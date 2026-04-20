04. 20.
hétfő
kormány tisza párt Magyar Péter vészhelyzet

A háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását kérte Magyar Péter

2026. április 20. 18:01

A Tisza Párt korábban még arról beszélt, hogy amennyiben a Tisza Párt kormányra kerül, megszüntetik a háborús veszélyhelyzetet.

2026. április 20. 18:01
Azt kéri a jelenlegi kormánytól Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig.

A politikus hétfői budapesti sajtótájékoztatóján közölte: azért kéri ezt, mert az újonnan megalakuló kormánynak szüksége van pár hétre a jogalkotási átállásra.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kormánynak módosítani kell ezeket a jogszabályokat, ehhez kell pár hét – magyarázta.

A háborús veszélyhelyzet május 13-án lejár.

A jelenlegi bejelentésével szemben azonban Magyar Péter korábban még arról beszélt, hogy amennyiben a Tisza Párt kormányra kerül, megszüntetik a háborús veszélyhelyzetet. A párt elnöke akkor úgy fogalmazott: „Ezt a Tisza nem támogatja, és el is fogjuk törölni.”

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

Összesen 138 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vasalo
2026. április 20. 20:17
Hü mekkora pofája volt még 2 hete…… fel a fejjel, lesz még itt balhé, nem is kevés. Már Fico is kiosztotta…
Szuperszig
2026. április 20. 20:06
A kokobononak hányszor kell még szájbaszarni a fostalicskáit, hogy azok megértsék, átbaszta őket?? Mondanám szebben, de abból nem értenek a barmok. Még mindíg az O1G kolomp után mennek. Életük végéig fosthoffer attól, hogy Orbán visszatér, mivel tudják, nála az igazság.
morcos
2026. április 20. 20:06
Most mikor nem csinál semmi olyat az ügyvezető kormány, amit nem tehet, ha fenntartja a vészhelyzetet, vagy ha megszünteti? Most, amikor háború van a szomszédban és a Közelkeleten, amikor tankereket lőnek szét? A hadsereg főparancsnoka Sulyok Tamás, remélem ő józan ember.
alaba2
•••
2026. április 20. 20:04 Szerkesztve
Az a bizonyos személy felszólította Zs-t,hogy azonnal nyissák meg a vezetéket!! Hoppá ez elég érdekes fejlemény nemde? Eddig gonosz véres olaj volt most már nem az mily érdekes innen nézve! Amúgy meg azt nyilatkozta nem is ismeri!!!! Ajajjjjj! Lesz itt még nemulass!!!! Meg háborús vészhelyzet meghosszabítás meg ilyenek,valahonnan ismerős ez az egész! Talán dejavu vagy csak szimplán a kitaposott út folytatása ugye proletárok!!! Ébresztő már átbasztak benneteket!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!