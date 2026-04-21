Tisza Párt tóth péter hírkereső holló gábor milliárdos kampány partizán

Kiderült: egy médiamilliárdos is alaposan kivette a részét a Tisza kampányából

2026. április 21. 09:36

A közösségi oldalán vallotta be a dolgot a Hírkereső portál tulajdonosa.

null

Holló Gábor, a Hírkereső portál tulajdonosa közösségi oldalán mondott köszönetet három Pest vármegyei egyéni választókerületben győztes tiszás képviselőjelöltnek, Hende Máténak, Muhari Gergelynek és Polgár Györgynek, valamint a kampányukon dolgozó stáboknak – vette észre a HVG.

Bejegyzéséből az is kiderült, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

mintegy kilenc hónapon át vett részt az érintett jelöltek kampányában, emellett a Tisza párt központi csapatának munkáját is segítette.

A médiaszakember Facebook-oldalán úgy fogalmazott, utólag úgy látja, nélküle is sikerrel jártak volna, ugyanakkor örül annak, hogy a kampány hajrájában együtt dolgozhattak. Majd külön köszönetet mondott Tóth Péter kampányfőnöknek a bizalomért és az együttműködés lehetőségéért.

Nem akar „bátor partizánnak” tűnni

Holló Gábor a posztba arra is kitért, hogy nem akarok és nem tud „bátor partizánnak tűnni”, mert néha azért félt. Végül elnézést kért, hogy senkinek nem mondhattam el mindezeket korábban. A milliárdos gondolatait azzal zárta, 

hiszem, hogy történelmet írtunk, és hiszem, hogy egy jobb világot építünk”.

Eddig nem nyilvánult meg politikai kérdésekben

Az Index összeállítása végén ismertette, hogy Holló vagyonát elsősorban hírgyűjtő portáljai révén alapozta meg. Politikai kérdésekben eddig ritkán szólalt meg nyilvánosan, ugyanakkor interjúkban többször beszélt a hírek iránti érdeklődéséről, mint médiabefektetéseinek hátteréről.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 8 komment

cint04
2026. április 21. 10:05
Amugy a mandiner szerkesztői fogadkoztak hoyg most aztán mindent másként csinálnak ehhez képest mág mindig itt rohangásznak a trollok..
cint04
2026. április 21. 10:04
Amugy neki mennyit adott a kormány?
hellobello-2
2026. április 21. 09:59
Nah felocsúdtatok már a veszteségből? ha nem akkor leirom nektek hogy mi történt: A TISZA TÖRTÉNELMI KÉTHARMADOT KAPOTT A FIDESZ MEG ALULMARADT MINT SZAR A GAZBAN
cint04
•••
2026. április 21. 09:55 Szerkesztve
abból a fosch oldalból az igénytelen designal amit nagyjából 3 egyetemista egy hétvégén összerak az indexeléssel adatbázissal és ami jó esetben viszi a pénzt nem hozza lett "médimilliárdos"? Ugye ez valami vicc? Mert annak rossz..Ez nyilvánvalóan valami látszattevékenység, olyan mint amikor az ember RPI-kkel indexeli mondjuk a gyakorikérdéseket mert hobbíból keresőt csinál vagy effélék
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!