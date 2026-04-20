Csányi Sándor a magyar foci jövőjéről beszélt – elárulta, sportellenes-e Magyar Péter

Elképesztő pletykák: ez vár a magyar focira a Tisza-kormány alatt
A magyar futball szereplői közül sokakat tölt el bizonytalansággal és félelemmel a vasárnapi választás eredménye. Fókuszban a sportfinanszírozás.
Az MLSZ elnöke szerint Magyar Péter nem sport- vagy futballellenes. Csányi Sándor ugyanakkor úgy véli, néhány klub működése veszélybe kerülhet azzal, hogy az NB I-es csapatok a jövőben várhatóan nem kapnak olyan mértékű támogatást, mint idáig.
Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke szerint nagy veszély fenyegetheti a magyar futballt, pontosabban a hazai élvonalat, ha nem sikerül időben megállapodni a legfontosabb bevételi forrásokról. Klubonként több százmillió forint a tét, ennek elvesztése a kisebb klubok működését, akár a fennmaradását is veszélyeztetheti.
Mint arra számítani lehet, a Tisza párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés következhet, a magyar labdarúgástól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, és egyelőre nem tudni, lesz-e új megállapodás, s ha igen, akkor melyik televíziós társasággal. Ez évente közel 20 milliárd forintot hozott a sportágnak. Ennek jelentős része évek óta beépül a hazai klubok költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, s egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két forrás biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét – emlékeztet a Blikk.
„Ezeknek a kiesése veszélyeztetne néhány csapatot” – ismerte el Csányi a hvg.hu-nak.
Az MLSZ elnöke a politikai helyzetről is beszélt, és igyekezett megnyugtatni a közvéleményt.
Én úgy gondolom, hogy az új kormány vagy személyesen Magyar Péter nem sportellenes, nem futballellenes. A foci talpon fog maradni, mert van rá igény
– jelentette ki.
Csapatonként mintegy 600-700 millió forintról, aminek az elvesztése néhány klubnak nagyon fájhat. A kisebb egyesületek (Kisvárda, Nyíregyháza, Paks, Zalaegerszeg) költségvetése 3 milliárd forint körül mozog, nekik komoly gondot okozhat ez a bevételkiesés, és nem látni, honnan tudnák ezt pótolni, így elképzelhető, hogy költségeket kell majd csökkenteniük, aminek egyik módja a játékosok fizetésének visszavágása lehet.
Ha az állami forrásokat a hivatásos futballból kivonják, akkor sok NB I-es klubnak gondja lesz, ha nem tudja piaci alapokon pótolni a kiesést. Legyen szó mondjuk a Kisvárdáról, a Puskás Akadémiáról vagy más csapatról, jelentős költségcsökkentést kell végrehajtani. Biztos lesznek olyan légiósok vagy magyarok, akik távoznak
– mondta korábban a Blikknek a sportközgazdász Szabados Gábor.
Az NB I közvetítési jogaiért állítólag az RTL és az AMC is érdeklődik, akár közösen is benyújthatják a pályázatukat, ám évi 10 milliárd forintot aligha szánnának erre a projektre, vagyis az élvonalbeli klubok már most készülhetnek arra, hogy sokkal kevesebb támogatásra számíthatnak a nyártól.
Nyitókép: MTI / Lakatos Péter