Kiderült, lesz-e Magyar Péter – Havas Henrik interjú (VIDEÓ)

Magyar Péter Magyarország leendő miniszterelnöke nem ad interjút Havas Henriknek – derült ki Bihari Zsolt törökszentmiklósi önkormányzati képviselő Facebook-videójából.

Havas a videóban a Tisza Párt elnökét „prosztó csávóként” jellemezte és felháborodását fejezte ki annak kapcsán, hogy minden magyar miniszterelnökkel készített már korábban interjút, azonban Magyar Péter „nem hívta” őt.