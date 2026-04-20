Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Csányi Sándor Magyar Péter MLSZ NB I

Csányi Sándor a magyar foci jövőjéről beszélt – elárulta, sportellenes-e Magyar Péter

2026. április 20. 16:35

Az MLSZ elnöke szerint Magyar Péter nem sport- vagy futballellenes. Csányi Sándor ugyanakkor úgy véli, néhány klub működése veszélybe kerülhet azzal, hogy az NB I-es csapatok a jövőben várhatóan nem kapnak olyan mértékű támogatást, mint idáig.

2026. április 20. 16:35
Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke szerint nagy veszély fenyegetheti a magyar futballt, pontosabban a hazai élvonalat, ha nem sikerül időben megállapodni a legfontosabb bevételi forrásokról. Klubonként több százmillió forint a tét, ennek elvesztése a kisebb klubok működését, akár a fennmaradását is veszélyeztetheti.

Csányi Sándor, NB I, MLSZ, támogatás, Tisza
Csányi Sándor szerint több NB I-es klub is nehéz anyagi helyzetbe kerülhet a kormányváltás után (Fotó: MLSZ)

Mint arra számítani lehet, a Tisza párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés következhet, a magyar labdarúgástól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, és egyelőre nem tudni, lesz-e új megállapodás, s ha igen, akkor melyik televíziós társasággal. Ez évente közel 20 milliárd forintot hozott a sportágnak. Ennek jelentős része évek óta beépül a hazai klubok költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, s egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két forrás biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét – emlékeztet a Blikk.

„Ezeknek a kiesése veszélyeztetne néhány csapatot” – ismerte el Csányi a hvg.hu-nak.

Az MLSZ elnöke a politikai helyzetről is beszélt, és igyekezett megnyugtatni a közvéleményt. 

Én úgy gondolom, hogy az új kormány vagy személyesen Magyar Péter nem sportellenes, nem futballellenes. A foci talpon fog maradni, mert van rá igény

– jelentette ki.

De mennyi pénzről is van szó?

Csapatonként mintegy 600-700 millió forintról, aminek az elvesztése néhány klubnak nagyon fájhat. A kisebb egyesületek (Kisvárda, Nyíregyháza, Paks, Zalaegerszeg) költségvetése 3 milliárd forint körül mozog, nekik komoly gondot okozhat ez a bevételkiesés, és nem látni, honnan tudnák ezt pótolni, így elképzelhető, hogy költségeket kell majd csökkenteniük, aminek egyik módja a játékosok fizetésének visszavágása lehet.

Ha az állami forrásokat a hivatásos futballból kivonják, akkor sok NB I-es klubnak gondja lesz, ha nem tudja piaci alapokon pótolni a kiesést. Legyen szó mondjuk a Kisvárdáról, a Puskás Akadémiáról vagy más csapatról, jelentős költségcsökkentést kell végrehajtani. Biztos lesznek olyan légió­sok vagy magyarok, akik távoznak

– mondta korábban a Blikknek a sportközgazdász Szabados Gábor.

Az NB I közvetítési jogaiért állítólag az RTL és az AMC is érdeklődik, akár közösen is benyújthatják a pályázatukat, ám évi 10 milliárd forintot aligha szánnának erre a projektre, vagyis az élvonalbeli klubok már most készülhetnek arra, hogy sokkal kevesebb támogatásra számíthatnak a nyártól.

Nyitókép: MTI / Lakatos Péter

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pemetecukor-3
2026. április 20. 17:45
Na ja, kisebb vidéki csapatok na és a "nagy" fővárosiak? pl. MTK, Vasas, BP. Honvéd futball csapatai dúskálnak, miben is?
Válasz erre
0
0
idojarasjelentes
2026. április 20. 16:40
De a kannabiszt legalább legálisan lehet majd fogyasztani
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. április 20. 16:40
lassan nem lesz olyan réteg a táradalomban aki a szarosgatyással jól jár, kivéve azt a pár száz agyhalott tiszást aki most majd könyékig turkál a mézesbödönben..
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!