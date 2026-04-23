„Iszonyú viccesek az ilyen és ehhez hasonló bejegyzések. Komoly önhipnózis kell hozzá, hogy aki leírta az el is higgye. Mondjuk most meg magyar péternek illetve az EU-n keresztül Németországnak lesz hatalma, méghozzá korlátlan hatalma felettük. De egyben igazuk van »felszabadultak« a rend, a rendezettség és a megmaradt hagyományos európai normák »uralma« alól.

Most tényleg azt csinálnak, amit akarnak – illetve amire pénzük marad. Sok sikert. »Az eufóriát, az utcán átélt spontán örömöt nálam szorongás követte. Kifejezetten sírásközeli állapotok. Hullámokban tört rám: mi van, ha mégis elvész a kétharmados lehetőség, mi van, ha kitalál valamit a távozó hatalom és mégsem távozik, vagy megsemmisítik az eredményt, vagy nem tudom… Elvben irracionális, persze, de közben meg látva az elmúlt időszak történéseit, mégis ettől kezdtem félni. Állandóan a híreket figyeltem, hogy mi van, mi történik. Közben meg borzalmasan elfáradtam. Olyan volt, mint amikor végre hosszú idő után kiengednek egy fullasztó pincéből, de közben mégsem mered elhinni, hogy tényleg vége.« – Eszter, 45 éves, szervezetfejlesztő.”