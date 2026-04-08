Ismét fokozódik az Európára nehezedő nyomás – Orbán Viktor álláspontja továbbra is zsinórmérték

Kiderült a fájdalmas igazság: vérbeli migránsterrorban élnek az ápolók Hollandiában
Brutális statisztikák láttak napvilágot az országban, ahol olyan remek ötletekkel is kísérleteztek, mint diákok és migránsok összezárása egy kollégiumban.
A közel-keleti konfliktusok eszkalációja miatt a migráció kérdése ismét rendkívüli nyomást helyez Európa biztonságpolitikájára. A migrációs válság, azaz a menekültválság tanulságai és kezelése újra stratégiai kihívássá válhatnak.
Ahogyan az közismert, a migráció kérdése az elmúlt évtizedben az európai politika egyik legmeghatározóbb témájává vált, amely egyszerre érinti a belbiztonságot, a gazdasági működést és a társadalmi stabilitást egyaránt. A migrációs válság 2015-ös tapasztalatai óta a menekültkérdés nem csupán humanitárius kérdésként jelenik meg, hanem stratégiai és geopolitikai összefüggésekben is értelmezhető, különösen a kontinens szomszédságában zajló konfliktusok tükrében.
Brutális statisztikák láttak napvilágot az országban, ahol olyan remek ötletekkel is kísérleteztek, mint diákok és migránsok összezárása egy kollégiumban.
A jelenlegi geopolitikai fejlemények nyomán egyre több elemzés figyelmeztet arra, hogy Európában új migrációs hullám alakulhat ki, ugyanis, bár a közel-keleti háború és migráció közötti kapcsolat korábban is egyértelmű volt,
ismét tömeges elvándorlást indítottak el a térségből.
A szakértők egybehangzó véleménye szerint egy Irán körüli eszkaláció akár milliós nagyságrendű menekültáradatot is kiválthat, a migrációs nyomás pedig Európa határain már most is érzékelhető, különösen a balkáni migrációs útvonal mentén, amely a korábbi években is kulcsszerepet játszott.
Ahogyan sokan emlékszünk, a 2015-ös európai migrációs válság során több mint egymillió menedékkérő jelent meg Európában rövid idő alatt, ez a migrációs krízis Európában pedig alapjaiban változtatta meg az EU bevándorláspolitika megközelítését, és hosszú távú politikai következményekkel is járt.
Az EU migrációs politikája 2026-ban ismét kiemelt napirendi ponttá vált, éppen ezért az Európai Tanács ülésein a migráció, Ukrajna helyzete, a közel-keleti konfliktus és az európai védelem kérdése rendre terítékre és megvitatásra kerül.
A menekültválság tanulságai alapján egyre több tagállam hangsúlyozza a külső határok védelmének fontosságát. Az illegális migráció és a schengeni határvédelem kérdése ma már nemcsak humanitárius, hanem biztonságpolitikai dimenzióban is megjelenik.
A brüsszeli migrációs politika az elmúlt években több reformkísérletet is tett, azonban a tagállamok közötti megosztottság továbbra is jelentős. A kvótarendszer, a menedékjogi eljárások és a visszatoloncolási mechanizmusok kérdése mindmáig vitatott.
A 2015-ös válság idején Magyarország a határvédelem megerősítésével reagált, beleértve a határkerítés Európa egyik legszigorúbb védelmi rendszerének kiépítését. Orbán Viktor álláspontját akkor és azóta is számtalan támadás érte, több nyugat-európai ország kritikával illette ezt a megközelítést, később mégis több állam bevezetett hasonló intézkedéseket.
A migráció és biztonság összefüggése azóta hangsúlyosabbá vált. A határvédelem Magyarország esetében nemcsak fizikai, hanem jogi és intézményi szinten is megjelent, beleértve a bevándorlási hivatal és más hatóságok megerősítését is.
Az eltérő nemzeti stratégiák ugyanakkor továbbra is kihívást jelentenek az uniós szintű koordináció számára. Egyes országok a befogadásra, mások a szigorúbb ellenőrzésre helyezik a hangsúlyt.
Az új migrációs hullám nemcsak társadalmi és gazdasági kérdés, hanem egyre inkább biztonsági dimenzióval is gyarapodni látszik, a migrációs nyomás és a geopolitikai konfliktusok összekapcsolódása ugyanis új kihívások elé állítják az európai döntéshozókat.
A közel-keleti és afrikai instabilitás, valamint az esetleges további eszkalációk növelhetik az Európára nehezedő migrációs hullám kialakulásának esélyét. A kérdés az, hogy az EU képes-e egységes és hatékony választ adni.
A jelenlegi helyzet alapján a 2015-ös forgatókönyv teljes megismétlődése nem szükségszerű, de a kiváltó okok részben ismét adottak, a migrációs válság kezelése így továbbra is az európai politika egyik meghatározó kérdése marad, különösen egy olyan időszakban, amikor a kontinens energiapolitikai és gazdasági szinten egyszerre több válsággal is kénytelen szembenézni.
Fotó: MTI/Balogh Zoltán