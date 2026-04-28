Na ezt tussoljátok el: mutatjuk, mennyibe kerültek Von der Leyenék botlásai az európai adófizetőknek

Brüsszel irányítaná az energiaválság kezelését, de pénzt már nem adna az átállásra
Az Európai Bizottság spórolásra tanítaná az embereket: ne hagyjuk égve a lámpát és tekerjük le a termosztátot.
Óriási többletköltséget halmozott fel az Európai Unió az iráni háború kitörése óta.
24 milliárd euró energetikai többletköltséget halmozott fel az Európai Unió az iráni háború február végi kitörése óta – jelezte Facebook-oldalán Tóth Máté energiajogász.
A szakértő ezen felül tisztázta azt is, hogy ezért az összegért az Unió nem kapott több nyersanyagot, helyette a beáramló mennyiség ára emelkedett ennyivel.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt a nehéz helyzetre való tekintettel az EU AccelerateEU nevén új javaslatcsomagot mutatott ba, amelynek célja, hogy Európa megszüntesse függőségét a fosszilis energiahordozóktól. Brüsszel a tagállamoknak járó pénzek átcsoportosításával támogatná az energetikai függetlenség megteremtését, a beruházások finanszírozását ugyanakkor nagyrészt a tagállamokra bízná. Mindemellett az Európai Bizottság saját kezébe venné a folyamat irányítását, tovább csökkentve ezzel a a tagállami hatásköröket.
Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP
***