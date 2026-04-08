Ismét fokozódik az Európára nehezedő nyomás – Orbán Viktor álláspontja továbbra is zsinórmérték

Az EU migrációs politikájának és a menekültválságnak a tanulságai

Az EU migrációs politikája 2026-ban ismét kiemelt napirendi ponttá vált, éppen ezért az Európai Tanács ülésein a migráció, Ukrajna helyzete, a közel-keleti konfliktus és az európai védelem kérdése rendre terítékre és megvitatásra kerül.

A menekültválság tanulságai alapján egyre több tagállam hangsúlyozza a külső határok védelmének fontosságát. Az illegális migráció és a schengeni határvédelem kérdése ma már nemcsak humanitárius, hanem biztonságpolitikai dimenzióban is megjelenik.

A brüsszeli migrációs politika az elmúlt években több reformkísérletet is tett, azonban a tagállamok közötti megosztottság továbbra is jelentős. A kvótarendszer, a menedékjogi eljárások és a visszatoloncolási mechanizmusok kérdése mindmáig vitatott.