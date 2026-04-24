– Nem egy klasszikus pártpolitikai kormány lesz, ami a Tisza esetében jelenleg nehezen is menne, hiszen Magyar Péteren kívül az új kormánypártnak ezen a ponton nem nagyon vannak erős, beágyazott, belső ellensúlyként is értelmezhető vezetői. Ez persze a jövőben változhat, de az első időszakra biztos nem lesz jellemző.

– Amit ma látunk, az jobban hasonlít egy technokrata-szakértői kormányra, bár a megnevezett kormánytagok között vannak szép számmal friss parlamenti képviselők is, többen kizárólag csak az új kormányfő személyén/döntésén keresztül kapcsolódnak a kormánypárthoz.

– A kormány személyi összetételében inkább lenne csereszabatos az első Orbán-kormánnyal, mint a 2010 előtti baloldali kabinetekkel (és akkor ne is említsük a DK későbbi árnyékkormányát). Leginkább egy »Fidesz light«, a kormánytagok egy része (Kármán András, Orbán Anita, Vitézy Dávid, Ruszin-Szendi Romulusz) komoly beosztásban dolgozott az Orbán-kormányok idején. A Tisza előtti magyar baloldalhoz ebből a szempontból a kormányban egyedül Ruff Bálint köthető, ám az ő tanácsadó-véleményvezér küldetése is a régi ellenzék meghaladását, leváltását célozta meg.