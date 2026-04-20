A háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását kérte Magyar Péter

Azt kéri a jelenlegi kormánytól Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig.

A politikus hétfői budapesti sajtótájékoztatóján közölte: azért kéri ezt, mert az újonnan megalakuló kormánynak szüksége van pár hétre a jogalkotási átállásra.