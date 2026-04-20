Von der Leyen nyíltan bevallotta: az EU-s források felfüggesztése befolyásolta a magyar választás eredményét

Amikor a Die Zeit egyik olvasója azt kérdezte Von der Leyentől, hogy Brüsszelnek szigorúbbnak kellett volna-e lennie Orbánnal szemben, az EB elnöke úgy válaszolt: „hihetetlenül szigorúak voltunk Orbánnal szemben.”

Válaszában hangsúlyozta, hogy tizenhét milliárd eurót fagyasztottak be. „Ez egy olyan ország számára, mint Magyarország, hatalmas összeg, és nagyon hiányzott” – mondta, hozzátéve:

ez „megmutatkozott Magyarország versenyképességének további romlásában is”, ami végső soron azt is befolyásolta, hogy a választók hogyan voksoltak a szavazófülkében.

