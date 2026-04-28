Na ezt tussoljátok el: mutatjuk, mennyibe kerültek Von der Leyenék botlásai az európai adófizetőknek

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt a nehéz helyzetre való tekintettel az EU AccelerateEU nevén új javaslatcsomagot mutatott ba, amelynek célja, hogy Európa megszüntesse függőségét a fosszilis energiahordozóktól. Brüsszel a tagállamoknak járó pénzek átcsoportosításával támogatná az energetikai függetlenség megteremtését, a beruházások finanszírozását ugyanakkor nagyrészt a tagállamokra bízná. Mindemellett az Európai Bizottság saját kezébe venné a folyamat irányítását, tovább csökkentve ezzel a a tagállami hatásköröket.