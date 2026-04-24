Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar kormány tisza vitézy dávid kármán andrás orbán anita fidesz Magyar Péter

Leginkább egy Fidesz light

2026. április 24. 13:56

A kormánytagok egy része (Kármán András, Orbán Anita, Vitézy Dávid, Ruszin-Szendi Romulusz) komoly beosztásban dolgozott az Orbán-kormányok idején.

Török Gábor
Facebook

„Alakul a Magyar-kormány.

Ami most látszik:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

– Nem egy klasszikus pártpolitikai kormány lesz, ami a Tisza esetében jelenleg nehezen is menne, hiszen Magyar Péteren kívül az új kormánypártnak ezen a ponton nem nagyon vannak erős, beágyazott, belső ellensúlyként is értelmezhető vezetői. Ez persze a jövőben változhat, de az első időszakra biztos nem lesz jellemző.

– Amit ma látunk, az jobban hasonlít egy technokrata-szakértői kormányra, bár a megnevezett kormánytagok között vannak szép számmal friss parlamenti képviselők is, többen kizárólag csak az új kormányfő személyén/döntésén keresztül kapcsolódnak a kormánypárthoz.

– A kormány személyi összetételében inkább lenne csereszabatos az első Orbán-kormánnyal, mint a 2010 előtti baloldali kabinetekkel (és akkor ne is említsük a DK későbbi árnyékkormányát). Leginkább egy »Fidesz light«, a kormánytagok egy része (Kármán András, Orbán Anita, Vitézy Dávid, Ruszin-Szendi Romulusz) komoly beosztásban dolgozott az Orbán-kormányok idején. A Tisza előtti magyar baloldalhoz ebből a szempontból a kormányban egyedül Ruff Bálint köthető, ám az ő tanácsadó-véleményvezér küldetése is a régi ellenzék meghaladását, leváltását célozta meg.

– A széttagolt kormányszerkezet (16 minisztérium) alapján akár arra is következtethetnénk, hogy az ágazati szemlélet, a reszort-elv dominálja majd, azaz, hogy a miniszterek az egyes területek érdekeit képviselik a kormányban, és nem fordítva, mint a politikai kormányzást megvalósító Orbán-kabinetekben. Erre bizonyára lesznek is törekvések, ám azt tartom valószínűbbnek, hogy a gyenge politikai hátország miatt a miniszterek ágazati ereje csak addig tart, amíg ez nem ütközik a kormányfő céljaival, lehetőségeivel. 

– Ez is politikai kormányzás lesz tehát, csak olyan módon, hogy a kormányfő erőteljesebben épít a miniszterek népszerűségére és elfogadottságára (ez nem jellemezte az elmúlt 16 évet). Ha pedig ebben néhány miniszter esetében változás áll be, ami a kormányzás során nehezen elkerülhető, nagy valószínűséggel az Orbán-kormányoknál gyakrabban cserélődhetnek a Magyar-kormány tagjai is.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Hohokam
2026. április 24. 16:40
A hazaárulás és behódolás semmilyen módon sem "Fidesz-light".
Válasz erre
0
0
lofejazagyban-2
2026. április 24. 16:39
ez a török most már szintet lépett: símán hazudik a propagandista.
Válasz erre
0
0
pollip
2026. április 24. 16:34
Működjön a guillotin, fröccsenjen a vér, ugye, Török Gábor? Te jósolod ezt! Felháborító!!!!!!
Válasz erre
1
0
Gasztronauta
2026. április 24. 16:26
"Leginkább egy Fidesz light" Ezek inkább a levitézlett salak.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!