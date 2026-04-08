Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Migráció, határvédelem schengeni határvédelem magyar határvédelem határvédelem

Ismét fokozódik az Európára nehezedő nyomás – Orbán Viktor álláspontja továbbra is zsinórmérték

2026. április 08. 12:05

A közel-keleti konfliktusok eszkalációja miatt a migráció kérdése ismét rendkívüli nyomást helyez Európa biztonságpolitikájára. A migrációs válság, azaz a menekültválság tanulságai és kezelése újra stratégiai kihívássá válhatnak.

A migrációs válság ismét erősödő nyomást jelenthet Európa határain.
Juhász Tamás

Ahogyan az közismert, a migráció kérdése az elmúlt évtizedben az európai politika egyik legmeghatározóbb témájává vált, amely egyszerre érinti a belbiztonságot, a gazdasági működést és a társadalmi stabilitást egyaránt. A migrációs válság 2015-ös tapasztalatai óta a menekültkérdés nem csupán humanitárius kérdésként jelenik meg, hanem stratégiai és geopolitikai összefüggésekben is értelmezhető, különösen a kontinens szomszédságában zajló konfliktusok tükrében.

Ezt is ajánljuk a témában

A jelenlegi geopolitikai fejlemények nyomán egyre több elemzés figyelmeztet arra, hogy Európában új migrációs hullám alakulhat ki, ugyanis, bár a közel-keleti háború és migráció közötti kapcsolat korábban is egyértelmű volt,

  • a fegyveres konfliktusok és
  • az instabilitás

ismét tömeges elvándorlást indítottak el a térségből.

A szakértők egybehangzó véleménye szerint egy Irán körüli eszkaláció akár milliós nagyságrendű menekültáradatot is kiválthat, a migrációs nyomás pedig Európa határain már most is érzékelhető, különösen a balkáni migrációs útvonal mentén, amely a korábbi években is kulcsszerepet játszott.

Ahogyan sokan emlékszünk, a 2015-ös európai migrációs válság során több mint egymillió menedékkérő jelent meg Európában rövid idő alatt, ez a migrációs krízis Európában pedig alapjaiban változtatta meg az EU bevándorláspolitika megközelítését, és hosszú távú politikai következményekkel is járt.

Az EU migrációs politikájának és a menekültválságnak a tanulságai

Az EU migrációs politikája 2026-ban ismét kiemelt napirendi ponttá vált, éppen ezért az Európai Tanács ülésein a migráció, Ukrajna helyzete, a közel-keleti konfliktus és az európai védelem kérdése rendre terítékre és megvitatásra kerül.

A menekültválság tanulságai alapján egyre több tagállam hangsúlyozza a külső határok védelmének fontosságát. Az illegális migráció és a schengeni határvédelem kérdése ma már nemcsak humanitárius, hanem biztonságpolitikai dimenzióban is megjelenik.

A brüsszeli migrációs politika az elmúlt években több reformkísérletet is tett, azonban a tagállamok közötti megosztottság továbbra is jelentős. A kvótarendszer, a menedékjogi eljárások és a visszatoloncolási mechanizmusok kérdése mindmáig vitatott.

Ezt is ajánljuk a témában

Határvédelem hazánkban és az eltérő európai megközelítések

A 2015-ös válság idején Magyarország a határvédelem megerősítésével reagált, beleértve a határkerítés Európa egyik legszigorúbb védelmi rendszerének kiépítését. Orbán Viktor álláspontját akkor és azóta is számtalan támadás érte, több nyugat-európai ország kritikával illette ezt a megközelítést, később mégis több állam bevezetett hasonló intézkedéseket.

A migráció és biztonság összefüggése azóta hangsúlyosabbá vált. A határvédelem Magyarország esetében nemcsak fizikai, hanem jogi és intézményi szinten is megjelent, beleértve a bevándorlási hivatal és más hatóságok megerősítését is.

Az eltérő nemzeti stratégiák ugyanakkor továbbra is kihívást jelentenek az uniós szintű koordináció számára. Egyes országok a befogadásra, mások a szigorúbb ellenőrzésre helyezik a hangsúlyt.

Ezt is ajánljuk a témában

Migrációs válság és európai biztonság: növekvő kockázatok

Az új migrációs hullám nemcsak társadalmi és gazdasági kérdés, hanem egyre inkább biztonsági dimenzióval is gyarapodni látszik, a migrációs nyomás és a geopolitikai konfliktusok összekapcsolódása ugyanis új kihívások elé állítják az európai döntéshozókat.

A közel-keleti és afrikai instabilitás, valamint az esetleges további eszkalációk növelhetik az Európára nehezedő migrációs hullám kialakulásának esélyét. A kérdés az, hogy az EU képes-e egységes és hatékony választ adni.

A jelenlegi helyzet alapján a 2015-ös forgatókönyv teljes megismétlődése nem szükségszerű, de a kiváltó okok részben ismét adottak, a migrációs válság kezelése így továbbra is az európai politika egyik meghatározó kérdése marad, különösen egy olyan időszakban, amikor a kontinens energiapolitikai és gazdasági szinten egyszerre több válsággal is kénytelen szembenézni.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2026. április 08. 12:25
tovarisi-konyec . Nem hallom hogy skandálnád a csak a tisza csak a tisza áradunk áradunk !!!! . csak ennyire futja ? hogy már szinte hasoncsúszva a saját tiszafosotokban kezditek a szidalmazást ?
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. április 08. 12:24
Kedves honvédség talán az új aknavetőnket ki lehetne próbálni ezeken a korcsokon !!!
Válasz erre
0
0
tovarisi-konyec
•••
2026. április 08. 12:11 Szerkesztve
Unalmas szektás hír. Ostoba fideszes korcsoknak.
Válasz erre
0
2
Palatin
2026. április 08. 12:11
Vance látogatásának és beszédének a lényege nagyon fontos, de lehet, hogy Európában mégsem fogják fel a politikusok de az itthoni ellenzék sem. Vance nagyon jól látja, hogy Európa elhagyta a saját gyökereit és gyorsulva csúszik le a lejtön, egy korrupt, tehetetlen, kaotikus birodalommá kezd válni. Ez Amerikának sem lenne jó. Ennek a látogatásnak értelme és súlya van ÉS EBBEN AZ EGYRE SÖTÉTEDÖ KÁOSZBAN AZ ORBÁNI MAGYARORSZÀG AZ EGYETLEN PISLÁKOLÒ GYERTYA, AHOL MÉG MARADT EURÓPÁBÓL VALAMI, AMIT NEMCSAK MEGMENTENI KELL, HANEM AMINEK A POZITIV FORDULAT KIINDULÓPONTJÁVÁ KELL VÁLNIA Ezért rendkívül fontos a Fidesz elsöprö gyözelme. Vance nem (csak) Magyrország, hanem föleg Európa megmentése érdekében járt itt. MERT MAGYARORSZÀGNAK MA A VILÀGPOLITIKÁBAN NEM GAZDASÁGI, HANEM ESZMEI ÈRTÈKE VAN, MÉGPEDIG ÓRIÁSI Ezért járt itt az amerikai alelnök, ezt minden magyarnak meg kell értenie, hogy érezze a felelösségét, amikor behúzza az "X"-et. Ne szórakozzunk a magunk és Európa jövöjével!.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!