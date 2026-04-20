Von der Leyen nyíltan bevallotta: az EU-s források felfüggesztése befolyásolta a magyar választás eredményét

Brüsszeli hír: Von der Leyen elveszi Magyarország vétójogát Magyar Péter győzelme után
Szlovákia, Csehország és Olaszország léphet a helyére.
Ursula von der Leyenék tárgyalásokat kezdtek a magyarországi választásokat megnyerő Tisza Párttal a Magyarországnak járó, de jogállamisági problémákra hivatkozva befagyasztott uniós források felszabadításáról.
Ursula von der Leyen a Die Zeit című újság 80. évfordulóját ünneplő rendezvényen, Giovanni di Lorenzo főszerkesztővel folytatott hamburgi beszélgetés során beszélt a Magyarországnak járó, de jogállamisági problémákra hivatkozva befagyasztott uniós források felszabadításáról – írja hirado.hu a Süddeutsche Zeitung nyomán. Az Európai Bizottság elnöke gyors reformokat sürgetett Magyarországon, és hangsúlyozta, hogy az időbeli nyomás „hatalmas”, ugyanis augusztus végén a források egy része végleg elveszhet.
Szlovákia, Csehország és Olaszország léphet a helyére.
Úgy vélte, a koronavírus-helyreállítási alapból származó 6,5 milliárd euró veszélybe kerülhet, „ha augusztus végéig nem történnek meg bizonyos lépések, reformok és beruházások”. Mint fogalmazott: éppen ezért a „legjobb köztisztviselőiből” álló csapatot küldte Budapestre, hogy Magyar Péter csapatával együttműködve biztosítsák a források kifizetési feltételeinek teljesülését.
„Úgy gondolom, hogy a magyar emberek megérdemlik, hogy megkapják ezeket az európai forrásokat” – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.
Amikor a Die Zeit egyik olvasója azt kérdezte Von der Leyentől, hogy Brüsszelnek szigorúbbnak kellett volna-e lennie Orbánnal szemben, az EB elnöke úgy válaszolt: „hihetetlenül szigorúak voltunk Orbánnal szemben.”
Válaszában hangsúlyozta, hogy tizenhét milliárd eurót fagyasztottak be. „Ez egy olyan ország számára, mint Magyarország, hatalmas összeg, és nagyon hiányzott” – mondta, hozzátéve:
ez „megmutatkozott Magyarország versenyképességének további romlásában is”, ami végső soron azt is befolyásolta, hogy a választók hogyan voksoltak a szavazófülkében.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala