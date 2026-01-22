Ft
01. 22.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
erőszakos cselekmény holland illegális migráció migráns Hollandia bevándorlás

Kiderült a fájdalmas igazság: vérbeli migránsterrorban élnek az ápolók Hollandiában

2026. január 22. 14:29

Brutális statisztikák láttak napvilágot az országban, ahol olyan remek ötletekkel is kísérleteztek, mint diákok és migránsok összezárása egy kollégiumban.

2026. január 22. 14:29
null

Hollandiában aránytalanul nagy számban vannak migránsok az egészségügyi és más, az emberekkel közvetlen kapcsolatban álló dolgozók elleni agresszió és erőszak gyanúsítottjai között – derült ki a holland Igazságügyi és Biztonsági Minisztérium, valamint a Tudományos Kutatási és Adatközpont (WODC) megbízásából készített elemzésből.

A tanulmányban a rendőrök, közterület-felügyelők, tűzoltók és mentősök elleni erőszakos cselekmények rendőrségi nyilvántartásait kötötték össze a holland statisztikai hivatal (CBS) anonimizált mikroadatival. Az adatbázis összesen 24 488 egyedi gyanúsítottat tartalmaz. Az elemzésben azt vizsgálták, hogy milyen gyakran szerepelnek az egyes országokból érkező gyanúsítottak a holland lakossághoz képest. A kutatást vezető Dr. Jan van de Beek holland közgazdász az adatokból kiolvasta, hogy 

a szomáliai és eritreai származású gyanúsítottak a számítások szerint körülbelül tizenötször gyakrabban szerepelnek az ilyen ügyekben, mint a holland származásúak.

Szintén magas felülreprezentáltság volt kimutatható a marokkói, valamint a volt Holland Antillákról és Suriname-ból származó bevándorlók esetében is.

Ezzel szemben egyes európai országokból, például Németországból és Belgiumból származó gyanúsítottak aránya a holland átlag körül vagy az alatt maradt.

Ez a különbség a vizsgálatot végző szakember szerint arra utal, hogy a jelenség nem általános minden bevándorló csoportra nézve.

Az elemzésben hangsúlyozzák, hogy az erőszakos cselekmények elkövetését számos más tényező is befolyásolja: például az életkor, a nem, a társadalmi-gazdasági helyzet, valamint az alkohol- és droghasználat. Ugyanakkor Van de Beek szerint egyértelműen megállapítható, hogy bizonyos származási csoportoknál magasabb az erőszakos cselekmények kockázata.

Hiába a tények, Hollandiában sokan még mindig nem ismerik el a migráció negatív hatásait

A közgazdász korábban több tanulmányában is felhívta a figyelmet a bevándorlás hátulütőire, amivel újra és újra vitát robbant ki a holland közéletben. Egy 2021-es dolgozatában például azt írta, hogy a bevándorlás összességében jelentős nettó költséget rótt a holland államra 1995 és 2019 között. A kutatás különbséget tett a munkavállalási, tanulmányi, illetve menedékjogi és családegyesítési migráció hatásai között.

Ezt is ajánljuk a témában

A bevándorlással és integrációval kapcsolatos feszültségek nemrég egy amszterdami lakhatási program kapcsán is a figyelem középpontjába kerültek. 

Az úgynevezett Stek Oost projektben menekültek és diákok éltek együtt, ám az évek során több alkalommal is súlyos erőszakos és szexuális bűncselekményekről érkeztek jelentések.

 A botrányok ellenére a városvezetés úgy döntött, hogy az eredeti tervek szerint, 2028-ig folytatja programot.

Nyitókép: FEDERICO SCOPPA / AFP

 

