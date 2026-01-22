Kiderült a fájdalmas igazság: vérbeli migránsterrorban élnek az ápolók Hollandiában

Elképesztő igazságtalanság: a holland kormány csak úgy szórja a szociális bérlakásokat a migránsoknak
A holland őslakosok ötvenszer annyi időt kell, hogy várjanak hasonló juttatásra.
Brutális statisztikák láttak napvilágot az országban, ahol olyan remek ötletekkel is kísérleteztek, mint diákok és migránsok összezárása egy kollégiumban.
Hollandiában aránytalanul nagy számban vannak migránsok az egészségügyi és más, az emberekkel közvetlen kapcsolatban álló dolgozók elleni agresszió és erőszak gyanúsítottjai között – derült ki a holland Igazságügyi és Biztonsági Minisztérium, valamint a Tudományos Kutatási és Adatközpont (WODC) megbízásából készített elemzésből.
A tanulmányban a rendőrök, közterület-felügyelők, tűzoltók és mentősök elleni erőszakos cselekmények rendőrségi nyilvántartásait kötötték össze a holland statisztikai hivatal (CBS) anonimizált mikroadatival. Az adatbázis összesen 24 488 egyedi gyanúsítottat tartalmaz. Az elemzésben azt vizsgálták, hogy milyen gyakran szerepelnek az egyes országokból érkező gyanúsítottak a holland lakossághoz képest. A kutatást vezető Dr. Jan van de Beek holland közgazdász az adatokból kiolvasta, hogy
a szomáliai és eritreai származású gyanúsítottak a számítások szerint körülbelül tizenötször gyakrabban szerepelnek az ilyen ügyekben, mint a holland származásúak.
Szintén magas felülreprezentáltság volt kimutatható a marokkói, valamint a volt Holland Antillákról és Suriname-ból származó bevándorlók esetében is.
Ezzel szemben egyes európai országokból, például Németországból és Belgiumból származó gyanúsítottak aránya a holland átlag körül vagy az alatt maradt.
Ez a különbség a vizsgálatot végző szakember szerint arra utal, hogy a jelenség nem általános minden bevándorló csoportra nézve.
Az elemzésben hangsúlyozzák, hogy az erőszakos cselekmények elkövetését számos más tényező is befolyásolja: például az életkor, a nem, a társadalmi-gazdasági helyzet, valamint az alkohol- és droghasználat. Ugyanakkor Van de Beek szerint egyértelműen megállapítható, hogy bizonyos származási csoportoknál magasabb az erőszakos cselekmények kockázata.
A közgazdász korábban több tanulmányában is felhívta a figyelmet a bevándorlás hátulütőire, amivel újra és újra vitát robbant ki a holland közéletben. Egy 2021-es dolgozatában például azt írta, hogy a bevándorlás összességében jelentős nettó költséget rótt a holland államra 1995 és 2019 között. A kutatás különbséget tett a munkavállalási, tanulmányi, illetve menedékjogi és családegyesítési migráció hatásai között.
Ezt is ajánljuk a témában
A holland őslakosok ötvenszer annyi időt kell, hogy várjanak hasonló juttatásra.
A bevándorlással és integrációval kapcsolatos feszültségek nemrég egy amszterdami lakhatási program kapcsán is a figyelem középpontjába kerültek.
Az úgynevezett Stek Oost projektben menekültek és diákok éltek együtt, ám az évek során több alkalommal is súlyos erőszakos és szexuális bűncselekményekről érkeztek jelentések.
A botrányok ellenére a városvezetés úgy döntött, hogy az eredeti tervek szerint, 2028-ig folytatja programot.
Nyitókép: FEDERICO SCOPPA / AFP