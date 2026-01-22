Kiderült a fájdalmas igazság: vérbeli migránsterrorban élnek az ápolók Hollandiában

Ezzel szemben egyes európai országokból, például Németországból és Belgiumból származó gyanúsítottak aránya a holland átlag körül vagy az alatt maradt.

Ez a különbség a vizsgálatot végző szakember szerint arra utal, hogy a jelenség nem általános minden bevándorló csoportra nézve.

Az elemzésben hangsúlyozzák, hogy az erőszakos cselekmények elkövetését számos más tényező is befolyásolja: például az életkor, a nem, a társadalmi-gazdasági helyzet, valamint az alkohol- és droghasználat. Ugyanakkor Van de Beek szerint egyértelműen megállapítható, hogy bizonyos származási csoportoknál magasabb az erőszakos cselekmények kockázata.

Hiába a tények, Hollandiában sokan még mindig nem ismerik el a migráció negatív hatásait

A közgazdász korábban több tanulmányában is felhívta a figyelmet a bevándorlás hátulütőire, amivel újra és újra vitát robbant ki a holland közéletben. Egy 2021-es dolgozatában például azt írta, hogy a bevándorlás összességében jelentős nettó költséget rótt a holland államra 1995 és 2019 között. A kutatás különbséget tett a munkavállalási, tanulmányi, illetve menedékjogi és családegyesítési migráció hatásai között.