török áramlat terrortámadási kísérlet szijjártó péter szerbia terrortámadás

Szijjártó a határmenti terrorkísérletről: ha a Török Áramlat nem működne, a jelenlegi gázár sokszorosáért tudnánk földgázt venni

2026. április 05. 12:41

Azt a vezetéket támadták volna, amely Magyarország biztonságos földgázellátását garantálja.

2026. április 05. 12:41
null

Miután a Török Áramlat felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a vezeték mellett, mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen 

az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás az nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként 

– hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap.

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Szijjártó Péter a minisztérium közlése szerint azt mondta, „Ma húsvét vasárnap van. Ha van olyan nap, aminek a békéről és a nyugalomról kellene szólnia, akkor ez a mai. Ehhez képest nem régen kaptuk az értesítést szerb barátainktól, hogy 

valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket Szerbia területén”.

Ez az a vezeték, amely Magyarország biztonságos földgázellátását garantálja – tette hozzá. Megjegyezte, „itt az elmúlt napokban, hetekben volt minden, 

az ukránok szerveztek ellenünk olajblokádot, aztán próbáltak minket totális energiablokád alá venni azzal, hogy drónok tucatjaival lőtték a Török Áramlat vezetéket még Oroszország területén, és itt van most ez a mai eset,

 amikor a vezeték felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a Török Áramlat vezeték mellett”.

Ezt is ajánljuk a témában

Mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás az nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként – mondta. Hozzátette, mi azonban a szerbekkel közösen megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát,

 nem hagyjuk, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy a mostaninál drágábban és kevésbé biztos forrásból vásároljuk az energiahordozókat. 

A miniszter megjegyezte, ha a Török Áramlat vezetéke nem működne, akkor a jelenlegi gázár sokszorosáért tudnánk csak földgázt venni, ami azt jelentené, hogy a rezsicsökkentésnek vége lenne itt, Magyarországon.

„Amíg azonban minket látnak, amíg nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát, és megvédjük a rezsicsökkentést is. 

Nem engedjük, hogy a magyar emberekkel a mostani rezsiárak háromszorosát fizettessék meg” 

– jelentette ki Szijjártó Péter.

(MTI)

Nyitókép: Stefan Sauer / DPA / AFP

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. április 05. 20:32
Nem fogják feladni, amíg nem járnak sikerrel, legfeljebb akkor, amikor a kijevi rezsim megbukik. Az meg az oroszoknak úgy tűnik, nem sürgős. Ők az ukrán hadsereg/rezsim teljes felőrlésében érdekeltek és akkor nem kérdés többé Ukrajna NATO tagsága
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2026. április 05. 19:14
Kár hamiszászlós műveletekkel próbálkozni. Már nem fogjátok tudni megakadályozni a választásokat
Válasz erre
0
0
sarzal
2026. április 05. 16:47
nagyon-nagyon zavar mindenkit ez a rezsicsökkentés....itthon ezt a "csakneazorbán" miatt a tiszára szavazók gondolom nem tudják ők boldogan bármennyit....
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2026. április 05. 16:08
Meg nem tudnánk... Akármennyiért se.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!