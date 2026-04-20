Csányi Sándor a magyar foci jövőjéről beszélt – elárulta, sportellenes-e Magyar Péter

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke szerint nagy veszély fenyegetheti a magyar futballt, pontosabban a hazai élvonalat, ha nem sikerül időben megállapodni a legfontosabb bevételi forrásokról. Klubonként több százmillió forint a tét, ennek elvesztése a kisebb klubok működését, akár a fennmaradását is veszélyeztetheti.

Mint arra számítani lehet, a Tisza párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés következhet, a magyar labdarúgástól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, és egyelőre nem tudni, lesz-e új megállapodás, s ha igen, akkor melyik televíziós társasággal. Ez évente közel 20 milliárd forintot hozott a sportágnak. Ennek jelentős része évek óta beépül a hazai klubok költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, s egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két forrás biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét – emlékeztet a Blikk.