyos lépések, reformok és beruházások”. Mint fogalmazott: éppen ezért a „legjobb köztisztviselőiből” álló csapatot küldte Budapestre, hogy Magyar Péter csapatával együttműködve biztosítsák a források kifizetési feltételeinek teljesülését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Úgy gondolom, hogy a magyar emberek megérdemlik, hogy megkapják ezeket az európai forrásokat” – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.

A szigor a választási eredményben is megmutatkozott

Amikor a Die Zeit egyik olvasója azt kérdezte Von der Leyentől, hogy Brüsszelnek szigorúbbnak kellett volna-e lennie Orbánnal szemben, az EB elnöke úgy válaszolt: „hihetetlenül szigorúak voltunk Orbánnal szemben.” 

Válaszában hangsúlyozta, hogy tizenhét milliárd eurót fagyasztottak be. „Ez egy olyan ország számára, mint Magyarország, hatalmas összeg, és nagyon hiányzott” – mondta, hozzátéve: 

ez „megmutatkozott Magyarország versenyképességének további romlásában is”, ami végső soron azt is befolyásolta, hogy a választók hogyan voksoltak a szavazófülkében.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Ne szájalj
2026. április 20. 15:04
U1G
Válasz erre
0
0
Hopszjuliska
2026. április 20. 15:01
Eddig se volt pozitív véleményem erről a nőről, de most le se írom mit gondolok! Menjen oda ahová gondolom!
Válasz erre
1
0
bagira004
•••
2026. április 20. 15:00 Szerkesztve
Eus diktátorok Orbánt üldözték. Reformok megszorítások.
Válasz erre
1
0
pollip
2026. április 20. 14:59
Aljas. Tudtuk.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!